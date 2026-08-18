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Премьер Британии пообещал продолжить поддержку Киева
Премьер Британии Бернем пообещал продолжить поддержку Киева
Глава британского правительства Энди Бернем подтвердил неизменность курса на стопроцентную помощь украинской стороне, несмотря на жесткие заявления российских дипломатов.
Премьер Британии Энди Бернем заявил о намерении Лондона и дальше оказывать поддержку Киеву, передает РИА «Новости». Это заявление прозвучало после того, как посольство России предупредило о последствиях применения британских беспилотников для атак вглубь российской территории.
«Британия делает то, о чем давно заявляла, а именно – на 100% поддерживает Украину… Мы не такие друзья, которые появляются только в хорошую погоду. Мы будем рядом с Украиной в трудную минуту, и это не изменится», – подчеркнул политик в интервью телеканалу Sky News.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные начали применять британские беспилотники для дальнобойных атак вглубь России.
Накануне визита Владимира Зеленского Энди Бернем пообещал продолжить непоколебимую поддержку Киева.
В Кремле зафиксировали слова нового премьер-министра о безоговорочной военной помощи украинской стороне.