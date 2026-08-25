ФМБА открыло инновационный центр комплексной реабилитации ветеранов СВО

На базе Федерального научно-клинического центра медицинской реабилитации и курортологии открылся Центр трансляционной реабилитации. В новом высокотехнологичном модуле научные разработки трансформируются в практические решения для внедрения во всех федеральных округах.

«Этот центр предназначен для того, чтобы самые новейшие научные достижения могли быть быстро трансформированы в практические решения, доступные для тиражирования по всей нашей стране, во всех регионах», – рассказала руководитель агентства Вероника Скворцова.

Она подчеркнула, что удалось создать единый комплекс из индивидуального протезирования и восьми основных компонентов восстановления.

В учреждении применяют передовые технологии: нейромодуляцию, электромиостимуляцию с биологической обратной связью, создание цифровых двойников пациентов.

Впервые в стране ветеранов СВО с ампутациями обучают вождению грузовых автомобилей «КАМАЗ» прямо в реабилитационном центре на специально оборудованных машинах.

На церемонии открытия ветеранам вручили ключи от автомобилей с ручным управлением и водительские права. В мероприятии приняли участие председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева и губернаторы пяти регионов России.