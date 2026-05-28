Депутат Колесник: Каллас не вправе что-либо требовать от Москвы
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас стремится быть в авангарде европейской внешней политики. Однако большинство ее заявлений в адрес России оторваны от реальности и не находят поддержки у многих стран ЕС. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее Каллас сообщила, что Брюссель намерен потребовать от России ограничения численности Вооруженных сил.
«Каллас глубоко ошибается, если считает, что ЕС вправе что-либо требовать от Москвы», – отметил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне. Он назвал инициативу главы европейской дипломатии по ограничению численности Вооруженных сил России совершенно оторванной от реальности и не несущей конструктива.
Более того, по его словам, Каллас пытается играть на опережение. «Очевидно, она хочет показать себя политическим деятелем, стоящим в авангарде европейской внешней политики. Но нельзя считать, что она говорит от лица всего Евросоюза. Подобные высказывания, вероятно, будут с радостью поддержаны в странах Балтии. Но та же Венгрия вряд ли всерьез воспринимает такие инициативы», – продолжил спикер.
Что касается Германии и Франции, то они, по мнению парламентария, займут более сдержанную позицию. «Они будут лавировать между своими интересами и общеевропейской повесткой. Также Берлин и Париж будут поглядывать на реакцию Москвы на такие вбросы. Впрочем, ничего нового для себя они не увидят – Россия не давала повода считать, что ее позиция может как-то измениться под чьим бы то ни было влиянием», – заметил политик.
При этом Колесник не склонен видеть в заявлении Каллас продуманный сценарий Брюсселя. «Я не думаю, что ЕС специально поручил ей озвучить заведомо невыполнимые требования, чтобы избежать переговоров. В Европе все громче звучат трезвые голоса с предложением начать полноценный диалог с Россией – причем не только по украинскому кризису, но и по всей архитектуре безопасности. И нынешнее заявление главы дипломатии ЕС как раз показывает углубляющийся раскол в Евросоюзе в отношении взаимодействия с Москвой», – резюмировал парламентарий.
Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас сообщила, что Брюссель хочет потребовать от России ограничения численности ее вооруженных сил в случае начала переговоров по Украине. Она также отметила, что союз будет настаивать на «выводе войск РФ из Молдавии и Грузии», имея в виду Приднестровье, Южную Осетию и Абхазию, передает ТАСС.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отказался реагировать на инициативу Каллас, отметив, что он «идиотские заявления» не обсуждает. Помощник президента России Юрий Ушаков в комментарии корреспонденту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину заявил, что «все привыкли» к «уличным высказываниям» Каллас. На них «мало кто реагирует», добавил он.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала слова Каллас. «Напомнило строчку: тихо сам с собою я веду беседу», – написала дипломат в своем Telegram-канале.
Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал заявление главы европейской дипломатии абсурдом. «Никто в ЕС не имеет права что-то требовать от России, тем более Каллас. Пусть не мечтает. Если она думает, что мы с надеждой ждем переговоров, то она заблуждается. Это в ЕС должны ждать диалога, а не сердить нас», – подчеркнул он в комментарии News.Ru.
«С такими заявлениями Каллас доиграется и с позором вылетит из своего кресла представителя Евросоюза», – отметил сенатор. По его словам, логику можно было бы увидеть в предложении ЕС о выводе войск из зоны СВО. «Все остальное – это просто безобразие. Абсурд. Абсолютно безответственный человек с искаженным восприятием мира», – подчеркнул парламентарий.
Также Каллас в ходе встречи на Кипре отвергла идею выбора представителя ЕС для диалога с Москвой. Дипломат заявила, что сама хочет руководить процессом. «Содержание переговоров гораздо важнее, чем то, кто будет их вести», – отметила она.
Каллас указала: Брюссель должен обсуждать «ключевые интересы Евросоюза», «долгосрочный и прочный мир». По ее словам, в это понятие входит «ответственность» России за ее действия. Дипломат признала, что набор европейских требований «максималистский», но уточнила, что Москва якобы также ставит завышенные условия.
В начале мая президент России Владимир Путин заявил об открытости Москвы к переговорам с Европой. Российский лидер уточнил, что европейцы должны сами выбрать делегата, которому доверяют.