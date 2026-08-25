Чтобы давить на судей и защитить чудовище Клэнси, убившую троих своих детей, американские феминистки начали записывать видосики, где пытают собственных детей. Вы все правильно прочитали. Они. Пытают. Собственных. Детей.4 комментария
Путин сменил посла России в Ираке
Путин назначил Печаткина новым послом России в Ираке
Президент России Владимир Путин назначил Тимура Печаткина новым чрезвычайным и полномочным послом в Ираке, освободив от этой должности Эльбруса Кутрашева.
Владимир Путин назначил Тимура Печаткина новым чрезвычайным и полномочным послом России в Ираке, соответствующий указ размещен на сайте правовых актов.
Другим распоряжением президент освободил от обязанностей Эльбруса Кутрашева. В тексте второго документа сообщается о снятии с него полномочий посла.
Президент России Владимир Путин назначил Артура Люкманова послом в Египте и полномочным представителем при Лиге арабских государств.
В начале августа президент России назначил Дмитрия Догадкина новым послом в Сирии.