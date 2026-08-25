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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Американские феминистки окончательно сошли с ума

    Чтобы давить на судей и защитить чудовище Клэнси, убившую троих своих детей, американские феминистки начали записывать видосики, где пытают собственных детей. Вы все правильно прочитали. Они. Пытают. Собственных. Детей.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Чем грозит отказ от концепции оберегаемой войны

    Параноидальный мир, в котором не понятно, война все еще идет или уже закончилась, и где самые грубые перегибы оправдываются военными действиями и требованиями безопасности – не самый дружелюбный мир. Поэтому Россия так бережет концепцию «оберегаемой войны». Именно это сегодня и является цивилизованностью.

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    Платон Беседин Платон Беседин Как севастопольцы побеждают

    Чувство сопричастности излечивает меня от горечи, от досады и страха, накатывающего порою (чего уж скрывать), и делает сильнее. Всех нас, севастопольцев, делает сильнее.

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    25 августа 2026, 11:01 • Новости дня

    Посольство заявило об антироссийской истерии из-за дела Теслова в Австралии

    Tекст: Мария Иванова

    Российское посольство в Австралии обвинило местные власти в раздувании антироссийской истерии после ареста 27-летнего гражданина России и Австралии Владимира Теслова.

    Задержание произошло 20 августа в Брисбене в рамках совместного расследования Австралийской федеральной полиции и Австралийской организации безопасности и разведки. По данным следствия, Теслов пытался получить сведения об украинских военнослужащих и передать их лицам, которых считал связанными с российскими спецслужбами, передает РИА «Новости».

    При этом полиция отмечала, что его действия не создавали угрозу безопасности самой Австралии.

    В российском посольстве заявили, что дело используется для раздувания антироссийских настроений в стране. «Посольство по-прежнему обеспокоено обстоятельствами дела Теслова и более широким контекстом, в котором оно развивается. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией и принимать соответствующие меры в рамках нашей компетенции», – говорится в заявлении дипмиссии.

    По словам дипломатов, некоторые комментаторы используют арест для утверждений о якобы усилении российской разведывательной активности и распространении дезинформации на территории Австралии. Посольство также сослалось на заявление главы Австралийской федеральной полиции Крисси Барретт, согласно которому действия Теслова создавали риск для безопасности украинских военнослужащих.

    На заседании магистратского суда Брисбена 21 августа защита не подала ходатайство об освобождении под залог, и Теслов остался под стражей. Следующее судебное заседание по делу назначено на 2 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство России в Австралии ранее выразило обеспокоенность из-за призывов «убивать русских» в местных СМИ.

    Российским дипломатам в стране регулярно возникают сложности с визами, счетами и собственностью из-за недружественной позиции австралийских властей.

    22 августа 2026, 13:02 • Новости дня
    МИД возмутился проверками россиян у посольства в Латвии

    МИД: Россия обеспокоена проверкой документов у посетителей посольства в Латвии

    Tекст: Вера Басилая

    Россия встревожена проверкой документов у посетителей посольства в Латвии накануне выборов в Госдуму, заявил посол по особым поручениям, заместитель председателя комиссии МИД по выборам Максим Райдер.

    Российское внешнеполитическое ведомство обеспокоено действиями латвийских властей накануне голосования, передает РИА «Новости».

    Заместитель председателя комиссии министерства по выборам Максим Райдер напомнил о недавнем введении тотального контроля документов у входа в здание дипмиссии.

    Посол по особым поручениям отметил, что в 2024 году россияне уже сталкивались с серьезными проблемами вплоть до депортации из-за просроченных видов на жительство. «С учетом негативного опыта мы, естественно, с тревогой воспринимаем эту информацию», – подчеркнул дипломат.

    Райдер добавил, что европейские чиновники традиционно игнорируют подобную дискриминацию граждан России. Напомним, выборы депутатов Государственной думы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года.

    Ранее российское дипломатическое ведомство обратилось к зарубежным странам с просьбой о запрете демонстраций возле посольств в дни выборов.

    МИД России пообещал обеспечить безопасность избирателей на зарубежных участках.

    Российские дипломаты спрогнозировали попытки срыва голосования со стороны украинских активистов.

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    22 августа 2026, 21:35 • Новости дня
    AFP: Шесть стран ЕС потребовали ввести налог на сверхприбыль нефтяных компаний

    AFP: В ЕС хотят ввести налог на сверхприбыль нефтяных компаний

    Tекст: Мария Иванова

    Министры финансов ряда государств ЕС инициировали новые сборы для энергетических компаний, чьи доходы резко выросли на фоне ближневосточного кризиса.

    Шесть государств Евросоюза выступили с инициативой обложить налогом сверхприбыль нефтяных корпораций, полученную в результате конфликта на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    Министры финансов ФРГ, Италии, Австрии, Польши, Португалии и министр экономики Испании обратились с соответствующим письмом к главе ирландского Минфина, председательствующему сейчас в Совете ЕС.

    «Шесть стран Европейского союза усиливают давление, добиваясь введения налога в ЕС на сверхприбыль нефтяных компаний, доходы которых резко выросли из-за войны на Ближнем Востоке», – цитирует France Press текст документа. Инициаторы предлагают обсудить этот вопрос на сентябрьской встрече министров финансов ЕС в Дублине.

    Авторы обращения подчеркивают, что Европа переживает один из тяжелейших кризисов предложения топлива за последние десятилетия, что ведет к росту стоимости жизни и недовольству граждан. Министр финансов Германии Ларс Клингбайль ранее неоднократно подчеркивал недопустимость ситуации, когда энергетические гиганты наживаются на потребителях в период кризиса.

    Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце февраля, когда США и Израиль нанесли удары по Ирану, вызвав ответные действия. Несмотря на подписанный в июне меморандум о прекращении огня, напряженность сохраняется. При этом глава Минэнерго США Крис Райт отмечал, что поставки нефти из Персидского залива выросли до 15 млн баррелей в сутки благодаря использованию Ормузского пролива и новой инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной главы пяти европейских министерств финансов призвали Евросоюз ввести налог на сверхприбыль энергетических компаний.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оценила дополнительные траты региона на импорт ископаемого топлива в 22 млрд евро.

    Мировые цены на нефть резко выросли на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

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    24 августа 2026, 19:11 • Видео
    Британия подарила Украине на ДР ценный секрет

    Украина отмечает день независимости, хотя независимой страной так и не стала: живет в долг и готовится к худшему. Чтобы приободрить ее, Киев посетил новый британский премьер Энди Бернем и привез подарок – технологии для производства ракет. Что теперь будет?

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    24 августа 2026, 21:18 • Новости дня
    Киев, Вашингтон и чиновники ЕС подготовили план завершения конфликта

    Times: Киев, Вашингтон и чиновники ЕС подготовили план завершения конфликта

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украина совместно с посланниками президента США Дональда Трампа и европейскими чиновниками подготовила план завершения конфликта на Украине, пишут британские СМИ.

    Документ предполагает прекращение огня, взаимный отвод российских и украинских войск от линии фронта и создание буферной зоны между сторонами, передает Ura.ru Ura.ru со ссылкой на Times.

    По данным газеты, к обсуждению плана может подключиться Ватикан. Архиепископ Пол Ричард Галлахер уже прибыл в Россию и во вторник должен встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым.

    Источники издания не исключают, что представитель Ватикана передаст российскому министру украинское предложение по урегулированию конфликта.

    Напомним, Галлахер в рамках визита в Россию запланировал провести переговоры с помощником президента Юрием Ушаковым.

    Ранее представитель МИД России Мария Захарова сообщила о запланированной на 25 августа встрече архиепископа с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым

    Посол России при Святом престоле Иван Солтановский при этом исключил превращение Ватикана в полноценную площадку для переговоров по украинскому урегулированию.

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    25 августа 2026, 05:41 • Новости дня
    Каллас призвала к новым санкциям против России
    Каллас призвала к новым санкциям против России
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Осенью необходимо усилить санкционное давление на Россию, заявила руководитель европейской дипломатии Кая Каллас.

    Каллас в социальных сетях заявила, что осенью 2026 года необходимо ужесточить санкционные ограничения в отношении российской стороны, передает РИА «Новости».

    «Чем сильнее мы сделаем Украину, тем быстрее заставим Россию сесть за стол переговоров», – написала она.

    В мае Каллас требовала ограничить вооруженные силы России в случае начала мирных переговоров по Украине.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично ответила на эти требования строчкой из песни.

    Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Евросоюз не вправе выдвигать подобные условия Москве.

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    24 августа 2026, 15:20 • Новости дня
    Глава Евросовета признал отказ объединения от нейтралитета по Украине

    Глава Евросовета Кошта: Страны ЕС отказались от нейтралитета по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейские страны окончательно отказались от нейтрального статуса в вопросе украинского конфликта, пообещав оказывать помощь Киеву даже на этапе мирного урегулирования, заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта.

    Кошта во время визита в Киев публично отверг возможность нейтрального подхода Брюсселя к украинскому кризису, передает РИА «Новости».

    «Мы не нейтральны. Мы поддерживаем Украину», – заявил европейский политик.

    Кошта дополнительно подчеркнул, что всесторонняя помощь украинской стороне не прекратится. По его словам, поддержка сохранится как в период активных боевых действий, так и на этапе будущих мирных переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Европейского совета Антониу Кошта прибыл в Киев для обсуждения военной помощи.

    Глава МИД Финляндии Элина Валтонен отвергла возможность нейтралитета Брюсселя в украинском конфликте.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас исключила роль Евросоюза в качестве беспристрастного посредника.

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    22 августа 2026, 14:21 • Новости дня
    Попытка Европы отказаться от российского урана обернулась провалом

    The National Interest сообщил об увеличении закупок российского урана

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские энергетические компании значительно нарастили объемы импорта ядерного топлива из России, несмотря на масштабные попытки диверсифицировать цепочки поставок.

    В 2025 году поставки российского урана в страны Евросоюза выросли на 7%, а объем услуг по его обогащению увеличился на 12%, передает ТАСС со ссылкой на журнал The National Interest.

    Доля России на европейском рынке достигла 16% в поставках сырья и 23% в сегменте обогащения. Сроки действующих контрактов истекают, что неминуемо приведет к обострению конкуренции.

    Главным альтернативным источником сырья для Европы выступает Казахстан, который обеспечил 20% поставок в 2025 году. Однако значительная часть добываемого там урана уже предназначена для нужд Китая, России и Индии.

    Возможный отказ от российского ядерного топлива наиболее болезненно скажется на Болгарии, Чехии, Финляндии, Венгрии и Словакии. Эти государства активно эксплуатируют реакторы советского и российского дизайна ВВЭР. По данным Еврокомиссии, в Евросоюзе и на Украине суммарно работают более 30 энергоблоков, критически зависящих от топлива из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на заводе в немецкой Нижней Саксонии запланировали выпуск ядерного топлива при участии Росатома.

    Осенью прошлого года Еврокомиссия анонсировала разработку проекта запрета на импорт российского урана.

    Глава американского Минэнерго Крис Райт признал невозможность полного отказа от поставок обогащенного урана из России.

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    24 августа 2026, 14:59 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе превысили 800 долларов

    Биржевые цены на газ в Европе превысили 800 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость газа на европейских биржах после утреннего снижения снова устремилась вверх, преодолев психологическую отметку 800 долларов за тысячу кубометров.

    Сентябрьские фьючерсы по индексу TTF, крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах, открыли торги у отметки 800,1 доллара за тыс. кубометров, прибавив 0,5%.

    Утром котировки опускались до 793,8 доллара, теряя 0,3%, однако днем перешли к росту и к 14.43 по Москве достигли 816,8 доллара, поднявшись на 2,6%, следует из данных лондонской биржи ICE, передает РИА «Новости».

    Конфликт на Ближнем Востоке привел к значительному удорожанию газа в Европе: средние биржевые цены за март выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тыс. кубометров. Все последующие месяцы котировки остаются волатильными.

    По итогам июля расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении, составив в среднем 637,5 доллара за тыс. кубометров. А в прошлую пятницу в ходе торгов они впервые за пять месяцев преодолели отметку 800 долларов за тыс. кубометров.

    Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких показателей не фиксировалось за всю историю функционирования газовых хабов в Европе, которая ведется с 1996 года, а исторический рекорд в 3892 доллара за тыс. кубометров котировки установили в начале весны 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость газа на европейских биржах впервые с середины марта превысила отметку 800 долларов за тысячу кубометров.

    В пятницу перед этим котировки на европейском рынке, напротив, подешевели до 786 долларов за тысячу кубометров.

    Неделей ранее биржевая стоимость газа резко подскочила на 11%, поднявшись выше уровня в 740 долларов за тысячу кубометров.

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    24 августа 2026, 10:04 • Новости дня
    Посол ЕС на Украине: Удары России лишили союзников Киева прежнего оптимизма

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ответные удары вооруженных сил России на атаки Киева сбавили уровень оптимизма среди украинских союзников, заявила посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова.

    Действия Вооруженных сил России сбавили уровень воодушевления среди партнеров украинского руководства, сообщила посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова.

    «Из-за атак настроение ухудшилось по сравнению с оптимизмом предыдущих месяцев», – приводит слова дипломата издание Euractiv.

    Ранее президент Владимир Путин сообщил об увеличении интенсивности ударов по предприятиям оборонно-промышленного комплекса на Украине, включая объекты в Киеве. Глава государства подчеркнул, что эти действия стали ответом на атаки противника по гражданской промышленности и логистической инфраструктуре, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 августа Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности в Киеве.

    В начале месяца российские войска атаковали транспортно-логистические узлы украинской армии.

    В июле военные поразили обеспечивавшие ВСУ ракетным вооружением оборонные объекты.

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    24 августа 2026, 06:30 • Новости дня
    Внук советского шпиона заявил о готовности побороться за пост президента Франции

    Внук советского шпиона намерен стать президентом Франции

    Tекст: Катерина Туманова

    Член Европейского парламента и сопредседатель левоцентристской партии «Общественная трибуна» Рафаэль Глюксманн объявил о своей кандидатуре на президентских выборах.

    Глюксманн примет участие в праймериз Социал-демократической партии, организованных Социалистической партией (PS) и его собственной партией этой осенью, передает телеканала TF1.

    Он объявил о своей кандидатуре на будущих выборах президента в это воскресенье, 23 августа, в эфире телеканала TF1.

    «Я баллотируюсь, чтобы возродить Францию, потому что, знаете, у всех нас ком в горле, когда мы смотрим на то, во что превращается наша страна и во что она может превратиться в ближайшие месяцы», – заявил депутат Европарламента, сказавший, что «баллотируется, чтобы победить».

    Рафаэль Глюксманн является внуком работавшего на СССР разведчика Рубина Глюксманна. Как пишет Telegraph, Рубин эмигрировал в Палестину в 1920-х годах, после чего стал коммунистом и был завербован Коминтерном. Рубин был советским шпионом во Франции, Германии и Великобритании, где выдавал себя за бизнесмена.

    Внук шпиона Рафаэль учился в Институте политических исследований (Sciences Po), высшем учебном заведении в Париже, которое является кузницей будущих лидеров страны, прежде чем начать карьеру журналиста и документалиста.

    Он отстает от Жан-Люка Меланшона в опросах общественного мнения, и ключевой вопрос заключается в том, сможет ли он, или другие потенциальные кандидаты от левоцентристских сил, объединить умеренные левые силы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Франции назначило первый тур выборов на 18 апреля 2027 года. Лидер французских левых Жан-Люка Меланшон в случае победы на выборах намерен отказаться от сотрудничества с Берлином. Кандидат от крайне правых Марин Ле Пен увеличила отрыв от конкурентов до 35,5% голосов потенциальных избирателей.

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    24 августа 2026, 09:35 • Новости дня
    Еврокомиссия выделила Киеву 6,1 млрд евро на закупку систем ПВО

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз направит 6,1 млрд евро для обеспечения украинской армии радарными комплексами, боеприпасами и средствами противовоздушной обороны, сообщила Еврокомиссия.

    Руководство Евросоюза приняло решение о предоставлении финансовой поддержки украинской стороне в размере 6,1 млрд евро, передает РИА «Новости». Выделенные средства полностью предназначены для приобретения вооружений.

    «Сегодня мы одобрили 6,1 млрд евро на системы противовоздушной и противоракетной обороны, ракеты, боеприпасы и радары, в которых Украина остро нуждается», – отмечается в официальном заявлении ведомства.

    В начале августа Владимир Зеленский попросил у западных партнеров боеприпасы для зенитных ракетных комплексов.

    Британия собралась передать Киеву технологии производства дальнобойных ракет.

    Во время необъявленного визита на Украину немецкий министр иностранных дел Йоханн Вадефуль пообещал выделить Киеву 50 млн евро помощи.

    Норвежское правительство планирует выделить Киеву около 9 млрд долларов в 2027 году, в том числе на военные цели.

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    24 августа 2026, 09:48 • Новости дня
    Глава Евросовета Кошта прибыл с визитом в Киев

    Председатель Евросовета Кошта прибыл в Киев для обсуждения военной помощи

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта прибыл в понедельник в Киев, чтобы подтвердить намерение Брюсселя продолжать масштабную поддержку Украины на фоне новых поставок вооружений.

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта приехал в понедельник в Киев для переговоров о дальнейшей поддержке страны со стороны Евросоюза, передает РИА «Новости». О своем визите европейский чиновник рассказал в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    «Только что прибыл в Киев на 35-ю годовщину Дня независимости Украины. Я здесь, чтобы подчеркнуть неизменную поддержку со стороны ЕС», – написал Кошта.

    Поездка главы Евросовета проходит на фоне недавнего решения Еврокомиссии. В понедельник ЕС одобрил выделение еще 6,1 млрд евро на закупку вооружений для Киева. В этот пакет помощи войдут системы противовоздушной и противоракетной обороны, а также ракеты, боеприпасы и радары.

    Во время необъявленного визита на Украину немецкий министр иностранных дел Йоханн Вадефуль пообещал выделить Киеву 50 млн евро помощи.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что странам НАТО и Евросоюза не удастся заранее публично «отмазаться» от оказания военной помощи Украине и антироссийского курса.

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    24 августа 2026, 09:33 • Новости дня
    Стоимость газа в Европе опустилась до 794 долларов

    Цены на газ на бирже ICE снизились до 793,8 доллара за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость топлива на европейских торгах в понедельник утром показывает незначительное снижение относительно пятничного расчетного значения, оставаясь около 794 долларов за тысячу кубометров.

    Сентябрьские фьючерсы на индексу TTF на лондонской бирже ICE открыли торги на отметке 800,1 доллара за тыс. кубометров, прибавив 0,5%. Однако к 9:06 по московскому времени котировки скорректировались до 793,8 доллара, потеряв 0,3% относительно предыдущего значения, передает РИА «Новости». Расчетная цена пятницы составила 796,1 доллара за тыс. кубометров.

    Волатильность на европейском газовом рынке сохраняется уже несколько месяцев. Конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал резкий рост стоимости топлива: средние цены за март оказались почти на 60% выше февральских, превысив 600 долларов за тыс. кубометров.

    По итогам июля расчетные цены подскочили почти на 20% по сравнению с предыдущим месяцем, составив в среднем 637,5 доллара за тыс. кубометров. Несмотря на этот скачок, текущие уровни остаются далеко от пиковых значений 2021-2022 годов.

    Столь высоких и продолжительных цен европейские газовые хабы не фиксировали за всю историю своей работы, начавшейся в 1996 году. Абсолютный рекорд был установлен весной 2022 года, когда котировки достигали 3892 доллара за тыс. кубометров.

    Напомним, на прошлой неделе стоимость газа на европейских биржах впервые с середины марта превысила психологическую отметку 800 долларов за тысячу кубометров. Уже на следующий день котировки подешевели до 786 долларов за тысячу кубометров.

    Ранее в середине августа цены на газ выросли до 767 долларов за тысячу кубометров на фоне сохраняющейся волатильности рынка.

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    24 августа 2026, 11:28 • Новости дня
    Бернем заявил о курсе на сближение Британии с ЕС

    Премьер Британии призвал активнее сближаться с Евросоюзом в сфере обороны

    Tекст: Мария Иванова

    Глава британского правительства Энди Бернем обсудил с председателем Евросовета перспективы более тесного взаимодействия Лондона и Брюсселя, включая оборонную сферу.

    Премьер-министр Британии Энди Бернем встретился с председателем Евросовета Антониу Коштой и заявил о необходимости более активных действий по сближению страны с блоком, сообщила канцелярия главы правительства, передает РИА «Новости».

    По данным пресс-релиза ведомства, речь идет в том числе об укреплении связей в сфере обороны и безопасности между Лондоном и Брюсселем.

    Стороны согласились, что запланированный на конец 2026 года саммит Британия-ЕС станет площадкой для продолжения этой работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Энди Бернем в понедельник прибыл в Киев в рамках своей первой зарубежной поездки на посту премьера.

    Ранее его предшественник Кир Стармер сообщил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен о планах расширить интеграцию Британии с ЕС.

    Лидеры Британии и Евросоюза еще в мае 2025 года объявили о заключении исторического оборонного и энергетического соглашения на фоне снижения роли США в европейской безопасности.

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    24 августа 2026, 09:09 • Новости дня
    Euractiv: Истощенные арсеналы ЕС сузили военную помощь Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Реальные возможности европейских лидеров по предоставлению новых гарантий и объемов помощи Украине сильно ограничены. В условиях дефицита вооружений главы внешнеполитических ведомств стран ЕС, как ожидается, обсудят финансовые потребности Украины на встрече 1 сентября в Ирландии, сообщил портал Euractiv со ссылкой на источники.

    Реальные возможности европейских лидеров по предоставлению новых гарантий и объемов помощи Украине оказались серьезно ограничены из-за дефицита вооружений, передает ТАСС со ссылкой на портал Euractiv.

    Ожидается, что главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза обсудят финансовые потребности Украины на встрече, которая пройдет 1 сентября в Ирландии.

    По данным портала, ряд государств ЕС намерен добиваться возобновления дискуссии об использовании замороженных российских активов. Детали возможных решений, связанных с этими средствами, не раскрываются.

    Москва неоднократно подчеркивала, что увеличение поставок вооружений Киеву лишь усугубляет ситуацию. Российская сторона заявляла: «наращивание военной помощи Киеву ведет к затягиванию кризиса и делает поставщиков вооружений соучастниками чудовищных преступлений».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в странах Евросоюза отмечают усиливающиеся ограничения по ресурсам для поддержки Украины на фоне сокращения финансирования со стороны США.

    Страны Евросоюза на встрече глав внешнеполитических ведомств 31 августа рассмотрят дальнейшие шаги по использованию доходов от замороженных российских активов и новые меры давления на Россию.

    Еврокомиссия начала разработку карты военной помощи странами ЕС для Украины и собирает конкретные предложения государств по поставкам вооружений Киеву.

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    25 августа 2026, 09:05 • Новости дня
    Euractiv: В ЕС заморозили дискуссию по передаче активов России Киеву

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Евросоюз отложил дискуссию о передаче киевскому режиму замороженных российских средств из-за сохраняющихся разногласий между странами-участницами, пишут европейские СМИ.

    Вопрос об использовании замороженных активов России для финансирования Украины пока, по всей видимости, не вернется на обсуждение в ЕС, передает РИА «Новости» со ссылкой на Euractiv.

    Препятствия и оговорки ряда стран-членов остаются неизменными, сказал неназванный источник издания.

    При этом отмечается, что главным препятствием в этом вопросе остается Бельгия. Страна не готова в одиночку нести связанные с изъятием средств финансовые риски.

    Ранее власти Швейцарии заявили об отсутствии правовых механизмов для изъятия заблокированных средств Центрального банка России и частных лиц.

    Осенью прошлого года Евросоюз отложил принятие решения об использовании российских активов из-за позиции Бельгии.

    В ноябре Еврокомиссия провалила переговоры с бельгийской делегацией по вопросу использования замороженных российских активов для Украины.

    В декабре Брюссель отверг предложение о предоставлении кредитной поддержки Киеву за счет замороженных средств.

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