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Медведев поблагодарил Южную Осетию за помощь в спецоперации
Медведев: Россия никогда не забудет поддержку Южной Осетии в СВО
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил признательность народу Южной Осетии за помощь в рамках специальной военной операции.
«В наше непростое время, когда, по сути, идет борьба за справедливое будущее всей человеческой цивилизации, продолжается война между добром и злом, не могу не выразить братской Южной Осетии особую признательность за поддержку России в вопросе СВО», – заявил Медведев в интервью газете «Южная Осетия», передает РИА «Новости».
Медведев отметил мужество югоосетинских бойцов на фронте и солидарность республики в решении международных проблем. Он назвал Южную Осетию близким другом и союзником России, пообещав дальнейшее содействие в развитии и обеспечении безопасности страны.
Кроме того, Медведев подчеркнул актуальность присутствия российских войск в республике. Это связано с отказом Грузии предоставить гарантии неприменения силы против Южной Осетии.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил ситуацию в Донбассе с событиями 2008 года в Южной Осетии.
Медведев отметил, что Запад после событий 2008 года должен был усвоить урок, что с Россией воевать не стоит.
Напомним, в мае президенты Владимир Путин и Алан Гаглоев подписали договор об углублении союзнического взаимодействия двух государств.