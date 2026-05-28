Путин назвал искусственный интеллект новым драйвером интеграции ЕАЭС

Токаев заявил о судьбоносной миссии Путина

Токаев: Путин выполняет судьбоносную миссию для России

Tекст: Валерия Городецкая

«Вы возглавляете страну в сложнейший период тотальной перестройки современного миропорядка. С честью и достоинством выполняете миссию, имеющую судьбоносное значение для русского народа и российского государства», – сказал он после переговоров с президентом России в Астане, передает РИА «Новости».

Токаев охарактеризовал Путина как государственного деятеля и политика мирового масштаба, который последовательно укреплял статус России как великой державы. Он подчеркнул, что, по его убеждению, без прямого участия Москвы ни одна крупная и значимая международная проблема не могла и не сможет получить должного решения.

Президент Казахстана отметил, что республика искренне заинтересована в конечном успехе России в развитии экономики и на международной арене. По его словам, сотрудничество с Москвой остается для Астаны безусловным приоритетом, а работу в этом направлении он назвал святой обязанностью как нынешних, так и будущих руководителей двух стран.

Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Астану с государственным визитом.

По итогам визита Россия и Казахстан подписали 15 документов о сотрудничестве.