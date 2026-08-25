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Немецкие производители запчастей променяли автопром на медицину и оборонку
FT: Немецкие автопроизводители запчастей переходят в медицину и оборонку
Немецкие поставщики автокомпонентов массово ищут заказы вне автомобильной отрасли, переключаясь на медицину, робототехнику и оборонку, пишет Financial Times.
Немецкие производители автозапчастей массово переориентируются на медицинские технологии, робототехнику и оборонный сектор на фоне сокращения производства в Европе и растущей конкуренции со стороны китайских электромобилей, сообщает Financial Times.
«В Германии набирает обороты переход от автомобильного бизнеса к секторам с более высокими перспективами роста, поставщики изучают такие области, как медицинские технологии, робототехника и оборонная промышленность», – говорится в публикации.
По данным издания, изменение курса отражает пессимизм в отношении перспектив немецкой автомобильной промышленности, чей глобальный успех некогда символизировал успехи страны в этой отрасли, отмечает РИА «Новости».
Ассоциация немецкой автомобильной промышленности VDA прогнозирует, что к 2035 году отрасль потеряет еще около 125 тыс. рабочих мест. Опрос консалтинговой компании FTI-Andersch показал, что три из четырех поставщиков уже ищут заказы за пределами автомобильного сектора.
Крупнейший в мире поставщик автокомплектующих Bosch объявил о сокращении 22 тыс. рабочих мест и расширении в сферу робототехники. Баварская компания Sembach, выпускавшая около 600 млн мелких керамических деталей в год, теперь производит лишь 400 млн и к 2033 году намерена снизить долю автомобильной выручки с 80% до 40%, переключившись на комплектующие для кардиостимуляторов и эндоскопии.
Ранее Volkswagen анонсировал сокращение персонала на предприятиях в ФРГ на 19 тыс. человек к концу 2026 года. Сокращение штатов также проводят Mercedes-Benz и поставщики автокомплектующих Bosch, Aumovio, ZF Friedrichshafen и Mahle.
Как писала газета ВЗГЛЯД, число сотрудников в автомобильной промышленности Германии упало до рекордного минимума за два десятилетия.
Немецкий автопром при этом активно переориентируется на оборонное производство на фоне падения прибыли ведущих концернов.
Volkswagen в рамках антикризисной программы ранее анонсировал сокращение 19 тыс. рабочих мест на своих предприятиях в Германии до конца 2026 года.