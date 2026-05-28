Шойгу заявил о необходимости государственного контроля над Starlink

Tекст: Денис Тельманов

Доступ к глобальным системам связи должен находиться под жестким контролем государства для предотвращения угроз национальной безопасности. Об этом на полях Международного форума по безопасности в Сколково сообщил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, передает РИА «Новости».

«В части примеров приводили события, которые произошли в Иране, и что им предшествовало в 2021 году, осенью. Сначала появились нелегально приемные станции Starlink, а потом поднимались миллионы людей, которые собственно получали неограниченный доступ к ним и доступ от них», – отметил Шойгу.

Секретарь Совбеза подчеркнул, что подобные ситуации требуют управляемого подхода. По его словам, недопустимо оставлять без внимания вопросы внутренней стабильности, когда внешние силы получают возможность бесконтрольно проникать в информационное пространство граждан и действовать по своему усмотрению.

Как писала газета ВЗГЛЯД, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу напомнил об использовании терминалов Starlink для дестабилизации обстановки в Иране.

Заместитель министра иностранных дел Александр Алимов указал на применение интернета от компании SpaceX для организации протестов.

Иранские силовики изъяли у задержанных граждан три нелегальных устройства спутниковой связи.