МИД сообщил о подготовке к голосованию россиян вопреки «козням Берлина»

Церемония закрытия последнего в ФРГ генконсульства России прошла в Бонне

Tекст: Валерия Городецкая

Дипломатическая миссия в своем Telegram-канале сообщила, что под звуки гимна был спущен государственный флаг и снята памятная табличка. В мероприятии участвовали посол России в ФРГ Сергей Нечаев, генконсул Олег Красницкий, а также дипломаты, журналисты и неравнодушные граждане.

«Мы завершаем наше дипломатическое присутствие на Рейне. Все знают, что здесь мы находились 80 лет», – заявил Нечаев.

Руководители миссии выразили благодарность сотрудникам за многолетнюю службу. Дипломаты отметили, что покидают страну с чувством выполненного долга, и выразили надежду на восстановление работы представительства в будущем.

Напомним, российские власти отозвали согласие на работу немецкого генерального консульства в Петербурге.

Генеральный консул Олег Красницкий назвал закрытие российской дипломатической миссии необоснованным решением.

Власти Германии запретили переводить сотрудников закрывающегося учреждения в берлинское посольство.