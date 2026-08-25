В Армении задержан экс-президент Кочарян

Пашинян попросил Россию продать ЮКЖД третьей стране

Премьер Армении Пашинян попросил Россию продать ЮКЖД третьей стране

Tекст: Вера Басилая

Пашинян попросил Москву передать управление ЮКЖД третьей стране ради интеграции республики в международную транспортную сеть, передает РИА «Новости».

«Мы относимся с величайшим уважением к Российской Федерации и ее интересам, однако из-за того, что железная дорога Армении находится под российским управлением, сейчас мы столкнулись с риском упустить историческую возможность интеграции Армении в международную железнодорожную сеть», – заявил армянский лидер в парламенте.

По его словам, пересмотр системы управления необходим для включения республики в международную транспортную систему. Пашинян выразил надежду на скорейшее дружественное решение вопроса.

Политик также отметил, что трансформация армяно-российских отношений является естественным процессом на фоне нормализации связей Еревана с Баку и Анкарой. Он добавил, что события последних лет выявили ограничения России как гаранта безопасности Армении. В качестве возможных новых концессионеров ранее назывались Казахстан, ОАЭ или Катар.

Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в управление ЮКЖД (дочерней компании РЖД) в феврале 2008 года на 30 лет с возможностью продления.

Глава РЖД Олег Белозеров ранее заявлял, что российская сторона полностью выполняет свои обязательства, вложив в развитие сети около 396 млн долларов, и вправе ожидать возврата инвестиций при изменении условий договора.

Секретарь Совбеза Сергей Шойгу предупредил о рисках замены российского железнодорожного перевозчика в Армении. Он напомнил, что ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД) около 20 лет ответственно исполняет условия концессионного договора, включая инвестиционные обязательства. За это время российские инвестиции в железнодорожную инфраструктуру Армении, включая подвижной состав, составили более 30 млрд рублей, в бюджет Армении поступило свыше 15 млрд рублей налогов, отремонтировано более 520 км путей при общей эксплуатации около 700 км.

В среднем за год ЮКЖД перевозит более 500 тыс. пассажиров и 1,6 млн тонн грузов. Компанией обеспечивается занятость более 2,5 тыс. человек, практически все из которых являются гражданами Армении.

По словам Шойгу, «выстроенная в течение почти двух десятков лет система может просто-напросто в одночасье сломаться», а «ответственность за это никакие «дружественные страны», естественно, нести не будут». За подобные решения «придется расплачиваться простым гражданам Армении».

В июле премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил вероятность судебного спора с дочерним предприятием РЖД.

В ответ гендиректор российской компании Олег Белозеров заявил о необходимости возврата почти 400 млн долларов инвестиций при расторжении договора.