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Армия России нанесла удары по промышленным объектам Запорожья
Российская армия осуществила серию ударов авиабомбами по промышленным объектам в Запорожье, что привело к масштабным разрушениям и перекрытию части улиц, сообщили военкоры.
Вооруженные силы России осуществили серию ударов по промышленным объектам в Запорожье, передает «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
В результате применения авиабомб на объектах зафиксированы масштабные разрушения. Из-за последствий нанесенных ударов часть улиц города оказалась перекрыта.
Часть Одессы осталась без электроснабжения после ударов по инфраструктуре.
Ранее российские беспилотники поразили электротехнический завод «Преобразователь» в Запорожье.
Неделей ранее Вооруженные силы России нанесли удар по металлургическому предприятию «Запорожсталь».