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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Американские феминистки окончательно сошли с ума

    Чтобы давить на судей и защитить чудовище Клэнси, убившую троих своих детей, американские феминистки начали записывать видосики, где пытают собственных детей. Вы все правильно прочитали. Они. Пытают. Собственных. Детей.

    4 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Чем грозит отказ от концепции оберегаемой войны

    Параноидальный мир, в котором не понятно, война все еще идет или уже закончилась, и где самые грубые перегибы оправдываются военными действиями и требованиями безопасности – не самый дружелюбный мир. Поэтому Россия так бережет концепцию «оберегаемой войны». Именно это сегодня и является цивилизованностью.

    29 комментариев
    Платон Беседин Платон Беседин Как севастопольцы побеждают

    Чувство сопричастности излечивает меня от горечи, от досады и страха, накатывающего порою (чего уж скрывать), и делает сильнее. Всех нас, севастопольцев, делает сильнее.

    2 комментария
    25 августа 2026, 11:46 • Новости дня

    Путин сменил посла России в Ираке

    Путин назначил Печаткина новым послом России в Ираке

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин назначил Тимура Печаткина новым чрезвычайным и полномочным послом в Ираке, освободив от этой должности Эльбруса Кутрашева.

    Владимир Путин назначил Тимура Печаткина новым чрезвычайным и полномочным послом России в Ираке, соответствующий указ размещен на сайте правовых актов.

    Другим распоряжением президент освободил от обязанностей Эльбруса Кутрашева. В тексте второго документа сообщается о снятии с него полномочий посла.

    Президент России Владимир Путин назначил Артура Люкманова послом в Египте и полномочным представителем при Лиге арабских государств.

    В начале августа президент России назначил Дмитрия Догадкина новым послом в Сирии.

    24 августа 2026, 15:30 • Новости дня
    Путин разрешил вводить внешнее управление на объектах критической инфраструктуры
    Путин разрешил вводить внешнее управление на объектах критической инфраструктуры
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры страны. Документ распространяется на предприятия топливно-энергетического комплекса, связи, транспорта, энергетики, а также промышленные и коммунальные объекты и предусматривает возможность введения внешнего управления в случае угрозы их нормальному функционированию.

    Путин подписал указ, определяющий меры по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры страны, передает РИА «Новости». Документ опубликован на официальном портале правовых актов и вступает в силу со дня опубликования.

    В тексте указа отмечается, что в случае непринятия хозяйствующим субъектом необходимых мер безопасности может быть введено внешнее управление. Эта мера также коснется тех, кто нарушает требования безопасности или создает угрозу нормальному функционированию объектов.

    Временным управляющим, согласно документу, назначается Росимущество, если президент не определит иное лицо. Управляющий получает полномочия собственника, за исключением права распоряжаться имуществом, а также проводит инвентаризацию и обеспечивает сохранность активов.

    К объектам критической инфраструктуры отнесены предприятия топливно-энергетического комплекса, связи, транспорта, энергетики, а также промышленные и коммунальные объекты. Решение о прекращении временного управления будет принимать правительство на основании поручения главы государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин обсудил с Советом безопасности дополнительные меры защиты критической инфраструктуры. Позже глава государства поручил проработать инициативы бизнеса по обороне промышленных объектов от беспилотников.

    Накануне вице-премьер Александр Новак сообщил о постоянном контроле за безопасностью нефтеперерабатывающих предприятий.

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    24 августа 2026, 15:40 • Новости дня
    Путин продлил срок полномочий главы Следственного комитета Бастрыкина
    Путин продлил срок полномочий главы Следственного комитета Бастрыкина
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин увеличил срок федеральной госслужбы председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.

    Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

    «В соответствии с частью 4 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» продлить срок федеральной государственной службы до 27 августа 2027 года председателю Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкину Александру Ивановичу», – отмечается в указе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент России продлил срок службы Александра Бастрыкина до 27 августа 2026 года.

    За 15 лет работы Следственный комитет направил в суд почти полтора миллиона уголовных дел.

    В марте текущего года глава ведомства доложил о передаче в суд 1823 дел в новых регионах страны.

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    24 августа 2026, 19:11 • Видео
    Британия подарила Украине на ДР ценный секрет

    Украина отмечает день независимости, хотя независимой страной так и не стала: живет в долг и готовится к худшему. Чтобы приободрить ее, Киев посетил новый британский премьер Энди Бернем и привез подарок – технологии для производства ракет. Что теперь будет?

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    24 августа 2026, 15:45 • Новости дня
    Путин присвоил звание «Мать-героиня» девяти россиянкам
    Путин присвоил звание «Мать-героиня» девяти россиянкам
    @ Public domain

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Мать-героиня» девяти женщинам из восьми субъектов страны.

    Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

    Высокой награды удостоены Нина Буравова из Самарской области, Анна Ветлугина из Свердловской области, Асият Дибирова из Дагестана. Также звание получили две жительницы Красноярского края – Юлия Докторук и Надежда Крутякова. В списке награжденных значатся Виктория Метансина из Ростовской области, Саяханум Османова из Липецкой области, Елена Родионова из Пермского края и Лариса Хуголь из Кузбасса.

    Кроме того, глава государства отметил орденом «Родительская слава» несколько многодетных семей из разных регионов страны.

    Звание «Мать-героиня» является одним из высших в России, оно дается женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей. Награда сопровождается выплатой в размере 1 млн рублей. Орден «Родительская слава» вручается за воспитание семерых и более детей, одному из родителей выплачивается 500 тыс. рублей.

    В июне президент России вручил высшие знаки отличия родителям девяти больших семейств.

    В прошлом году депутаты Госдумы приняли закон о дополнительных выплатах для матерей-героинь.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о введении ежемесячного обеспечения для удостоенных этого звания женщин.

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    24 августа 2026, 15:05 • Новости дня
    Путин вывел активы компании Canpack из-под временного управления

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин отменил временное управление двух дочерних предприятий польско-американского производителя алюминиевой упаковки Canpack.

    Путин подписал соответствующий указ, передает ТАСС.

    «Признать утратившими силу: <…> указ президента Российской Федерации от 31 декабря 2025 г. № 1012 «О внесении изменений в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление, утвержденный указом президента Российской Федерации от 25 апреля 2023 г. № 302», – говорится в документе, подписанном президентом.

    Отмененный указ предполагал передачу 100% долей ООО «Кэн-пак» и «Кэн-пак – завод упаковки» под временное управление компании «Стальэлемент».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа президент России Владимир Путин утвердил механизм лишения ушедших иностранных инвесторов права на обратный выкуп активов.

    В прошлом году глава государства передал российские активы французской компании Air Liquide под временное управление отечественной структуры «М-Логистика».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил отмену временного управления активами «Данона» соображениями целесообразности.

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    24 августа 2026, 19:40 • Новости дня
    Токаев поблагодарил Путина за поздравления с успешным проведением выборов в Курултай
    Токаев поблагодарил Путина за поздравления с успешным проведением выборов в Курултай
    @ Roman Naumov /URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил признательность президенту России Владимиру Путину и ряду руководителей государств СНГ за поздравления с проведением парламентских выборов.

    «Президент Касым-Жомарт Токаев поблагодарил своих коллег – президента России Владимира Путина, президента Кыргызстана Садыра Жапарова, президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, президента Таджикистана Эмомали Рахмона – за теплые поздравления в связи с успешным проведением первых в истории суверенного Казахстана выборов в однопалатный курултай», – сообщила пресс-служба главы Казахстана, передает РИА «Новости».

    Политик отметил, что прошедшее голосование продемонстрировало зрелость и единство граждан. Проводимые в республике реформы пользуются поддержкой подавляющего большинства населения, что создает прочную основу для дальнейшего развития. Также он пожелал главам дружественных государств успехов в реализации их планов.

    Выборы в Курултай состоялись в минувшее воскресенье. Барьер в 5% преодолели пять из семи участвовавших партий. Крупнейшая политическая сила «Адилет» получила 71,17% голосов избирателей при итоговой явке 74,8%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой правящей партии «Адилет» на выборах в Курултай. По предварительным данным ЦИК эта политическая сила набрала 71,17% голосов избирателей.

    Миссия наблюдателей СНГ признала прошедшее голосование открытым и конкурентным.

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    24 августа 2026, 17:05 • Новости дня
    Путин объявил благодарность Российскому военно-историческому обществу
    Путин объявил благодарность Российскому военно-историческому обществу
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин направил благодарность коллективу Российского военно-исторического общества (РВИО).

    Путин поблагодарил коллектив РВИО за реализацию важных проектов, передает РИА «Новости». Глава государства высоко оценил работу исторической организации и отметил вклад ее сотрудников в развитие значимых для общества национальных инициатив.

    В документе особо подчеркивается, что отечественные специалисты удостоены высокой награды «за заслуги в реализации общественно значимых проектов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за последние двенадцать лет Российское военно-историческое общество открыло более 600 памятников и воинских мемориалов.

    В прошлом году специалисты организации провели крупную реставрацию мемориального комплекса на Миус-фронте под Красным Лучом.

    Ранее под редакцией председателя РВИО Владимира Мединского вышло новое школьное учебное пособие по военной истории России.

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    24 августа 2026, 15:25 • Новости дня
    Путин наградил орденом Союз театральных деятелей

    Tекст: Ольга Иванова

    За многолетнюю плодотворную деятельность президент России Владимир Путин удостоил коллектив Всероссийского театрального общества ордена «За заслуги в культуре и искусстве».

    Президент Владимир Путин удостоил высокой награды Союз театральных деятелей России, передает РИА «Новости». Соответствующий указ главы государства уже опубликован на портале правовой информации.

    «За заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом «За заслуги в культуре и искусстве» коллектив общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)», город Москва», – отмечается в официальном документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем Союза театральных деятелей Владимиром Машковым.

    В конце июля в Национальном центре «Россия» открылась масштабная выставка к юбилею этой организации.

    Весной глава государства наградил орденом «За заслуги в культуре и искусстве» коллектив московского театра «Современник».

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    24 августа 2026, 14:43 • Новости дня
    Глава МИД Индии передал Путину послание от Моди

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин провел переговоры с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Во время встречи в Кремле руководитель индийского внешнеполитического ведомства передал президенту России приветствие от премьер-министра Нарендры Моди.

    «Благодарю вас, господин президент. Прежде всего позвольте мне вам передать большой привет от премьер-министра Нарендры Моди, его превосходительство дал мне поручение, послание, которое я хотел бы передать», – цитирует дипломата ТАСС.

    В ответ глава российского государства попросил передать самые наилучшие пожелания руководителю индийского правительства. Он подчеркнул намерение увидеться с коллегой в ближайшее время.

    Ожидается, что политики смогут провести двусторонние переговоры на полях предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества.

    «В начале нашей беседы хотел бы попросить вас передать господину Моди самые наилучшие пожелания. Надеюсь увидеться с ним в ближайшее время, как мы и планировали, в рамках работы Шанхайской организации сотрудничества, в ближайшее время. У нас график такой, что мы сможем, наверное, и еще раз увидеться в этом году», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, индийское внешнеполитическое ведомство анонсировало визит Субраманьяма Джайшанкара в Москву. В Кремле состоялись переговоры президента России с министром иностранных дел Индии. Ранее глава российского дипломатического корпуса Сергей Лавров рассказал о подготовке приезда Нарендры Моди в Россию.

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    24 августа 2026, 14:41 • Новости дня
    Путин назначил Наталию Киселеву заместителем главы Россотрудничества

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин официально утвердил Наталию Киселеву в должности заместителя руководителя Россотрудничества.

    Соответствующий документ уже размещен на официальном интернет-портале правовой информации, передает ТАСС.

    «Назначить Киселеву Наталию Александровну заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», – говорится в тексте президентского указа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа президент России Владимир Путин утвердил кандидатуру Константина Колпакова на пост заместителя руководителя Россотрудничества.

    В конце июня глава государства назначил Алексея Клещева на аналогичную должность.

    В мае российский лидер уволил с этого поста Дмитрия Поликанова.

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    24 августа 2026, 14:35 • Новости дня
    Индия заявила об ожидании Путина на саммите БРИКС

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Индии ожидают визита президента России Владимира Путина на ежегодный саммит БРИКС, который пройдет в Нью-Дели в сентябре, заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди рассчитывает на визит президента России Владимира Путина в Нью-Дели в сентябре, передает ТАСС. Ожидается, что глава государства примет участие в саммите БРИКС.

    «Премьер-министр Нарендра Моди с нетерпением ждет встречи на саммите ШОС и также надеется, что у вас будет возможность приехать на саммит БРИКС и провести этот ежегодный саммит», – заявил дипломат на встрече с российским лидером в Кремле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел переговоры с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром в Кремле.

    Индийский дипломат приехал в Москву для участия в заседании двусторонней межправительственной комиссии.

    Ранее представители МИД Индии отметили важность осенней поездки российского лидера на саммит БРИКС в Нью-Дели.

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    24 августа 2026, 14:57 • Новости дня
    Путин перечислил ключевые сферы сотрудничества России и Индии

    Путин: Москва и Нью-Дели активно развивают взаимодействие в атомной энергетике

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва и Нью-Дели активно развивают взаимодействие в атомной энергетике, высоких технологиях и наращивают объемы экспорта российских ресурсов, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

    Глава государства провел встречу с руководителем индийского внешнеполитического ведомства Субраманьямом Джайшанкаром в Кремле, передает РИА «Новости».

    До этого зарубежный гость провел переговоры с первым вице-премьером Денисом Мантуровым.

    «Я знаю, что вы со своим российским коллегой уже поработали как следует. Наверняка обсудили наиболее важные вопросы, их много, и это не только энергоносители. Один из этих вопросов, конечно, это поставка удобрений», – отметил Владимир Путин.

    Российский лидер подчеркнул постоянный рост экспорта удобрений индийским партнерам. Президент добавил успешное продвижение совместных проектов в сфере атомной энергетики и высоких технологий.

    «И все другие вопросы, связанные с атомной энергетикой, с сотрудничеством в высокотехнологичных сферах, в других областях – они все в повестке дня и все достаточно уверенно продвигаются», – добавил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел в Кремле переговоры с индийским министром иностранных дел Субраманьямом Джайшанкаром.

    Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил о планах локализовать производство ядерного топлива в Индии.

    Ранее индийский премьер-министр Нарендра Моди попросил увеличить объемы поставок российских минеральных удобрений.

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    24 августа 2026, 14:49 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России нарастить поставки удобрений в Индию

    Путин: Россия готова наращивать поставки удобрений в Индию

    Tекст: Вера Басилая

    Москва планирует увеличить объемы экспорта агрохимической продукции в Нью-Дели для полного обеспечения потребностей местных сельскохозяйственных производителей, заявил президент Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин в понедельник провел встречу с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром в Кремле, передает РИА «Новости».

    Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества по линии межправительственной комиссии, включая экспорт сельскохозяйственной продукции.

    «Мы делаем все для того, чтобы закрыть этот вопрос для индийских фермеров, для сельского хозяйства, наращиваем эти поставки и готовы это делать дальше», – подчеркнул глава государства.

    Ранее президент России Владимир Путин провел в Кремле переговоры с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

    Глава МИД Сергей Лавров в мае анонсировал масштабное наращивание экспорта отечественных удобрений индийским партнерам.

    В прошлом году Нью-Дели увеличил закупки российской агрохимической продукции до рекордных значений.

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    24 августа 2026, 14:39 • Новости дня
    Путин заявил о росте товарооборота между Россией и Индией

    Путин отметил рост товарооборота России и Индии в 2026 году

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром в Кремле отметил рост товарооборота между Москвой и Нью-Дели в 2026 году.

    Президент России Владимир Путин отметил рост товарооборота между Москвой и Нью-Дели в 2026 году, передает РИА «Новости».

    Глава государства обсудил двусторонние отношения на встрече с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром в Кремле.

    «Мне приятно отметить, что в этом году у нас подрос товарооборот», – сказал российский лидер во время переговоров. Он также подчеркнул, что визит главы индийской дипломатии свидетельствует о высоком уровне отношений, сложившемся между странами на протяжении десятилетий.

    «Очень рад вас видеть, господин министр. Ваш визит сегодняшний подчеркивает тот уровень отношений, который давно, на протяжении десятилетий, сложился между Россией и Индией. Мы работу продолжаем практически по всем направлениям – имеется в виду и правительственный уровень, и межпарламентские связи, по линии участников экономической деятельности», – сказал Путин в ходе встречи.

    В Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром в рамках его официального визита.

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    24 августа 2026, 14:05 • Новости дня
    Путин принял в Кремле главу МИД Индии Джайшанкара

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром в рамках его официального визита.

    Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с главой министерства иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром, передает ТАСС.

    В переговорах с российской стороны также приняли участие первый вице-премьер Денис Мантуров, помощник президента Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров и заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.

    Ранее российский лидер подчеркивал, что отношения между странами успешно развиваются в рамках особо привилегированного стратегического партнерства. Он отмечал, что конструктивные связи будут и впредь наращиваться.

    Индийский министр находится в России с официальным визитом 23–24 августа по приглашению Дениса Мантурова. В понедельник он в качестве сопредседателя участвовал в 27-м заседании российско-индийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, внешнеполитическое ведомство Индии анонсировало визит Субраманьяма Джайшанкара в Москву на 23 и 24 августа.

    В ноябре прошлого года Владимир Путин провел встречу с индийским министром на полях саммита ШОС.

    Две страны рассматривают кооперацию по добыче полезных ископаемых на арктическом шельфе в качестве перспективного направления.

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    25 августа 2026, 07:10 • Новости дня
    Песков ответил на вопрос о возможном визите Путина на саммит БРИКС

    Песков выразил надежду на визит Путина на саммит БРИКС

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин не исключает возможности посетить в сентябре двухдневный саммит БРИКС в Индии, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    «Мы надеемся, что такой визит состоится», – ответил Песков РИА «Новости».

    Перед саммитом БРИКС Путин намерен встретиться с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите ШОС в Бишкеке. Возможность встретиться еще раз в текущем году российский лидер не исключает.

    Двухдневный саммит БРИКС откроется 12 сентября в столице Индии Нью-Дели.

    Напомним, Индия заявила об ожидании Путина на саммите БРИКС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Путин провел переговоры с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром в Кремле. Представители МИД Индии отметили важность поездки российского лидера на саммит БРИКС.

    В декабре 2025 года президент Путин посетил Нью-Дели для встречи с премьером  Моди. По итогам этого визита стороны опубликовали совместное заявление о направлениях двустороннего взаимодействия.

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      Украина отмечает день независимости, хотя независимой страной так и не стала: живет в долг и готовится к худшему. Чтобы приободрить ее, Киев посетил новый британский премьер Энди Бернем и привез подарок – технологии для производства ракет. Что теперь будет?

    • Как держаться в седле и по жизни

      Ветеран СВО Эльмир Валеев после ранения и ампутации освоил конную езду и следж-хоккей. Он точно знает, как сохранять веру в себя.

    • Трамп понял причину провала в Иране

      Президент США Дональд Трамп назвал причину, по которой США до сих пор не удается заключить сделку с иранским руководством: слишком много ключевых фигур попросту убили. Осталось вспомнить, кто и зачем это сделал.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Кефир: польза и вред для организма, можно ли пить на ночь и кому нельзя

      Кефир – один из самых популярных кисломолочных продуктов в России: он содержит молочный белок, кальций, фосфор, витамины группы B и живые микроорганизмы, а ферментированные продукты, включая кефир и натуральный йогурт, могут поддерживать разнообразие кишечной микробиоты. Но кефир подходит не всем: он может вызывать дискомфорт при лактазной недостаточности, обострении заболеваний ЖКТ, индивидуальной непереносимости и при употреблении слишком поздно или в большом количестве. Рассказываем, чем полезен кефир, кому он может навредить, можно ли пить кефир на ночь, сколько кефира допустимо в день и как выбрать качественный продукт по рекомендациям Роскачества.

    • Открытки с Днем учителя 2026: красивые картинки бесплатно и поздравления

      В понедельник, 5 октября 2026 года, в России отметят День учителя – профессиональный праздник педагогов, наставников, преподавателей и работников сферы образования. В этот день школьники, родители и выпускники поздравляют учителей цветами, открытками, добрыми словами и небольшими подарками. Газета ВЗГЛЯД публикует красивые открытки, картинки и поздравления с Днем учителя 2026, которые можно бесплатно скачать, отправить в мессенджере или использовать для подписи к подарку.

    • Сколько калорий сжигается при ходьбе: расход по весу, шаги, скорость и как тратить больше

      Ходьба помогает расходовать калории, поддерживать сердечно-сосудистую систему и повышать ежедневную активность без спортзала. Сколько калорий сжигается при ходьбе, зависит от веса человека, скорости, времени прогулки, рельефа, длины шага и уровня подготовки: за час спокойной ходьбы можно потратить около 180–300 ккал, при быстрой ходьбе – примерно 270–450 ккал, а ходьба в гору или по лестнице увеличивает расход энергии еще сильнее. Рассказываем, сколько калорий сжигается за 30 минут, час и 10 тысяч шагов, какие мышцы работают при ходьбе, как увеличить расход калорий и кому нужно быть осторожнее с интенсивной нагрузкой.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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