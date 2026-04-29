Глава РФПИ Дмитриев предрек Евросоюзу тяжелое лето
Россия обладает ресурсами для создания самой дешевой в мире энергетики для искусственного интеллекта, что станет мощным конкурентным преимуществом на глобальном рынке, заявил глава РФПИ на марафоне Знание.Первые.
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на марафоне «Знание.Первые» рассказал о перспективах отечественной энергетики, передает Telegram-канал Знание.Медиа. По его словам, именно нехватка энергии сейчас тормозит развитие искусственного интеллекта во многих странах.
«Поэтому нам важно не забывать про наши конкурентные преимущества – не какие-то эфемерные, а абсолютно четкие и мощные. В том числе мы будем развивать и продвигать источники электроэнергии в России, которые гораздо более конкурентоспособны, чем аналогичные в мире», – заявил Дмитриев. Он добавил, что размещение дата-центров в холодных климатических зонах страны позволит сэкономить на охлаждении.
Кроме того, Дмитриев спрогнозировал, что к июлю-августу Евросоюз столкнется с серьезными трудностями. Он отметил, что западные страны пока не осознают масштаба грядущих вызовов. При этом Россия продолжит сотрудничество на выгодных условиях и будет активно развивать связи с государствами Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.
Ситуация на рынке удобрений, по оценке главы РФПИ, складывается для России благоприятно: цены за последний месяц выросли на 40–50%. Это может привести к аграрному кризису в Европе, что принесет России как экспортеру позитивные экономические эффекты.
Также Дмитриев анонсировал запуск проекта «Позитивная культура», направленного на поддержку молодежных клубов на базе ведущих музеев. Цель инициативы – привлечь молодых людей к изучению культурного наследия и формированию мировоззрения.