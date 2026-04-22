    В чем уникальность четвертого в истории энергокризиса
    Казахстан сообщил о невозможности транзита нефти по «Дружбе» в Германию
    Посол России назвал вызов в МИД Италии из-за Соловьева ударом в штангу
    Каллас заявила о создании в Армении миссии ЕС по «борьбе с дезинформацией»
    Украинский дрон обрушил жилой дом в Сызрани, есть жертвы
    Трамп заявил о перехвате китайского «подарка» Ирану
    США потребовали от Ирана участия в управлении Ормузским проливом
    Премьер Италии Мелони ответила на оскорбления Соловьева
    Двоих израильских солдат арестовали за осквернение статуи Иисуса Христа
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Глобальную торговлю ждет сухопутная революция

    Всеобщее распространение морской торговли и миф о ее преимуществах – это синоним господства Запада в мировой политике. Активное включение государств в морскую торговлю жестко ставило их на определенное место в глобальной «пищевой цепочке».

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Ядерный клуб начнет расширяться с Ирана

    Одна из предполагаемых целей агрессии США против Ирана – предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Горькая ирония состоит в том, что теперь руководство Исламской республики точно сделает это задачей номер один. Примеру Ирана могут последовать и другие.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Можно ли заколдовать законопроект

    Против мошенничества нашим государством ведется самая бескомпромиссная борьба. Но вот мошенничество определенного типа (оккультное) почему-то оказывается неприкосновенным.

    22 апреля 2026, 10:34 • Новости дня

    ВС России ликвидировали десять награжденных Зеленским офицеров ВСУ под Сумами

    Tекст: Дарья Григоренко

    Десять офицеров 21-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины, награжденных Владимиром Зеленским, были уничтожены при ударе по штабу подразделения, сообщили СМИ.

    Удар был нанесен после того, как российские военные с помощью беспилотников отследили перемещения командиров и офицеров, организовавших командный пункт в лесу рядом с населенным пунктом Малая Рыбица в Сумской области, передает Lenta.Ru со ссылкой на Shot.

    В публикации отмечается, что группа офицеров участвовала в операции по вторжению в Курскую область в 2024 году. Российские военные нанесли удар фугасными авиабомбами прямо по командному пункту в момент, когда в штабе проходила ротация личного состава.

    Источник подчеркивает, что среди уничтоженных оказались руководители подразделений, некоторые из которых ранее получили государственные награды лично от Владимира Зеленского.

    Ранее Второй Западный окружной военный суд Москвы приговорил украинского боевика Антона Зайцева к 16 годам лишения свободы за вторжение в Курскую область и теракт.

    21 апреля 2026, 19:15 • Новости дня
    Шойгу предупредил о катастрофе при попытке захвата Киевом складов в Приднестровье
    Шойгу предупредил о катастрофе при попытке захвата Киевом складов в Приднестровье
    Tекст: Валерия Городецкая

    Попытка Киева захватить склады боеприпасов в приднестровском селе Колбасна может привести к массовым жертвам и экологической катастрофе, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

    «Если такие действия будут предприняты, это будет абсолютно безрассудный шаг. Цена его будет высока: многочисленные человеческие жертвы и экологическая катастрофа регионального масштаба», – сказал он в интервью «Комсомольской правде».

    Шойгу напомнил, что склады в Колбасне были заполнены еще в советское время. Он подчеркнул, что уже прошло почти 40 лет, и у большей части боеприпасов истек срок годности.

    Секретарь Совбеза подчеркнул, что использовать, перемещать или даже просто трогать эти боеприпасы сейчас крайне опасно. По его словам, с каждым годом опасность только возрастает.

    Ранее спикер парламента Молдавии потребовал выслать российских военных из Приднестровья.

    21 апреля 2026, 20:59 • Новости дня
    Каллас заявила о подготовке ЕС 90 тысяч солдат для Киева
    Каллас заявила о подготовке ЕС 90 тысяч солдат для Киева
    Tекст: Денис Тельманов

    Евросоюз выступает крупнейшим поставщиком военной помощи Киеву, обеспечив обучение значительного числа украинских военных, по словам Каи Каллас.

    Евросоюз продолжает играть ведущую роль в оказании военной поддержки Украине, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге, передает ТАСС

    Она отметила, что Евросоюз обеспечил подготовку 90 тысяч бойцов для вооруженных формирований Украины.

    «Миссия ЕС уже обеспечила подготовку 90 тысяч военных для Украины», – заявила Каллас.

    Она подчеркнула, что Евросоюз остается главным поставщиком военной помощи Киеву, а программа подготовки военнослужащих реализуется в рамках миссии ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что Европейский союз может стать самым сильным объединением в мире при условии присоединения к нему четырех государств с высоким потенциалом в сфере безопасности.

    Французский политик Флориан Филиппо подверг критике решение властей выделить Киеву 17 млрд евро на фоне экономических трудностей во Франции.

    Руководство Евросоюза отдает предпочтение милитаризации отношений с Россией вместо поиска мирных решений, пытаясь таким образом справиться с внутренними экономическими проблемами.

    21 апреля 2026, 17:53 • Видео
    Чего испугался Израиль?

    Руководство Израиля жестко осудило разрушение статуи Христа военными ЦАХАЛ в оккупированном Ливане. При этом другие преступления там правительства Биньямина Нетаньяху поддерживает. Чего испугался Израиль?

    21 апреля 2026, 16:44 • Новости дня
    Путин об СВО: Мы знаем, чем все закончится
    Путин об СВО: Мы знаем, чем все закончится
    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия будет последовательно двигаться к поставленным в рамках СВО целям, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями муниципального сообщества. По его словам, эти цели будут достигнуты.

    Глава государства подчеркнул, что основное внимание будет уделено последовательному выполнению всех поставленных целей, передает РИА «Новости».

    «Боевые действия – всегда вещь чрезвычайно сложная, опасная. Мы знаем, чем все закончится. Но не будем делать никаких публичных заявлений на этот счет (в отношении исхода специальной военной операции), а будем просто реализовывать и стремиться к тем целям, которые мы перед собой поставили, и реализовывать те задачи, которые перед нами стоят. Уверен, они будут достигнуты», – сказал президент России.

    Таким образом глава государства прокомментировал прозвучавшее на встрече мнение о том, что «враг уже тоже» не сомневается в победе России. «Там просто думают, как это все оформить», – пояснил президент.

    Ранее Путин заявил, что Россия доведет СВО до логического завершения. Он подчеркивал, что цели СВО будут достигнуты.

    21 апреля 2026, 17:38 • Новости дня
    «Африканский корпус» освободил в Мали заложников из России и Украины
    «Африканский корпус» освободил в Мали заложников из России и Украины
    Tекст: Валерия Городецкая

    Двое сотрудников российской геологоразведочной компании, захваченных террористами в июле 2024 года в Нигере, были освобождены в Мали силами «Африканского корпуса», сообщило Минобороны России.

    По информации из канала ведомства в Max, освобожденными оказались гражданин России Олег Грета 1962 года рождения и гражданин Украины Юрий Юров 1970 года рождения. Их удерживала террористическая группировка «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин».

    После успешной операции российские медики из госпиталя «Африканского корпуса» провели первичный осмотр освобожденных. Было установлено, что оба мужчины страдают от многочисленных заболеваний и находятся в состоянии сильного физического истощения. В ближайшее время их доставят в Москву на военно-транспортном самолете для дальнейшего лечения и реабилитации.

    Руководство геологоразведочной компании выразило благодарность военным «Африканского корпуса» и Министерству обороны России за успешное освобождение специалистов.

    В 2024 году россияне освободили захваченных в плен военных Чада.

    22 апреля 2026, 06:02 • Новости дня
    Подъезд дома в Сызрани обрушился из-за атаки БПЛА

    Подъезд дома частично обрушился в Сызрани из-за удара БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    В жилом доме в Сызрани произошло частичное обрушение подъезда после атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

    Частичное обрушение подъезда жилого дома в Сызрани Самарской области произошло после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщил в Max Федорищев.

    На месте происшествия продолжают работать поисково-спасательные отряды. Из-под завалов удалось спасти четырех человек, среди которых оказался один ребенок.

    Глава региона сообщил, что к месту происшествия были направлены оперативные службы. По его данным, атаки дронов на регион продолжаются.

    Ранее спасатели извлекли четырех человек из-под завалов рухнувшего подъезда в Сызрани.

    До этого беспилотный летательный аппарат упал рядом с родильным домом в Новокуйбышевске Самарской области.

    21 апреля 2026, 12:06 • Новости дня
    Скачко: Зеленский почувствовал слабость Трампа

    Политолог Скачко: Зеленский почувствовал слабость Трампа из-за неудач на Ближнем Востоке

    Скачко: Зеленский почувствовал слабость Трампа
    Tекст: Олег Исайченко

    Если республиканцы проиграют Конгресс в ноябре, то глава Белого дома окажется «сбитой уткой». Видимо, Владимир Зеленский посчитал, что он уже «пересидел» Дональда Трампа, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Зеленский усомнился в том, что что президент США может быть гарантом мира на Украине, а также раскритиковал членов американской переговорной группы.

    «Последние заявления Владимира Зеленского говорят об одном: он демонстративно становится на сторону европейских антитрампистов. В эту группу входят в частности Британия, Германия и Франция», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    По его мнению, неслучайно именно сейчас Зеленский решил обрушиться с критикой на американских переговорщиков и президента США. «Он почувствовал слабость вашингтонской администрации, которая терпит неудачи на Ближнем Востоке», – уточнил собеседник.

    Кроме того, Зеленский, видимо, решил, что он уже «пересидел» Дональда Трампа и потому может хамить американцам, продолжил эксперт. «Если республиканцы проиграют Конгресс в ноябре, то глава Белого дома окажется «сбитой уткой». Он не сможет принять какие бы то ни было антиукраинские решения – законодатели просто будут все блокировать», – детализировал Скачко.

    «Другими словами, в Киеве считают, что Трампа – как политика – уже можно списывать», – добавил он. Вместе с тем, политолог углядел в словах Зеленского приглашение американского лидера к торгу: «если Вашингтон снова переключит все внимание на Украину, то Киев «отскочит» от хулителей президента США».

    Слова же о том, что визит американской переговорной группы нужен самим представителям США, свидетельствуют о незаинтересованности Зеленского в урегулировании украинского кризиса, подчеркнул спикер. «Что называется, базовые установки остаются неизменными. Прекращение конфликта для него означает конец политической карьеры и причем дальнейшие его перспективы незавидны», – заключил Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что американский лидер не может быть гарантией мира на Украине. «Президент Трамп еще два с половиной года, а что потом будем делать?», – заявил он в интервью ICTV, опубликованном на YouTube. При этом он также раскритиковал дипломатические подход США к посредничеству в урегулировании текущего конфликта.

    В частности, Зеленского возмутился действиям спецпосланника президента Штатов Стива Уиткоффа и зятя главы Белого Дома Джареда Кушнера. «Это неуважение – поехать в Москву, но не приехать в Киев», – отметил он. В то же время, по его мнению, не стоит «делать сенсацию» из ранее анонсированного визита американских переговорщиков на Украину.

    «Это нужно им, а не нам», – добавил Зеленский. На этом фоне он также подчеркнул нежелание Киева выводить войска из ДНР и ЛНР, поскольку это будет означать стратегическое поражение ВСУ. Он напомнил, что в данных регионах построены фортификационные сооружения и защитные линии. В случае, если Украина их лишится – страна якобы заметно ослабнет.

    В Москве заявления Зеленского встретили негативно. Как отметил постпред России при ООН Василий Небензя, Киев, как и многие другие европейские акторы, «стремится не к миру, а к продолжению войны, и это главная причина, по которой украинский кризис до сих пор не урегулирован». Дипломат также добавил, что сейчас в республике нет политических сил, способных остановить использование простых граждан в качестве расходного материала.

    По его оценке, общество на Украине отказывается воевать за коррумпированное руководство: многие уклоняются от службы, дезертируют. Однако «охота» на людей идет повсеместно: их забирают с улиц, из транспорта, больниц и магазинов, зачастую применяя насильственные методы.

    Напомним, издание Reuters сообщало, что визит Уиткоффа и Кушнера в Киев изначально планировался в середине апреля. В частности, возможной датой встречи называлось 12 апреля – дата православной Пасхи. Кроме того, отмечалось, что республику также может посетить и сенатор США Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов).

    22 апреля 2026, 04:51 • Новости дня
    Российские войска «Искандерами» уничтожили подземные бункеры ВСУ в Славянске

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска нанесли удары ракетами «Искандер» по подземной инфраструктуре ВСУ в Славянске, уничтожая укрепления и склады противника, сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

    По словам Киселева, российские войска с помощью оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» уничтожают подземную инфраструктуру Вооружённых сил Украины в укреплённом Славянске Донецкой Народной Республики, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что удары по подземным бункерам не являются единичными случаями, а представляют собой часть последовательной тактики.

    «Противник уже давно превратил промышленные зоны и карьеры Славянска и Краматорска в подземные крепости», – отметил Киселев.

    Там, по его словам, оборудованы укрытия для личного состава, склады ракет, а также ремонтные мастерские и укрытия для техники.

    Киселев отметил, что российские удары по этим объектам имеют прицельный характер – «точечная охота за подземными объектами», где каждая ракета поражает конкретную цель. Он также пояснил, что фугасный взрыв боеголовки «Искандера», проникая в грунт, разрушает своды подземных сооружений противника.

    Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщал, что передовые подразделения российских войск находятся на удалении 12 км от восточных окраин Славянска, а до Краматорска – 7 км.

    Министерство обороны назвало подземные командные пункты противника основными целями для данных ракетных комплексов.

    21 апреля 2026, 13:47 • Новости дня
    Зеленский предложил усилить ЕС за счет Украины, Турции, Норвегии и Британии
    Зеленский предложил усилить ЕС за счет Украины, Турции, Норвегии и Британии
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейский союз станет самым сильным объединением в мире при условии присоединения к нему четырех государств с мощным потенциалом в сфере безопасности, считает Владимир Зеленский.

    Президент Украины выразил уверенность в необходимости расширения европейского объединения, передает Anadolu.

    «Мы хотим быть в ЕС. И я уверен: если некоторые представители ЕС не будут совершать ошибок, мы там будем», – заявил Владимир Зеленский. По его мнению, именно Украина, Турция,Норвегия и Британия способны сделать союз максимально безопасным.

    Политик также допустил возможность экспорта вооружений при условии первоочередного снабжения фронта и поставок главным странам-донорам. Он добавил, что на Украине сейчас работает около 200 оборонных предприятий, а инвестиции в эту сферу достигли 30 млрд долларов. При этом производственные мощности позволяют выпускать продукцию на сумму в два раза больше.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер признал помощь европейских стран в создании морских беспилотников. Глава МИД Турции Хакан Фидан подтвердил стремление Анкары к членству в Европейском союзе. Владимир Зеленский намеревался добиться от США поддержки вступления Украины в ЕС.

    Комментарии (10)
    21 апреля 2026, 12:45 • Новости дня
    Российские войска освободили харьковское Ветеринарное и Гришино в ДНР
    Российские войска освободили харьковское Ветеринарное и Гришино в ДНР
    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над Ветеринарным в Харьковской области, а группировка «Центр» освободила Гришино в ДНР.

    Группировкой «Север» нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Землянок, Терновой и Избицкого Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Сумской области нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Новой Сечью, Павловкой, Хотенью, Храповщиной, Кондратовкой и Миропольем.

    При этом противник потерял более 190 военнослужащих, бронетранспортер, орудие полевой артиллерии, станцию РЭБ, склад боеприпасов и 14 складов матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» освободили Гришино в Донецкой народной республике (ДНР). Было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, егерской бригад ВСУ, бригадам морской пехоты нацгвардии в районах Новопавловки, Веселого Днепропетровской области, Калинино, Кучерова Яра, Белицкого, Красноярского, Доброполья и Торского ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 340 военнослужащих, бронемашина, пикап и орудие полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Кутьковки, Великой Шапковки, Боровой, Шийковки, Новосергеевки Харьковской области, Красного Лимана и Святогорска ДНР.

    Потери ВСУ составили до 195 военнослужащих, две бронемашины и два артиллерийских орудия. Уничтожены два склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны у Алексеево-Дружковки, Рай-Александровки, Криваой Лука, Николаевки и Константиновки ДНР.

    Противник потерял свыше 195 военнослужащих, две бронемашины, два орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ. Уничтожены склад боеприпасов и четыре склада матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ранее российские войска освободили Зыбино в Харьковской области.

    До этого они взяли под контроль Волчанские Хутора в Харьковской области.

    21 апреля 2026, 13:26 • Новости дня
    Эксперт: Зеленский вступил в европейский чемпионат по ненависти к Трампу

    Политолог Ткаченко: Зеленский вступил в европейский чемпионат по ненависти к Трампу

    Эксперт: Зеленский вступил в европейский чемпионат по ненависти к Трампу
    Tекст: Анастасия Куликова

    Владимир Зеленский хамит представителям Белого дома, думая, что он ничем не рискует и что этим он еще больше понравится Европе. Злость Банковой вызывает также отказ президента США Дональда Трампа следовать в фарватере своего предшественника Джо Байдена в отношении Киева, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Зеленский заявил, что Трамп не может быть гарантом мира на Украине.

    «Владимир Зеленский хамит представителям Белого дома из-за личного разочарования. Он хотел бы, чтобы Дональд Трамп продолжал политику Джо Байдена в отношении Украины. Причем, делал это более эффективно, а также посещал Киев и направлял туда своих представителей», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Спикер напомнил, что Байден создавал Зеленскому дипломатическое прикрытие высшего уровня, и Банковая хотела бы продолжения подобной практики. «Трамп же идет в противоположную сторону – по пути сворачивания вовлечения США в украинский кризис, отказа от поставок вооружений и предоставления финансовой помощи», – продолжил собеседник.

    «У хамства Зеленского есть и вторая причина – желание понравиться европейским властям. ЕС начал выстраивать собственную архитектуру безопасности без США. Процесс касается ядерной составляющей, создания военных альянсов и развития оборонно-промышленного комплекса. Это внушило Банковой мысль о необходимости смены хозяина и попытки перестроиться под брюссельскую и берлинскую повестки», – указал спикер.

    Аналитик допустил, что поведение украинской стороны объясняется также неудавшейся американской военной кампанией против Ирана. «Оскорбляя представителей Белого дома, Зеленский думает, что он ничем не рискует. Все ругают Трампа, особенно в Европе, где чемпионат по ненависти к американскому лидеру перешел в финальную фазу. На Банковой тоже решили поучаствовать в этом «соревновании», – сыронизировал собеседник.

    «Заявления Зеленского объясняются и его истерией из-за того, что время играет против Киева. По его словам, в конце марта Москва дала ему два месяца на вывод войск из Донбасса, угрожая изменить условия будущего мирного договора. Но за это время ситуация принципиально не изменилась», – детализировал Ткаченко.

    Спикер также обратил внимание на слова Зеленского о том, что сами США больше заинтересованы в визите Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев, чем Украина. «Думаю, это никак не соответствует якобы стремлениям украинской стороны как можно быстрее завершить конфликт», – подчеркнул аналитик.

    «У Зеленского собственное мировосприятие, в соответствии с которым, равным ему по рангу политиком является только Трамп. Об этом свидетельствует также и скандал, устроенный Зеленским в Овальном кабинете в феврале прошлого года. Уиткофф был в Москве несколько раз, а в Киев еще не приезжал. Это обстоятельство, а также запредельное эго обусловили негативную оценку Зеленским работы администрации Трампа», – резюмировал эксперт.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что американский лидер не может быть гарантией мира на Украине. «Президент Трамп еще два с половиной года, а что потом будем делать?», – заявил он в интервью ICTV, опубликованном на YouTube. При этом он также раскритиковал дипломатические подход США к посредничеству в урегулировании текущего конфликта.

    В частности, Зеленского возмутился действиям спецпосланника президента Штатов Стива Уиткоффа и зятя главы Белого Дома Джареда Кушнера. «Это неуважение – поехать в Москву, но не приехать в Киев», – отметил он. В то же время, по его мнению, не стоит «делать сенсацию» из ранее анонсированного визита американских переговорщиков на Украину.

    «Это нужно им, а не нам», – добавил Зеленский. На этом фоне он также подчеркнул нежелание Киева выводить войска из ДНР и ЛНР, поскольку это будет означать стратегическое поражение ВСУ. Он напомнил, что в данных регионах построены фортификационные сооружения и защитные линии. В случае, если Украина их лишится – страна якобы заметно ослабнет.

    В Москве заявления Зеленского встретили негативно. Как отметил постпред России при ООН Василий Небензя, Киев, как и многие другие европейские акторы, «стремится не к миру, а к продолжению войны, и это главная причина, по которой украинский кризис до сих пор не урегулирован». Дипломат также добавил, что сейчас в республике нет политических сил, способных остановить использование простых граждан в качестве расходного материала.

    По его оценке, общество на Украине отказывается воевать за коррумпированное руководство: многие уклоняются от службы, дезертируют. Однако «охота» на людей идет повсеместно: их забирают с улиц, из транспорта, больниц и магазинов, зачастую применяя насильственные методы.

    Напомним, издание Reuters сообщало, что визит Уиткоффа и Кушнера в Киев изначально планировался в середине апреля. В частности, возможной датой встречи называлось 12 апреля – дата православной Пасхи. Кроме того, отмечалось, что республику также может посетить и сенатор США Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов).

    21 апреля 2026, 18:30 • Новости дня
    Зеленский заявил о завершении ремонта на нефтепроводе «Дружба»
    Зеленский заявил о завершении ремонта на нефтепроводе «Дружба»
    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о завершении ремонта на участке нефтепровода «Дружба».

    По его словам, Украина завершила все необходимые работы, и теперь магистраль технически готова к возобновлению прокачки нефти, передает ТАСС.

    «Украина выполнила ремонтные работы на участке нефтепровода «Дружба». Нефтепровод может возобновить функционирование», – сообщил Зеленский.

    Накануне венгерский министр по делам ЕС Янош Бока сообщил, что транспортировка энергоносителей из России по трубопроводу «Дружба» возобновится Украиной, вероятно, в полдень 21 апреля.

    Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр обратился к Зеленскому с требованием разблокировать транзит российской нефти и отказаться от политики давления на европейские страны.

    21 апреля 2026, 22:07 • Новости дня
    Каллас заявила об отказе партнеров ЕС помогать Украине

    Каллас заявила об отсутствии поддержки партнеров ЕС по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз сталкивается с нехваткой поддержки со стороны партнеров в вопросе помощи Киеву, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

    Партнеры Евросоюза отказываются помогать Брюсселю в вопросе поддержки Украины, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас, передает РИА «Новости». Она отметила, что Евросоюз остается крупнейшим сторонником Украины, несмотря на то, что действует практически в одиночку.

    «Мы крупнейшие доноры в Судане, в Сомали – можно перечислять по всему миру. Но там, где у нас есть проблема, – это Украина: мы там практически одни и являемся крупнейшими сторонниками», – заявила Каллас.

    Она также подчеркнула, что ранее обращалась к странам Персидского залива с просьбой об оказании помощи Европе в контексте ситуации на Украине, однако получила отказ. В связи с этим Каллас заявила, что странам Персидского залива не стоит рассчитывать на значительную поддержку со стороны Евросоюза в конфликте на Ближнем Востоке.

    Каллас заявила, что миссия Евросоюза уже обеспечила подготовку 90 тыс. военных для Украины.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что европейские гарантии безопасности Украине направлены на сохранение киевского режима и увеличение угроз для России.

    Лавров отметил, что европейские страны, поддерживающие Киев, могут вскоре потерять энтузиазм и превратиться в так называемую коалицию отжелавших.

    21 апреля 2026, 13:57 • Новости дня
    Буданов спрыгнул с вышки в Черном море из-за российских дронов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов (в списке экстремистов и террористов) совершил прыжок с газодобывающей платформы в Черном море, спасаясь от российских БПЛА, еще в бытность главой украинского главного управления разведки (ГУР).

    Буданов посетил газовые вышки в Черном море вместе с десантом, передает со ссылкой на украинскую прессу «Газета.Ru».

    Журналисты опубликовали видеозапись, на которой запечатлен момент прыжка чиновника в воду.

    Инцидент произошел летом 2025 года. Авторы публикации утверждают, что таким образом военный спасался от приближающихся российских дронов. Вынырнув после прыжка, он перевернулся на спину и поплыл.

    Цель визита на платформы не раскрывается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе 2026 года Владимир Зеленский утвердил Буданова главой своего офиса.

    22 апреля 2026, 00:12 • Новости дня
    Силы ПВО сбили пять БПЛА над Севастополем и Черным морем

    Tекст: Вера Басилая

    В Севастополе силы противовоздушной обороны, Черноморского флота и мобильные огневые группы отразили атаку беспилотников. сбиты пять целей, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    Силы противовоздушной обороны, Черноморского флота и мобильные огневые группы успешно отразили атаку ВСУ на Севастополь, сбив пять беспилотников над морем и в разных районах города, сообщил в Max Развожаев. По предварительным данным, среди гражданских никто не пострадал.

    По информации спасательных служб, были зафиксированы незначительные повреждения имущества. В районе улицы Шабалина осколками от одного из сбитых беспилотников повреждены два автомобиля. Кроме того, на Радиогорке в одном из многоквартирных домов выбиты окна на балконе и в комнате.

    Михаил Развожаев сообщил, что в районе Севастополя были сбиты две воздушные цели во время атаки Вооруженных сил Украины.

    21 апреля 2026, 17:07 • Новости дня
    Путин заявил о поиске Киевом оправданий будущей победы России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Украины уже начали задумываться о том, как им предстоит объяснять обществу исход конфликта после неминуемого успеха российской армии. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

    Победа России в противостоянии очевидна для всех участников, включая украинское руководство. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время общения с представителями муниципалитетов, передает ТАСС.

    По словам российского лидера, в Киеве уже обсуждают способы оформления ситуации после завершения боевых действий в пользу Москвы.

    В ходе мероприятия один из присутствующих выразил благодарность участникам спецоперации. Он отметил, что в успехе российских военных никто не сомневается, включая противника.

    «Да. Там просто думают, как это все оформить», – согласился президент России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2025 года президент России обозначил условия мирного урегулирования украинского кризиса. Летом того же года глава государства выразил уверенность в обязательном наступлении победы. Ранее на встрече с руководителями муниципалитетов Владимир Путин заявил о неминуемом успехе российской армии.

    Шесть стран НАТО подняли истребители для сопровождения Ту-22м3
    По Сумами ликвидированы десять награжденных Зеленским офицеров ВСУ
    Британские госслужащие ополчились против Стармера
    Замглавы парка «Патриот» арестовали за взятку в 18 млн рублей
    OpenAI выпустила масштабное обновление генератора изображений для ChatGPT
    Россиян предупредили о реальных сроках за клевету в домовых чатах
    Жители Кишинева потребовали отменить концерт «Машины времени»

    В чем уникальность четвертого в истории энергокризиса

    Это самый крупный в истории человечества энергетический кризис, заявили в Международном энергетическом агентстве. В чем его главные особенности в сравнении с тремя предыдущими энергетическими кризисами – в 1973, 1979 и 2022 годах? Подробности

    Перейти в раздел

    Россию вынуждают искать новый подход к экспорту энергоносителей

    Смена власти в Венгрии вновь поставила вопрос о том, насколько надежны покупатели российских энергоресурсов в Европе. Эксперты полагают, что энергосотрудничество с ЕС стоило бы изменить хотя бы таким образом, «чтобы поставляемые ресурсы не оборачивались против нас самих». Есть и некоторые другие риски, которые могут быть снижены. Подробности

    Перейти в раздел

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Перейти в раздел

    Уничтожение статуи Христа потрясет весь Израиль

    Демонстративное уничтожение солдатами ЦАХАЛ статуи Иисуса Христа в оккупированном Ливане вызвало панику в правительстве Израиля. Под угрозой пропагандистская модель, оправдывающая войну, и что еще хуже – дальнейшая поддержка Соединенных Штатов, от опеки которых зависит само существование еврейского государства. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чего испугался Израиль?

      Руководство Израиля жестко осудило разрушение статуи Христа военными ЦАХАЛ в оккупированном Ливане. При этом другие преступления там правительства Биньямина Нетаньяху поддерживает. Чего испугался Израиль?

    • Евросоюз убил мечту Украины

      На этой неделе на Кипре состоится срочный саммит лидеров ЕС, программа которого сильно разочарует Владимира Зеленского. Кажется, вопрос вступления Украины в Евросоюз закрыт. У Урсулы не получилось.

    • Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

      Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Оспа обезьян (mpox): что это за болезнь, симптомы, как передается и как защититься

      Оспа обезьян (mpox) – вирусное заболевание, о котором снова заговорили после вспышек последних лет. В 2026 году врачи рассматривают его как контролируемую, но требующую внимания инфекцию: большинство случаев протекают легко, однако важно вовремя распознать симптомы и знать, как снизить риск заражения. Ниже – понятное руководство: как передается вирус, чем он отличается от других инфекций и когда нужно обращаться к врачу.

    • Аванс или задаток при покупке квартиры: в чем разница и что безопаснее в 2026 году

      При покупке квартиры почти всегда требуется внести предоплату – и именно на этом этапе чаще всего возникают ошибки, которые приводят к потере денег. Аванс и задаток звучат похоже, но работают по-разному: один всегда возвращается, другой может быть потерян или даже удвоен. В 2026 году, на фоне сложных сделок, высоких ипотечных ставок и рисков отказа банков, важно четко понимать разницу и правильно оформлять документы, чтобы не потерять свои деньги.

    • Льготы в детском саду в 2026 году: кто проходит вне очереди, сколько компенсируют и как получить место быстрее

      Поступление ребенка в детский сад – важный шаг для каждой семьи. Однако для многих родителей этот процесс сопряжен с трудностями, связанными с поиском места в детском саду и оплатой услуг дошкольного учреждения. К счастью, государство предусмотрело ряд льгот и компенсаций, которые могут значительно облегчить финансовое бремя и ускорить процесс зачисления ребенка в детсад.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации