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ВСУ использовали американскую программу для планирования дальних ударов БПЛА
Эксперт Степанов: ВСУ используют PRISMA для планирования дальних ударов БПЛА
Украинская армия применяет программное обеспечение PRISMA от компании Palantir для организации атак дронов вглубь российской территории с помощью алгоритмов искусственного интеллекта, сообщил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.
Степанов сообщил, что Система автоматически анализирует большие массивы информации и способна предлагать операторам потенциальные цели для дальнейшей проверки и нанесения ударов, передает ТАСС.
Специалист добавил, что внешние операторы полностью координируют подобные атаки на российскую территорию, обеспечивая постоянную технологическую поддержку. Ключевую роль в этом процессе играет американская IT-компания Palantir, созданная в 2003 году и специализирующаяся на внедрении искусственного интеллекта.
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