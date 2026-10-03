  • Новость часаПосол России в Кишиневе получил вторую за неделю ноту протеста
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    Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ
    Эксперт: Логистику по мостам через Днепр можно прервать без нанесения вреда
    Константинов посоветовал президенту Австрии купить глобус после слов о России
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    В Киеве на Майдане началась акция за мирное урегулирование конфликта
    Россия направила Индии шесть нот из-за ареста танкера
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    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как изгнать бесов из рекламы

    Экзорцизм – практика, которая существует в ряде христианских исповеданий и восходит к Евангелию. Но проблему представляют собой не церкви, а «коммерческий оккультизм», который при этом может притворяться православным.

    11 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Главные угрозы современности требуют сложных решений

    Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.

    2 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Греческая «реконкиста» опирается на Израиль

    Перспектива войны с Турцией не является жупелом для греческого общества. Напротив – за несколько столетий надежда на реванш и освобождение Константинополя, подкрепленная многочисленными предсказаниями почитаемых святых, закрепилась в греческом национальном сознании как «Великая идея».

    11 комментариев
    3 октября 2026, 15:44 • Новости дня

    В Британии заявили об отсутствии противовоздушной обороны в Киеве

    Британский эксперт Александр Меркурис заявил о разрушении ПВО Киева

    В Британии заявили об отсутствии противовоздушной обороны в Киеве
    @ Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Киеве практически не существует противовоздушной обороны, заявил британский политолог Александр Меркурис.

    В Киеве больше не могут отражать российские удары, поскольку у столицы Украины отсутствует противовоздушная оборона, заявил британский политолог Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran, передает РИА «Новости».

    «На Киев оказывают неослабевающее давление, это продолжается днем и ночью. Становится понятно, что противовоздушная оборона в украинской столице практически не существует», – сказал Меркурис.

    Он добавил, что украинские войска испытывают нехватку боеприпасов для отражения атак с воздуха. Переданные Западом истребители F-16 не могут изменить ситуацию, так как значительная часть этой техники выходит из строя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве действуют российские ретрансляторы, которые обеспечивают канал управления дронами «Герань» для корректировки ударов.

    Ранее в субботу Вооруженные силы России поразили Северный мост через Днепр в Киеве. Накануне сообщалось, что новые беспилотники «Герань» начали уничтожать этот стратегический объект.

    2 октября 2026, 19:27 • Новости дня
    На учениях «Центр-2026» применили новейший ракетный комплекс «Изделие 347»
    На учениях «Центр-2026» применили новейший ракетный комплекс «Изделие 347»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе стратегических командно-штабных учений «Центр-2026» российские военные применили новейший наземный ракетный комплекс «Изделие 347» для уничтожения артиллерии условного противника, сообщило Министерство обороны.

    Во время основного этапа учений на полигоне «Чебаркульский» был задействован комплекс с легкой многоцелевой управляемой ракетой для поражения целей, выявленных воздушной разведкой, пишет РИА «Новости».

    «Основной особенностью комплекса является возможность наведения ракеты в цель оператором на конечном участке траектории», – подчеркнули в ведомстве.

    Комплекс «Изделие 347» предназначен для высокоточного поражения движущихся и неподвижных объектов на расстоянии до 20 км.

    Всего в учениях на полигоне «Чебаркульский» участвуют более 6 тыс. военнослужащих, в том числе контингенты стран ОДКБ. Также задействованы свыше 600 единиц техники, включая 55 самолетов и вертолетов, а также более 500 беспилотников и 50 роботизированных систем.

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    Какие функции должен выполнять ИИ в системах вооружений?
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    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу десантники впервые сбросили роботов с парашютами на учениях «Центр-2026».

    В тот же день президент Владимир Путин посетил эти командно-штабные учения в Челябинской области.

    В четверг войска ОДКБ на Урале отработали штурм захваченного города.

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    2 октября 2026, 19:53 • Новости дня
    Западные страны начали подготовку к переносу посольств из Киева

    The Guardian: Страны Запада готовят планы переноса посольств из Киева во Львов

    Западные страны начали подготовку к переносу посольств из Киева
    @ REUTERS/Vladyslav Sodel

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Страны Запада в частном порядке составляют запасные планы по переносу своих посольств из Киева во Львов или на восток Польши, сообщили дипломатические источники европейских СМИ.

    Западные государства негласно готовятся к возможному переносу дипломатических представительств из украинской столицы во Львов или Польшу, пишет The Guardian. При этом официально западные дипломаты заявляют о намерении остаться в Киеве, чтобы избежать впечатления, будто союзники оставляют Украину без поддержки.

    «Однако в частном порядке составляются запасные планы по переносу посольств во Львов или на восток Польши», – отмечает британское издание. «Ситуация, очевидно, быстро ухудшается», – цитирует дипломатов Запада британская пресса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила об уходе посольства США из Киева. В том же месяце МИД Украины опроверг эвакуацию американского посольства из украинской столицы.

    Тогда зампред Совбеза России Дмитрий Медведев связал отказ ЕС эвакуировать посольства из Киева с наличием «лишних дипломатов».

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    3 октября 2026, 13:04 • Видео
    Премьера Израиля заподозрили в самом страшном

    Премьер-министр Израиля был проинформирован властями ОАЭ и Египта о нападении ХАМАС, но ничего не предпринял. Так утверждают несколько независимых друг от друга источников. Что из этого следует?

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    2 октября 2026, 20:25 • Новости дня
    Путину продемонстрировали безэкипажные танки на базе Т-72
    Путину продемонстрировали безэкипажные танки на базе Т-72
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    На полигоне Чебаркульский в Челябинской области президенту Владимиру Путину показали боевые безэкипажные машины, созданные на базе шасси танка Т-72 Б3М.

    Верховный главнокомандующий наблюдал за действиями войск во время активной фазы стратегических командно-штабных учений «Центр-2026», передает ТАСС. Продемонстрированные танки оснащены двумя типами боевых модулей: типа танк и типа боевая машина поддержки танков (БМПТ).

    Безэкипажные машины с необитаемыми боевыми отделениями были задействованы на основном этапе учений для огневой поддержки штурмующих подразделений.

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    Какие функции должен выполнять ИИ в системах вооружений?
    Результаты
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    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин заявил о применении опыта спецоперации на учениях «Центр-2026».

    Министр обороны Андрей Белоусов доложил президенту об участии 60 государств в этих маневрах.

    Минобороны сообщило о применении новейшего оружия на учениях.

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    3 октября 2026, 12:21 • Новости дня
    Эксперт: Логистику по мостам через Днепр можно прервать без нанесения вреда

    Военный эксперт Онуфриенко: Россию интересуют прежде всего восемь мостов

    Эксперт: Логистику по мостам через Днепр можно прервать без нанесения вреда
    @ Christophe Gateau/dpa/Reuters

    Tекст: Андрей Резчиков

    Удары по мостам в Киеве наглядно доказали, что логистику через Днепр можно прекратить даже без нанесения им существенного вреда, это создает противнику колоссальные проблемы со снабжением более 500-тысячной группировки, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. В субботу российские войска нанесли удар беспилотными летательными аппаратами по Северному автомобильному мосту через Днепр в Киеве.

    «Массированные удары Украины по тылам и тыловым городам России в этом году фактически убрали все ограничения. Как говорил президент Владимир Путин на форуме дискуссионного клуба «Валдай», мы начали выносить стратегическую логистику противника. Это касается и черноморских портов, блокирования движения вражеских судов, которые доставляют грузы военного назначения в украинские порты. Теперь это относится и к мостам через Днепр», – отметил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    Собеседник подчеркивает, что удары по мостам непосредственно в Киеве носят, помимо военного, и демонстративный аспект. «Киев лучше всего прикрыт системами противовоздушной обороны. И когда удары наносятся по Южному, Северному мосту, когда прекращается движение по метромосту, мосту Патона, Днепровскому мосту, пусть даже на несколько часов, это кроме военного имеет еще и политический эффект», – пояснил аналитик.

    Ко всему прочему, без изменения по сути основных маршрутов полетов российских «Гераней» «это позволяет слегка сместить акцент с цели и бить не по заправке возле моста, а непосредственно по мосту».

    «Сейчас эти удары наглядно доказали, что именно логистику по мостам через Днепр можно прекратить даже без нанесения им существенного вреда. Пока в этих мостах не образовалось ни одной дыры даже в дорожном покрытии. Тем не менее это уже вызвало в Киеве транспортный коллапс. Мы видели и путешествующих пешком по мостам, и колоссальные пробки вечером и ночью, скопившиеся в Киеве, мосты перекрывались неоднократно. То есть уже этот опыт доказал, что даже такие удары в разы снижают количество транспорта, которое противник до этого был в состоянии перебрасывать на левый берег», – рассказал спикер.

    Дальнейшее масштабирование уже полученного опыта будет иметь еще более фатальные последствия. «Ошибочно утверждение, что 90% всего транспортного сообщения между двумя берегами обеспечивал именно Южный мост. Он обеспечивал 90% только автотранспортного сообщения и только в Киеве. Основные пути снабжения вооруженных сил хунты идут по железной дороге. Пропускная способность различных железнодорожных мостов, которых девять, различается – от 48 до 240 пар поездов в сутки, то есть 240 в одну сторону, 240 в другую. Причем железнодорожный эшелон полноценный, полноразмерный перевозит десятки тысяч тонн груза, до порядка 40 тыс. тонн. Фура больше 20 тонн не возьмет. Разница в объемах очевидна», – рассуждает эксперт.

    Но ремонтировать железнодорожное полотно на мостах несоизмеримо труднее, потому что без маневрового поезда этого не сделать. «Соответственно, его нужно пригнать. Он тоже является целью. Если его уничтожить на мосту, это уже не день, не два и не неделя. А при продолжении ударов, при их системном повторении ежедневно, движение по железнодорожным мостам остановится даже без разрушения полотна, не то что опор», – пояснил Онуфриенко.

    Аналогично, пусть и в меньшей степени, это касается автомобильных мостов через Днепр, которых на Украине более полутора десятков. «Но Россию интересуют прежде всего восемь мостов: три в Запорожье и пять в Днепропетровске. Запорожские находятся на удалении менее 40 км от линии фронта, днепропетровские – до 120 км. То есть запорожские мосты находятся в зоне досягаемости даже фронтовых дронов-камикадзе при условии, что они снабжаются дополнительным аккумулятором. А мосты в Днепропетровске и Запорожье вместе накрываются управляемыми снарядами повышенной дальности «Торнадо-С» и других 300-миллиметровых систем залпового огня», – пояснил эксперт.

    Кроме того, помимо планирующих авиабомб с модулями планирования и коррекции, баллистических ракет средств для поражения этих восьми мостов у России более чем достаточно. «И их мы в состоянии не просто парализовать, а физически вынести полотно – хоть железнодорожных, хоть автомобильных мостов. И вот это сейчас наглядно демонстрируется на мостах в Киеве, которые находятся значительно дальше от наших пусковых установок «Герань». Есть надежда на то, что это будет масштабировано уже по всему Днепру», – предположил Онуфриенко.

    В этом случае логистика противника встанет. «Безусловно, будут наводиться понтонные переправы, будут и на лодках, и на плотах доставлять грузы. Но пропускная способность этих средств в десятки раз ниже, чем у действующих мостов. Во-вторых, они точно так же уязвимы для ударов, причем значительно более уязвимы, потому что каждый понтонный блок тонет даже после удара фронтового камикадзе, не говоря уже о «Герани». Поэтому мы в состоянии создать противнику колоссальные проблемы. Более чем 500-тысячную группировку, которая вся находится на левом берегу Днепра, боеприпасами, оружием, бронетехникой и всем остальным не снабдишь. Это нереально. Вот такие перспективы открываются после начала ударов по мостам в Киеве», – пояснил Онуфриенко.

    В субботу утром российские войска нанесли удар беспилотниками по Северному автомобильному мосту через Днепр в Киеве. Факт атаки и ее последствия подтвердили как российская, так и украинская стороны. По информации Минобороны, эта переправа играла ключевую роль в переброске украинских войск и обеспечении военной логистики.

    Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что прилет реактивного дрона был зафиксирован на рассвете. По его данным, на Северном мосту повреждены дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть. Жертв и пострадавших непосредственно в результате этого удара не зафиксировано.

    Как пишут украинские СМИ, в связи с повреждениями движение по Северному мосту с левого на правый берег Днепра полностью перекрыто. Общественный транспорт пущен в обход по альтернативным маршрутам (через Подольский мостовой переход).

    Эта атака стала продолжением серии ударов по логистическим артериям украинской столицы. Предыдущие два дня российские беспилотники трижды атаковали Южный мост, повредив его опору и перекрытие метрополитена, из-за чего движение по нему также было полностью остановлено.

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    3 октября 2026, 09:22 • Новости дня
    Минобороны прокомментировало удары по инфраструктуре Украины фразой о победе

    Минобороны: Российскую армию на Украине остановит только победа

    Минобороны прокомментировало удары по инфраструктуре Украины фразой о победе
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российскую армию остановит только победа, заявили в Минобороны, комментируя удары по украинской инфраструктуре и морским судам.

    «Только победа нас остановит», – говорится в сообщении ведомства.

    Публикацию сопроводили фотографией с дронами «Герань», на которой написано: «Продолжение следует».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по инфраструктуре в Киеве.

    В пятницу новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр.

    В четверг российские войска поразили склады в Киеве и инфраструктуру в Одессе.

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    2 октября 2026, 18:36 • Новости дня
    Путин назвал главную цель учений «Центр-2026»

    Путин: Целью учений «Центр-2026» является отработка защиты от внешней агрессии

    Путин назвал главную цель учений «Центр-2026»
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин заявил, что основной целью учений «Центр-2026» является совершенствование навыков управления войсками при отражении внешней агрессии.

    «Главной целью учений является совершенствование навыков руководящего состава штабов всех уровней в управлении войсками при отражении внешней агрессии», – заявил Путин, пишет ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин заявил об укреплении доверия между странами благодаря общению военных. В тот же день глава государства посетил командно-штабные учения «Центр-2026» в Челябинской области.

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    2 октября 2026, 21:57 • Новости дня
    Сотрудники ТЦК на Украине попытались мобилизовать британского блогера
    Сотрудники ТЦК на Украине попытались мобилизовать британского блогера
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Британского блогера-миллионника Сэма Пеппера попытались задержать сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) во время его поездки по Украине, об этом свидетельствует стрим британца.

    Пеппер ехал по трассе на электрическом моноколесе, транслируя поездку в прямом эфире, когда его остановил белый микроавтобус, передает РИА «Новости». Представители ТЦК подошли к блогеру, однако, услышав английскую речь и поняв, что он не говорит по-украински, передумали проверять у него документы.

    Британец не понял происходящего и предложил сотрудникам военкомата поехать с ним до следующего населенного пункта, но они отказались.

    Сэм Пеппер – бывший участник реалити-шоу Big Brother, известный пранками на YouTube. Свое путешествие по Украине он начал в Литве и планирует завершить во Львове.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник сотрудники украинского военкомата мобилизовали клирика УПЦ в день рождения.

    На прошлой неделе сотрудники ТЦК в Кременчуге выкрали протодиакона УПЦ.

    В прошлом месяце сотрудников ТЦК на западе Украины обвинили в завышении показателей мобилизации.

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    3 октября 2026, 13:42 • Новости дня
    МИД предупредил дипломатов и иностранцев об опасности нахождения на Украине
    МИД предупредил дипломатов и иностранцев об опасности нахождения на Украине
    @ Олег Тоцкий/wikipedia.org

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы России продолжат наносить массированные удары возмездия по военным объектам в Киеве и других городах Украины, иностранцам и дипломатам следует покинуть страну, заявили в МИД.

    Российское внешнеполитическое ведомство повторно предостерегло иностранных граждан и персонал дипмиссий от пребывания на Украине и поездок на ее территорию.

    В МИД подчеркнули, что Вооруженные силы продолжат массированные удары возмездия по военным объектам в Киеве и других украинских городах.

    Отмечается, что не покинувшие Киев иностранцы и дипломаты осознанно подвергают свои жизни смертельной опасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу утром российские войска нанесли удар беспилотниками по Северному автомобильному мосту через Днепр в Киеве. Ранее два дня российские беспилотники трижды атаковали Южный мост, повредив его опору.

    А в среду украинская сторона заявила о применении Россией специального боезаряда для ударов по ЛЭП.

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    2 октября 2026, 18:58 • Новости дня
    Минобороны сообщило о применении новейшего оружия на учениях «Центр-2026»

    Минобороны: Танки «Армата» и комплекс «Заря» применили на учениях «Центр-2026»

    Минобороны сообщило о применении новейшего оружия на учениях «Центр-2026»
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военные отработали применение танков Т-14 «Армата» и нового лазерного комплекса «Заря» в рамках стратегических командно-штабных учений «Центр-2026» на полигоне Чебаркульский, сообщили в Минобороны.

    В ходе учений бомбардировщики Ту-22М3 нанесли поражение кораблям условного противника над Каспийским морем, истребительное прикрытие обеспечивали самолеты Су-35С. Продолжительность полета составила около четырех часов, передает РИА «Новости».

    Бронегруппы из танков Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв» использовали тактику танковой карусели для ударов по позициям противника. Машины были оснащены комплексом активной защиты «Арена», который позволяет перехватывать дроны на подлете. Прикрытие танков осуществляла боевая машина «Спиридон» и зенитный комплекс «Деривация-ПВО».

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    Также на учениях был применен новый лазерный комплекс «Заря», который уничтожил средние и тяжелые беспилотники на дальности до шести километров.

    Всего в маневрах на полигоне в Челябинской области задействовано более 6 тыс. военнослужащих, в том числе представители государств КСОР ОДКБ, более 600 единиц техники, 55 самолетов и вертолетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин провел встречу с иностранными военными атташе на учениях «Центр-2026». Он также назвал главную цель учений.

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    3 октября 2026, 12:24 • Новости дня
    Киевляне нашли новые способы защиты от облав военкомов

    Жители Киева начали сообщать в мессенджерах о засадах украинских военкоматов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жители Киева на фоне проблем с интернетом в украинской столице ищут альтернативные способы оповещения о засадах сотрудников военкоматов (ТЦК, территориальный центр комплектования – так на Украине называют военкоматы), отлавливающих людей на улицах для отправки на фронт, сообщила представитель российских силовых структур.

    В условиях нестабильного интернета киевляне начали применять иные каналы для обмена информацией об уличных патрулях, передает РИА «Новости».

    Представитель российских силовых структур отметила, что жестокое обращение заставило людей активно координировать действия.

    Украинцы массово создают специальные группы и сообщества в мессенджерах. Там они публикуют данные о маршрутах военных и выкладывают видеозаписи, фиксирующие агрессивное поведение, избиения и даже убийства мирных граждан.

    «В связи с ощутимыми проблемами со связью и в том числе с интернетом жители Киева и других городов с такими же проблемами ищут альтернативные методы оповещения о засадах ТЦК», – констатировала представитель силовых структур.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители украинских городов создали специальные каналы для зашифрованных предупреждений об облавах военкоматов.

    Сотрудники территориальных центров комплектования ради мобилизации мужчин проникли в частный дом через окно.

    Во Львове из-за агрессивных действий военкомов произошла массовая драка с участием сотен горожан.

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    2 октября 2026, 17:45 • Новости дня
    ВС России поразили дата-центр RX-Name ВСУ в Николаеве

    Минобороны: ВС России поразили дата-центр RX-Name ВСУ в Николаеве

    ВС России поразили дата-центр RX-Name ВСУ в Николаеве
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы России нанесли удары по дата-центру в Николаеве, обслуживавшему украинские войска, и по сухогрузу с военным имуществом для ВСУ, сообщило Минобороны.

    Российские военные поразили в Николаеве дата-центр RX-Name, который обеспечивал обработку данных и хранение сайтов в интересах Вооруженных сил Украины, говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».

    Кроме того, в северо-западной части Черного моря был поражен сухогруз, доставлявший военное имущество в порт Одессы.

    В Минобороны подчеркнули, что Вооруженные силы продолжают наносить удары по объектам инфраструктуры Украины и морским судам, которые используются в интересах украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские войска поразили логистический узел в Киеве и дата-центр в Одессе. В понедельник ВС России нанесли удар по дата-центру «Укр Телекома» в Киеве и двум сухогрузам.

    Днем ранее российские военные поразили шедший в Одессу сухогруз с оружием.

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    2 октября 2026, 19:05 • Новости дня
    Мордвичев доложил Путину о выработанной в войсках тактике применения роботов
    Мордвичев доложил Путину о выработанной в войсках тактике применения роботов
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главнокомандующий Сухопутными войсками Андрей Мордвичев доложил президенту Владимиру Путину о выработке в войсках тактики применения роботизированных платформ.

    Глава государства посетил полигон Чебаркульский в Челябинской области, где понаблюдал за стратегическими командно-штабными учениями «Центр-2026», сообщает РИА «Новости».

    «Уже выработана целая тактика применения этих роботизированных платформ», – сказал Мордвичев Путину.

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    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу десантники впервые сбросили роботов с парашютами на учениях «Центр-2026».

    Президент Владимир Путин заявил об использовании опыта спецоперации на этих маневрах.

    Министр обороны Андрей Белоусов доложил главе государства об участии в них 60 стран.

    Комментарии (4)
    2 октября 2026, 18:54 • Новости дня
    Десантники впервые сбросили роботов с парашютами на учениях «Центр-2026»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские десантники в рамках стратегических командно-штабных учений «Центр-2026» впервые десантировали наземные робототехнические комплексы, сообщило Министерство обороны.

    Сброс производился с самолетов Ил-76 Военно-транспортной авиации с высоты 600 метров. Всего десантировали три комплекса: «Омич-2», «Богомол-7В» и «Курьер» с боевым модулем на парашютной платформе П-7. Они предназначены для огневой поддержки, доставки боеприпасов, эвакуации раненых и подрыва дорожной инфраструктуры, передает РИА «Новости».

    Операторы, которые приземлились заранее, взяли роботов на управление и выполнили учебно-боевую задачу в тылу условного противника. «На данном этапе мы проводили огневую поддержку штурмовых групп, ведя огонь из 7,62-мм пулемета по условному противнику, что способствовало продвижению наших штурмовых групп», – рассказал оператор робота «Курьер». Он добавил, что аппарату требуется три-пять минут после приземления, чтобы начать работу.

    В маневрах на полигоне Чебаркульский участвуют более 6 тыс. военнослужащих и свыше 600 единиц техники, включая 50 роботизированных систем.

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    3 октября 2026, 00:40 • Новости дня
    Мэр Киева Кличко назвал «драматичной» ситуацию в городе
    Мэр Киева Кличко назвал «драматичной» ситуацию в городе
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на обычную мирную жизнь в городе рассчитывать не стоит из-за разрушений инфраструктуры накануне зимы.

    Он назвал ситуацию в Киеве «очень драматичной», так как накануне зимы пострадало транспортное сообщение через Днепр.

    «Столица в очень драматичной ситуации. <...> Жить как в мирное время больше не выйдет», – приводит РИА «Новости» слова Кличко в комментарии «Стране.ua».

    Напомним, в ночь на пятницу российские военные нанесли удары беспилотниками по объектам инфраструктуры и портам Украины. Как сообщили в Минобороны, в результате в Киеве поражен автожелезнодорожный мост через Днепр, который используется для переброски войск и доставки военных грузов группировкам ВСУ в Донбассе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кличко назвал условие возобновления движения метро по Южному мосту в Киеве. Эксперт Кнутов объяснил «срезание» вантов Южного моста в Киеве беспилотниками.

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    2 октября 2026, 18:06 • Новости дня
    Кличко подтвердил новый взрыв на Южном мосту в Киеве

    Мэр Киева Кличко подтвердил новый взрыв на Южном мосту

    Кличко подтвердил новый взрыв на Южном мосту в Киеве
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил новый взрыв на Южном мосту, на который приходится 90% транзитного трафика между регионами Украины.

    «Мост закрыт для движения автотранспорта и метро», – заявил Кличко в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

    На публикуемом Telegram-каналом «Киев info» видео видно, что взрыв произошел на пилоне, к которому крепятся ванты.

    По данным украинских изданий, через этот мост идет значительная часть военных перевозок. Он связывает направления трасс Киев – Одесса, Киев – Чоп и Киев – Харьков. По мосту проложены три полосы для автомобилей в каждую сторону и две колеи линии метро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Кличко назвал условие возобновления движения метро по Южному мосту.

    Напомним, российские войска атаковали Южный мост в Киеве. В четверг движение по нему перекрыли после взрывов.

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