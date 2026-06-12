Путин призвал бойцов СВО высказать пожелания для эффективного выполнения задач

Tекст: Вера Басилая

Владимир Путин призвал участников СВО открыто поделиться своими мыслями о текущей ситуации на линии соприкосновения, передает РИА «Новости».

«Хотел бы вас послушать, послушать ваши оценки происходящих событий, ваши пожелания о том, что и как нужно было бы сделать дополнительно для того, чтобы задача решалась надежно, эффективно, с минимальным ущербом для нас и с максимальным эффектом», – подчеркнул президент.

«Мне интересно узнать мнение людей, которые «на земле» решают важнейшие для России на сегодняшний день задачи», – сказал российский лидер в ходе встречи с военнослужащими – участниками специальной военной операции.



Кроме того, глава государства попросил присутствующих передать слова искренней благодарности всем боевым товарищам, которые продолжают нести службу на передовой. Он отметил, что главной целью встречи было желание лично увидеть солдат и сказать им спасибо за мужество.

Ранее Путин поблагодарил штурмовиков за достойное выполнение боевых задач.

Также Владимир Путин заявил, что постоянно находится в контакте с командующими группировок ВС.

Путин назвал День России праздником участников спецоперации.