    Политический кризис в Британии повысил шансы на распад королевства
    Лавров ответил на планы Пашиняна «разбогатеть без России»
    Россия ввела запрет на ввоз овощей и ягод из Армении
    В России анонсировали изменения в правилах техосмотра авто
    Токаев заявил о судьбоносной миссии Путина
    Путин и Токаев договорились о строительстве первой АЭС в Казахстане
    Шойгу: Удар по Киеву может быть нанесен в любой момент
    МИД вызвал посла Люксембурга после эксгумации останков лидера ОУН
    Гидрометцентр сообщил о грядущих заморозках в Московском регионе
    Игорь Караулов Игорь Караулов Открытие мира начинается с дачи

    Казалось бы, то еще удовольствие – горбатиться на грядках в собственные выходные. Но люди эту возможность ценили, и дача заняла свое бесспорное место в советской формуле успеха: «квартира, машина, дача». Все-таки идея своей земли всегда притягательна.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зеленая фуражка – знак доблести

    День пограничника 28 мая стал по-настоящему всенародным. Даже те, кто лично его не празднует, обязательно поздравляют своих близких и знакомых, которые служат или имели честь служить в этом важном и героическом ведомстве.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему россияне заигрались в 90-е

    Мир сильно ускорился и стал менее понятным обывателю. В новостной ленте столько событий, что 90-е позавидовали бы такому темпу. Но тогда мир был устроен проще, а происходящие события, включая криминальные разборки, МММ и корпоративные войны, напрямую отражались на нашем быте, карьере, заработках.

    28 мая 2026, 17:38 • Новости дня

    Депутат Колесник: Каллас не вправе что-либо требовать от Москвы

    @ Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас стремится быть в авангарде европейской внешней политики. Однако большинство ее заявлений в адрес России оторваны от реальности и не находят поддержки у многих стран ЕС. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее Каллас сообщила, что Брюссель намерен потребовать от России ограничения численности Вооруженных сил.

    «Каллас глубоко ошибается, если считает, что ЕС вправе что-либо требовать от Москвы», – отметил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне. Он назвал инициативу главы европейской дипломатии по ограничению численности Вооруженных сил России совершенно оторванной от реальности и не несущей конструктива.

    Более того, по его словам, Каллас пытается играть на опережение. «Очевидно, она хочет показать себя политическим деятелем, стоящим в авангарде европейской внешней политики. Но нельзя считать, что она говорит от лица всего Евросоюза. Подобные высказывания, вероятно, будут с радостью поддержаны в странах Балтии. Но та же Венгрия вряд ли всерьез воспринимает такие инициативы», – продолжил спикер.

    Что касается Германии и Франции, то они, по мнению парламентария, займут более сдержанную позицию. «Они будут лавировать между своими интересами и общеевропейской повесткой. Также Берлин и Париж будут поглядывать на реакцию Москвы на такие вбросы. Впрочем, ничего нового для себя они не увидят – Россия не давала повода считать, что ее позиция может как-то измениться под чьим бы то ни было влиянием», – заметил политик.

    При этом Колесник не склонен видеть в заявлении Каллас продуманный сценарий Брюсселя. «Я не думаю, что ЕС специально поручил ей озвучить заведомо невыполнимые требования, чтобы избежать переговоров. В Европе все громче звучат трезвые голоса с предложением начать полноценный диалог с Россией – причем не только по украинскому кризису, но и по всей архитектуре безопасности. И нынешнее заявление главы дипломатии ЕС как раз показывает углубляющийся раскол в Евросоюзе в отношении взаимодействия с Москвой», – резюмировал парламентарий.

    Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас сообщила, что Брюссель хочет потребовать от России ограничения численности ее вооруженных сил в случае начала переговоров по Украине. Она также отметила, что союз будет настаивать на «выводе войск РФ из Молдавии и Грузии», имея в виду Приднестровье, Южную Осетию и Абхазию, передает ТАСС.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отказался реагировать на инициативу Каллас, отметив, что он «идиотские заявления» не обсуждает. Помощник президента России Юрий Ушаков в комментарии корреспонденту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину заявил, что «все привыкли» к «уличным высказываниям» Каллас. На них «мало кто реагирует», добавил он.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала слова Каллас. «Напомнило строчку: тихо сам с собою я веду беседу», – написала дипломат в своем Telegram-канале.

    Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал заявление главы европейской дипломатии абсурдом. «Никто в ЕС не имеет права что-то требовать от России, тем более Каллас. Пусть не мечтает. Если она думает, что мы с надеждой ждем переговоров, то она заблуждается. Это в ЕС должны ждать диалога, а не сердить нас», – подчеркнул он в комментарии News.Ru.

    «С такими заявлениями Каллас доиграется и с позором вылетит из своего кресла представителя Евросоюза», – отметил сенатор. По его словам, логику можно было бы увидеть в предложении ЕС о выводе войск из зоны СВО. «Все остальное – это просто безобразие. Абсурд. Абсолютно безответственный человек с искаженным восприятием мира», – подчеркнул парламентарий.

    Также Каллас в ходе встречи на Кипре отвергла идею выбора представителя ЕС для диалога с Москвой. Дипломат заявила, что сама хочет руководить процессом. «Содержание переговоров гораздо важнее, чем то, кто будет их вести», – отметила она.

    Каллас указала: Брюссель должен обсуждать «ключевые интересы Евросоюза», «долгосрочный и прочный мир». По ее словам, в это понятие входит «ответственность» России за ее действия. Дипломат признала, что набор европейских требований «максималистский», но уточнила, что Москва якобы также ставит завышенные условия.

    В начале мая президент России Владимир Путин заявил об открытости Москвы к переговорам с Европой. Российский лидер уточнил, что европейцы должны сами выбрать делегата, которому доверяют.

    28 мая 2026, 08:51 • Новости дня
    Каллас потребовала ограничить численность ВС России
    @ RONALD WITTEK/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз намерен добиваться ограничения вооруженных сил России в случае начала переговоров по Украине, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

    Брюссель планирует выдвинуть встречные условия Москве, если начнутся мирные процессы на Украине, передает ТАСС. Об этом рассказала руководитель европейской дипломатии Кая Каллас перед началом неформального заседания министров иностранных дел на Кипре.

    Глава дипслужбы подчеркнула необходимость зеркального подхода к ограничениям. «Мы должны требовать от России таких же уступок, как требует Россия от Украины», – заявила она.

    Дипломат пояснила, что любые военные лимиты для украинской стороны должны в равной степени касаться и российской армии. Кроме того, европейские страны собираются настаивать на выводе войск России с территорий Молдавии и Грузии. Под последней имеются в виду Абхазия и Южная Осетия.

    В феврале глава дипломатии ЕС Кая Каллас пообещала подготовить перечень требований к России для урегулирования конфликта. В прошлом году она потребовала сократить численность Вооруженных сил РФ в рамках мирного плана.

    Директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что для постановки вопроса о выводе российских войск из ПМР нужны существенные подвижки в приднестровском урегулировании.

    27 мая 2026, 20:59 • Новости дня
    ФСБ: Эстония пытается отойти от договоренностей по границе на Чудском озере
    @ W. Korall/imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Эстония пытается пересмотреть действующие договоренности с Россией о разграничении пограничных водоемов, что создает риски конфликтных ситуаций и негативно влияет на безопасность судоходства на Чудском озере и реке Нарва, сообщили в ФСБ.

    Эстония пытается пересмотреть договоренности с Россией о разграничении пограничных водоемов. Первый замдиректора – руководитель погранслужбы ФСБ РФ Владимир Кулишов заявил об этом в интервью «Российской газете».

    «Власти Эстонии пытаются отойти от соблюдения договоренностей о разграничении водных пространств Чудского озера и реки Нарва. Их инициативы создают условия для конфликтных ситуаций на государственной границе, а также негативно отражаются на практике обеспечения безопасности судоходства на пограничных водоемах», – сказал Кулишов.

    По его словам, сейчас принимаются меры по урегулированию ситуации с привлечением пограничных представителей и дипломатов МИД России. Кроме того, европейские страны искусственно ограничивают морскую экономическую деятельность РФ и свободу судоходства в Балтийском море.

    Кулишов добавил, что западные СМИ развернули информационную кампанию, обвиняя Россию в повреждении подводной инфраструктуры и нелегальных поставках нефти. Таким образом партнеров по Евросоюзу пытаются склонить к изменению правил судоходства на Балтике. Антироссийские действия западных соседей создают серьезную угрозу безопасности в регионе, подчеркнули в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Эстонии выделило дополнительные 17 млн евро на укрепление границы с Россией.

    Ранее Таллин предложил Москве совместно измерить фарватер реки Нарвы.

    27 мая 2026, 15:50 • Видео
    Истерика в Киеве. Зеленский меняет главкома ВСУ?

    По Киеву ходят слухи, что Владимир Зеленский готовит срочное переформатирование власти, включая замену главкома ВСУ. Для него это борьба за выживание.

    27 мая 2026, 21:50 • Новости дня
    Норвегия анонсировала размещение в стране ядерного оружия из Франции

    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Осло планирует подписать с Парижем новое оборонное соглашение, которое обеспечит скандинавскому государству надежную защиту под французским «ядерным зонтиком», заявили власти Норвегии.

    Глава норвежского правительства Йонас Гар Стере прибыл во Францию для обсуждения вопросов безопасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters. Стороны намерены заключить договор, благодаря которому Осло присоединится к оборонной инициативе Парижа.

    «Норвегия будет под ядерным зонтиком Франции», – подчеркнул премьер Норвегии. При этом он уточнил, что в мирное время размещение подобных вооружений на территории королевства полностью исключено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале весны президент Франции Эммануэль Макрон объявил о переходе страны к продвинутой ядерной доктрине.

    Причем ранее Стёре исключал возможность размещения подобного оружия на территории своего государства.

    В ответ на европейские инициативы Россия и Белоруссия начали масштабные учения по подготовке к применению нестратегических боеприпасов.

    28 мая 2026, 12:07 • Новости дня
    Кремль оценил реакцию Запада на предупреждения об ударах по Киеву

    @ Sergey Bulkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Предупреждения России об ударах по центрам принятия решений в Киеве воспринимаются серьезно не всеми странами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал реакцию на анонсированные атаки по украинским военным объектам, передает РИА «Новости».

    «Не все воспринимают всерьез, нет», – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

    При этом Песков подчеркнул, что Москва по-прежнему отдает приоритет мирному процессу урегулирования ситуации на Украине. По его словам, дипломатические способы достижения поставленных целей остаются наиболее предпочтительными для российского руководства.

    Министерство иностранных дел России анонсировало системные удары по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве.

    Внешнеполитическое ведомство призвало иностранных граждан срочно покинуть украинскую столицу.

    Глава европейской дипслужбы Кая Каллас сообщила, что посольство США покидает Киев, тогда как диппредставительства всех стран ЕС остаются в украинской столице.

    27 мая 2026, 20:02 • Новости дня
    Дроны ВСУ атаковали здание гимназии и автомобили в ЛНР

    @ Pavel Bednyakov/AP/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате ударов дронов по Сватовскому муниципальному округу и Северодонецку в ЛНР повреждены образовательное учреждение и автомобили, есть жертвы среди мирного населения, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

    Украинские войска обстреляли населенные пункты ЛНР с использованием беспилотной авиации. О последствиях ударов рассказал глава региона Леонид Пасечник.

    «Вражеские БПЛА атаковали Сватовский муниципальный округ и Северодонецк. В результате еще одной атаки повреждено здание Сватовской гимназии №7 – удар пришелся по кровле здания», – сообщил он.

    Руководитель региона уточнил, что в момент взрыва детей в образовательном учреждении не было, поэтому там обошлось без пострадавших.

    Однако в Сватово дрон ударил по легковому автомобилю, из-за чего погиб 51-летний мужчина. Еще двое мирных жителей получили травмы различной степени тяжести.

    Кроме того, нападению подвергся Северодонецк, где повреждения получили машина и здание местного коммунального предприятия. Ранения зафиксированы у троих граждан. Власти подчеркнули, что всем пострадавшим оперативно оказывается необходимая медицинская помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в ЛНР установили личности погибших при атаке ВСУ на колледж в Старобельске студентов.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко возложила на западных союзников Киева ответственность за этот удар.

    В ответ на террористические действия российская армия приступила к системным атакам по военным объектам в Киеве.

    28 мая 2026, 11:12 • Новости дня
    Захарова ответила на требования Каллас к России строчкой из песни

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова иронично оценила намерение главы европейской дипломатии Каи Каллас выдвинуть военные требования к Москве, и ответила ей строчкой из песни.

    Захарова прокомментировала заявления главы евродипломатии Кайи Каллас о требовании сократить ВС России в случае мирных переговоров по Украине.

    «Напомнило строчку: тихо сам с собою я веду беседу», – написала Захарова в Telegram-канале.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас потребовала ограничить российские вооруженные силы в случае начала мирных переговоров.

    Захарова назвала инициативы, которые озвучивает Каллас, выходящими за рамки полномочий европейского политика.

    До этого российский дипломат высмеяла слова Каллас о диалоге с Москвой цитатой из советского фильма.

    28 мая 2026, 12:18 • Новости дня
    Лавров назвал «идиотскими» требования Каллас к России

    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Лавров отказался обсуждать «идиотские» требования главы евродипломатии Каи Каллас о сокращении Вооруженных сил России в случае мирных переговоров по Украине.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на высказывания главы евродипломатии Каи Каллас, передают «Известия». Ранее она сообщила о намерении потребовать от Москвы введения военных ограничений.

    «Слушайте, я идиотские заявления не обсуждаю», – сказал руководитель дипломатического ведомства.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас потребовала ограничить Вооруженные силы России в случае начала мирных переговоров.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на требования Каллас к России строчкой из песни.

    27 мая 2026, 20:49 • Новости дня
    Премьер Болгарии призвал Европу изменить подход к украинскому конфликту

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава правительства Болгарии Румен Радев выступил за пересмотр европейской политики в отношении украинского конфликта, указав на риски противостояния с крупнейшей ядерной державой.

    Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил о необходимости изменения подхода европейских стран к ситуации на Украине, передает RT со ссылкой на телеканал БНТ.

    «Лично меня беспокоит стремление Европы к достижению победы над крупнейшей ядерной державой, не имея возможности перехватывать и противодействовать современному гиперзвуковому оружию. Это серьёзный риск. Необходимо изменить общую политику Европы в отношении конфликта на Украине», – подчеркнул политик.

    Он также выступил с инициативой о том, чтобы именно европейские государства стали лидерами в переговорном процессе по мирному урегулированию украинского кризиса. По его мнению, Европе не следует уступать эту роль другим участникам международной арены.

    Ранее болгарский премьер выступал за скорейшее начало диалога между Европой и Россией.

    А накануне депутаты парламента Болгарии предложили отменить все антироссийские санкции.

    До этого европейские СМИ предупредили о риске срыва поставок вооружений Киеву из-за позиции политика.

    28 мая 2026, 09:50 • Новости дня
    Пушилин: ВС России вошли на химзавод в Константиновке

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие продвинулись в Константиновке и вошли на территорию химического завода, где сейчас продолжаются активные боестолкновения, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Вооруженные силы России вошли на территорию химического завода в населенном пункте Константиновка, передают «Вести». Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в интервью Владимиру Соловьеву.

    «Константиновка, мы тоже видим, она окружается с нескольких флангов. Плюс идут непосредственно сами городские бои. Сейчас поступает информация по химзаводу. Это, скажем так, уже новая локация, которую заняли наши подразделения. И продолжается там боестолкновение, но тем не менее продвижение есть», – рассказал руководитель региона.

    Помимо боев на территории предприятия, российская армия продолжает сжимать кольцо вокруг населенного пункта. Окружение Константиновки ведется сразу с нескольких направлений, что способствует успешному продвижению войск.

    В начале мая текущего года российские войска взяли населенный пункт Константиновка в малое кольцо.

    В марте бойцы улучшили свои позиции в южной и восточной частях Константиновки.

    Зимой подразделения Вооруженных сил России продвинулись в районе местного железнодорожного вокзала.

    28 мая 2026, 06:59 • Новости дня
    Под Сумами ликвидировали женщину-командира взвода связи ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Офицеры 101-й отдельной бригады теробороны ВСУ, в том числе командир взвода связи – женщина-военнослужащая, уничтожены в Сумской области, сообщили в российских силовых структурах.

    В Сумской области ликвидированы офицеры 101-й отдельной бригады теробороны ВСУ, среди которых находилась женщина-военнослужащая, передает ТАСС. Она занимала должность командира взвода связи.

    «На сумском направлении в результате нашего огневого воздействия по командному пункту 3-го батальона 101-й отдельной бригады теробороны были уничтожены офицеры бригады, в том числе командир взвода связи Т. М. Денега – женщина», – рассказал представитель российских силовых структур.

    Ранее военный эксперт Виталий Киселев отмечал значительный рост числа женщин в украинской армии. По его словам, за последние четыре года этот показатель увеличился в 10-15 раз. Привлекая женщин, киевские власти стремятся продемонстрировать западным союзникам готовность граждан участвовать в боевых действиях независимо от пола.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российские военные ликвидировали десять офицеров украинской армии в Сумской области.

    Осенью прошлого года командование ВСУ начало отправку женщин на передовые позиции на этом же направлении.

    В марте 2025 года артиллерия ВС РФ уничтожила группу украинских женщин-штурмовиков под Красноармейском.

    28 мая 2026, 08:41 • Новости дня
    В ЕК назвали невыполнимым требование Киева о вступлении в ЕС в 2027 году

    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Планы киевских властей присоединиться к европейскому сообществу в 2027 году оказались нереализуемыми, хотя первый этап переговоров может начаться уже наступившим летом, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

    «Требование о вступлении невыполнимо», – заявила Кос в интервью британской газете Financial Times, передает ТАСС.

    Политик отметила, что искусственное сближение заявок украинской стороны и Молдавии способно ускорить процесс. Ожидается, что стартовый блок обсуждений откроется уже в июне текущего года.

    Диалог о присоединении к объединению требует полной адаптации правовой базы государства-кандидата под европейские стандарты. Подобные процедуры зачастую занимают более десяти лет, при этом строгих временных ограничений не предусмотрено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Владимир Зеленский потребовал назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз.

    Глава Европейского совета Антониу Кошта заявил о невозможности установить точные сроки приема страны в объединение.

    Позже Зеленский отверг инициативу канцлера Германии Фридриха Мерца по ассоциированному членству республики.

    28 мая 2026, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили харьковскую Нововасилевку
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установлен контроль над Нововасилевкой в Харьковской области, сообщили в Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии рядом с Рубежным, Казачьей Лопанью и Белым Колодезем Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Сумской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Храповщины, Лужков, Писаревки, Пустогорода и Вольной Слободы.

    Противник при этом потерял до 185 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Нечволодовки, Моначиновки Харьковской области, Красного Лимана, Яцковки и Рубцов Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери ВСУ при этом составили более 180 военнослужащих, танк, две бронемашины.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны в районах Славянска, Краматорска, Пискуновки, Новоселовки и Константиновки ДНР.

    Противник при этом потерял до 90 военнослужащих, четыре бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М113, и два орудия полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Белицконр, Кучерова Яра, Райского и Водянского ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 370 военнослужащих и три орудия полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили запорожскую Воздвижевку и харьковский Гранов.

    Ранее они освободили Запселье и Рясное в Сумской области, а до этого Добропасово в Днепропетровской области.

    28 мая 2026, 09:54 • Новости дня
    Каллас не смогла объяснить выбор переговорщика от Евросоюза с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава евродипломатии Кая Каллас не смогла ответить на вопрос о дискуссии между странами ЕС по кандидатуре переговорщика в потенциальном диалоге с Россией.

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас затруднилась ответить на вопрос о выборе кандидата для контактов с Москвой, передает РИА «Новости».

    «Есть много вещей, которые беспокоят Европу. Обсуждение того, кто будет обсуждать это с Москвой, вместо того, что мы должны обсуждать – это ловушка», – заявила политик.

    Дипломат добавила, что переговорный процесс требует командной работы, и призвала страны объединения выступать с единых позиций. По ее словам, для достижения результата европейским государствам необходимо действовать сообща, поскольку по отдельности они становятся гораздо слабее. Каллас также напомнила о своих функциях верховного представителя, представляющего Европу на международном уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз рассматривает кандидатуру президента Финляндии Александра Стубба на роль официального переговорщика с Москвой.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные дискуссии в Европе эвентуальными.

    Сама Кая Каллас ранее заявляла о готовности лично вести диалог с российской стороной.

    28 мая 2026, 07:23 • Новости дня
    Минобороны: Над регионами России уничтожили 62 украинских беспилотника

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минувшей ночью дежурные расчеты противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку, перехватив 62 вражеских беспилотных аппаратов самолетного типа над российской территорией, сообщили в Минобороны России.

    Отражение масштабного налета затронуло сразу несколько субъектов страны, сообщает Минобороны. В военном ведомстве уточнили, что всего удалось ликвидировать 62 украинских дрона.

    Вражеские аппараты были перехвачены в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской и Тамбовской областями. Кроме того, беспилотники уничтожили над территорией Республики Крым и акваторией Азовского моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские средства ПВО за ночь нейтрализовали 140 украинских беспилотников.

    Днем ранее дежурные расчеты перехватили 59 вражеских дронов над пятью регионами и Крымом.

    Утром 23 мая зенитчики отразили атаку 17 аппаратов самолетного типа.

    27 мая 2026, 23:02 • Новости дня
    Хорватия выступила против ускоренного вступления Украины в ЕС

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава хорватского правительства Андрей Пленкович подчеркнул необходимость равных требований ко всем странам-кандидатам на вступление в Европейский союз (ЕС), исключив возможность предоставления особых привилегий Киеву.

    Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович не поддержал идею «сокращенной процедуры» интеграции Украины в Евросоюз, передает Euractiv. Политик подчеркнул, что требования должны быть одинаковыми для всех государств, претендующих на членство в объединении.

    «Если отступим от концепции так называемых индивидуальных заслуг для каждой страны и если будут сокращенные процедуры... Не может быть короткого пути для одних, а долгого для других. Второй момент – это разница в поглощающей способности Украины относительно остальных кандидатов... в смысле последствий для бюджета Европейского союза и политики в ключевых секторах», – приводит слова Пленковича журналистам РИА «Новости».

    Заявление прозвучало после подписания соглашения о стратегическом сотрудничестве с Северной Македонией. Пленкович напомнил, что Скопье ожидает вступления в ЕС уже около 20 лет. Вопрос членства Украины планируется обсудить на встрече Европейского совета в июне.

    Украина и Молдавия получили статус кандидатов летом 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц предложил дать Украине статус ассоциированного члена Евросоюза без права голоса. Он же Мерц исключил быстрое вступление Украины в Евросоюз. Европейские страны подготовили пакет краткосрочных экономических привилегий для Украины.

    Шойгу исключил вывод российской военной базы из Армении
    Депутат Колесник: Каллас не вправе что-либо требовать от Москвы
    Ереван отказался принимать часть российских наблюдателей на выборы
    Белоусов проинспектировал группировку «Запад»
    АвтоВАЗ сообщил о новых цветах для кроссовера Lada Azimut
    Москвичи рассказали о своем отношении к татуировкам
    Ливни в Дагестане разрушили уникальный 250-метровый арочный мост

    Разворот в ЕС лишит Армению газа

    Москва предупредила Ереван о денонсации соглашения о льготных поставках газа, нефтепродуктов и алмазов, если тот продолжит реализацию курса на вступление в ЕС. В этом случае, считают эксперты, экономику Армении ждут существенные потрясения из-за роста цен на энергоносители – высокая инфляция, падение уровня жизни населения, потеря конкурентоспособности армянских товаров в мире. А заменить российский газ Еревану будет крайне затруднительно даже по рыночным ценам. Подробности

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    Автоматическая «Цитадель» прикроет НПЗ и порты от дронов

    В России найден способ защитить порты, нефтеперерабатывающие заводы, промышленные объекты и иные объекты критической инфраструктуры от атак вражеских дронов даже без привлечения военных. Новый зенитный комплекс «Цитадель» способен в автоматическом режиме обнаруживать и уничтожать беспилотники, а для его обслуживания и перезарядки вполне достаточно сотрудника ЧОПа. Система уже прошла испытания в зоне СВО, где успешно разносила огнем на куски украинские беспилотники. Подробности

    Французского миллиардера выводят из политической игры через российскую журналистку

    Агрессивная пиар-кампания организована во Франции против живущей в стране россиянки, бывшей главы французского отделения компании RT Ксении Федоровой. В чем именно обвиняют активно выступающую во французских СМИ журналистку – и при чем тут один из богатейших людей Франции, медиамагнат Венсан Боллоре, а также предстоящие вскоре в стране президентские выборы? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Истерика в Киеве. Зеленский меняет главкома ВСУ?

      По Киеву ходят слухи, что Владимир Зеленский готовит срочное переформатирование власти, включая замену главкома ВСУ. Для него это борьба за выживание.

    • Началось. Власти Украины стали целью

      Россия предупредила США и остальной мир о необходимости эвакуировать своих граждан из Киева. Срок ультиматума, обращенного к Владимиру Зеленскому, истек. Теперь, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Киев ждут систематические и масштабные удары по «центрам принятия решений».

    • Самая приятная женщина США уходит в отставку

      Директор Национальной разведки США Тулси Габбард уходит в отставку. Скорее всего, из-за войны в Иране. Одна из самых приятных политиков Америки разочарована в происходящем и пообещала выступить с сенсационными откровениями. Чего ждать?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда придет пенсия в июне 2026 года: график выплат, переносы из-за праздников и кому повысят пенсию

      Июнь 2026 года принесет пенсионерам не только долгожданное летнее тепло, но и изменения в привычном графике выплат. Из-за празднования Дня России (12 июня) часть пенсий будет перечислена досрочно. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам. Разбираемся, кому ждать деньги раньше срока, когда их принесут почтальоны и кто может рассчитывать на повышение пенсии.

    • Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни

      Июнь для дачников – не только время активного роста растений, но и важный месяц для повторных и поздних посевов. Многие ошибочно полагают, что к началу лета посевная уже закончена. На самом деле в июне еще можно успеть посадить многие овощи, зелень, корнеплоды и цветы, которые дадут полноценный урожай к концу сезона. Рассказываем, что именно стоит сеять в июне 2026 года, какие культуры хорошо переносят летнюю посадку и какие даты считаются благоприятными по лунному календарю.

    • Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны, благоприятные и опасные дни

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

