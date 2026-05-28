Путин назвал искусственный интеллект новым драйвером интеграции ЕАЭС
На пленарном заседании Евразийского экономического форума президент России Владимир Путин выделил искусственный интеллект как ключевое направление технологического развития стран ЕАЭС.
«В этот раз в фокусе нашего внимания находятся высокие технологии, цифровизация и искусственный интеллект. Многое на данных направлениях в ЕАЭС уже делается», – сказал он, передает РИА «Новости».
Российский лидер отдельно подчеркнул роль искусственного интеллекта в интеграции государств. По его словам, это совершенно новая, но крайне перспективная сфера для совместной работы. Путин добавил, что такие стратегические технологии становятся важнейшим условием для экономического роста, общего прогресса и обеспечения глобальной конкурентоспособности.
В четверг Путин прибыл на пленарное заседание Евразийского экономического форума.
Ранее российский лидер предложил развивать в России центры обработки данных ИИ.