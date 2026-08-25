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В Армении задержан экс-президент Кочарян
Бывшего президента Армении Роберта Кочаряна доставили в Антикоррупционный комитет после серии обысков.
По словам депутата от блока «Армения» Агнессы Хамоян, Кочаряна забрали в Антикоррупционный комитет, передает Sputnik Армения.
Информацию о задержании подтвердил руководитель офиса бывшего армянского лидера Баграт Микоян. «Началась очередная атака властей на президента Кочаряна и его семью», – говорится в его заявлении.
Налоговая служба опечатала автосалон Toyota, который принадлежит семье задержанного. Кроме того, следственные мероприятия организовали на территории спортивного комплекса «Оранж фитнес».
Накануне в парламенте произошла словесная перепалка между Левоном Кочаряном и премьер-министром страны Николом Пашиняном. Глава правительства пообещал лишить семью оппонента всего имущества, чтобы они не смогли передать его в наследство.
Ранее Антикоррупционный комитет Армении провел массовые обыски после задержания экс-президента.
В июне Центральная избирательная комиссия одобрила начало судебного разбирательства в отношении Роберта Кочаряна.
Незадолго до этого премьер-министр Никол Пашинян пригрозил разгромить возглавляемые бывшим армянским лидером политические силы.