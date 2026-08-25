Посольство заявило об антироссийской истерии из-за дела Теслова в Австралии

Tекст: Мария Иванова

Задержание произошло 20 августа в Брисбене в рамках совместного расследования Австралийской федеральной полиции и Австралийской организации безопасности и разведки. По данным следствия, Теслов пытался получить сведения об украинских военнослужащих и передать их лицам, которых считал связанными с российскими спецслужбами, передает РИА «Новости».

При этом полиция отмечала, что его действия не создавали угрозу безопасности самой Австралии.

В российском посольстве заявили, что дело используется для раздувания антироссийских настроений в стране. «Посольство по-прежнему обеспокоено обстоятельствами дела Теслова и более широким контекстом, в котором оно развивается. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией и принимать соответствующие меры в рамках нашей компетенции», – говорится в заявлении дипмиссии.

По словам дипломатов, некоторые комментаторы используют арест для утверждений о якобы усилении российской разведывательной активности и распространении дезинформации на территории Австралии. Посольство также сослалось на заявление главы Австралийской федеральной полиции Крисси Барретт, согласно которому действия Теслова создавали риск для безопасности украинских военнослужащих.

На заседании магистратского суда Брисбена 21 августа защита не подала ходатайство об освобождении под залог, и Теслов остался под стражей. Следующее судебное заседание по делу назначено на 2 октября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство России в Австралии ранее выразило обеспокоенность из-за призывов «убивать русских» в местных СМИ.

Российским дипломатам в стране регулярно возникают сложности с визами, счетами и собственностью из-за недружественной позиции австралийских властей.