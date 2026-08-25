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В Армении прошли обыски после задержания экс-президента Армении Кочаряна
Антикоррупционный комитет Армении провел обыски после задержания Кочаряна
Антикоррупционный комитет Армении сообщил о проведении массовых обысков в республике после задержания экс-президента Роберта Кочаряна.
Следственные мероприятия связаны с уголовным производством против бывшего армянского лидера, передает РИА «Новости». «В рамках уголовного производства <...> по нескольким десяткам адресов проводятся обыски и другие процессуальные действия», – заявила пресс-секретарь Антикоррупционного комитета Марина Оганджанян.
Ранее представители офиса Роберта Кочаряна подтвердили факт его утреннего задержания. Кроме того, местная пресса сообщила о доставлении в ведомство сына политика Седрака. Причины применения подобных мер официально пока не раскрываются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Центральная избирательная комиссия Армении одобрила начало судебного разбирательства в отношении бывшего главы государства. По информации защиты, разбирательство касается старых сделок с недвижимостью в период с 2004 по 2009 год.
Премьер-министр Никол Пашинян пригрозил разгромить возглавляемые Робертом Кочаряном политические силы.
В мае сотрудники правоохранительных органов провели обыски в штабе оппозиционного предвыборного блока «Армения».