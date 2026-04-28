    Жаба запретов может задушить здравый смысл

    @ Екатерина Шамарова/ТАСС

    28 апреля 2026, 11:48 Мнение

    Жаба запретов может задушить здравый смысл

    Просто выкрутить ручку на максимально строгое запретительство – контрпродуктивно. Это провоцирует интерес и даже симпатию к тому, что стремятся запретить, и превращает какую-нибудь чушь в знамя протеста.

    Сергей Худиев Сергей Худиев

    публицист, богослов

    Как США наживаются на войне на Ближнем Востоке
    На Украине сочли слова Мерца ультиматумом о сдаче территорий
    У ВСУ заметили передовую американскую ракету класса «воздух-воздух»
    Госдеп США объявил войну интернет-цензуре в Европе

    Пользователи обратили внимание на появление маркировки на книгах Пушкина, Тургенева, Гоголя и Чехова на книжном сервисе «Литрес». Например, маркировка появилась на сборнике стихов Пушкина «Стихотворения. 1814-1836» и сборнике «Отцы и дети. Ася. Повести. Рассказы» Тургенева.

    Недавние изменения, внесенные в закон о наркотических средствах, требуют, чтобы «произведения литературы и искусства, опубликованные после 1 августа 1990 года и содержащие упоминания наркотиков как часть художественного замысла... сопровождались предупреждением с изображением восклицательного знака и антинаркотической надписью».

    Литературная классика, таким образом, не может подпадать под требование этого закона, и, скажем, Пушкин со своим «выпьем, добрая подружка» свободен от обвинений в пропаганде психоактивных веществ. То есть «Литрес» просто перестраховался. Однако эта ситуация отражает нарастающую проблему. Запреты могут работать не так, как от них ожидалось, а, наоборот – усиливать то зло, против которого они были направлены. Как это в свое время гениально сформулировал Черномырдин, «хотели как лучше, а получилось, как всегда».

    Люди могут впадать, с одной стороны, в испуганную самоцензуру, действуя по принципу «как бы чего не вышло» и ограничивать себя гораздо сильнее, чем от них требовалось. С другой – в молчаливый протест, когда требования начальства исполняются с утрированным усердием, чтобы довести их до абсурда (или, по мнению протестующих, продемонстрировать их абсурд).

    Причем грустная ирония ситуации такова, что понять, что происходит в каждом конкретном случае, невозможно. То ли перепуганные конформисты бегут впереди паровоза, то ли, напротив, люди, раздраженные существующими ограничениями, саботируют усилия контролирующих инстанций.

    Итальянская забастовка – давно и хорошо известный способ протеста. Это когда люди преувеличенно тщательно исполняют все инструкции и указания – и именно этим делают работу предприятия невозможной. Забастовка такого рода может обходиться без лидеров, которых можно было бы выявить и наказать. Каждый участник может действовать исходя из своего личного чувства протеста, скорее, угадывая настроение своих товарищей, чем обсуждая ситуацию прямым текстом. Никто не бросает прямой вызов – но все попытки заставить людей сотрудничать пробуксовывают и вязнут.

    При этом попытки надавить и припугнуть оказываются совершенно контрпродуктивными – потому что испуганный человек в своем поведении неотличим от «итальянского забастовщика». Он делает то, что ему сказали. В итоге выходит какой-то идиотизм, так его цель и не в том, чтобы избежать идиотизма, а в том, чтобы избежать наказания.

    Это порождает парадоксальную ситуацию, когда невозможно отличить «темного, но преданного партии человека» от раздраженного забастовщика, духоподъёмный плакат – от язвительной карикатуры, приветственный салют – от фиги в кармане.
    Например, стишок «Сегодня ставишь VPN – а завтра НАТО сдашься в плен!» – это верноподданичество или издевка? Это может быть с равным успехом и тем, и другим.

    Существование избыточного числа запретов, когда люди не могут понять, за что их накажут, а за что нет, порождает нездоровую и тревожную атмосферу, которая характеризуется отсутствием искренности, доверия и сотрудничества. Более того, это провоцирует обратный ход маятника – восприятие вообще всех запретов и ограничений как бессмысленных и враждебных, навязанных людям против их разума и совести – так, что даже обоснованные запреты воспринимаются как акт угнетения.

    Разумеется, существует преднамеренная пропаганда употребления наркотиков – или других форм опасного и разрушительного поведения. Это должно пресекаться государством. Но при этом важно придерживаться принципов здравого смысла. Должна существовать ясность – за это вас точно привлекут к ответственности, а за это – точно нет. Иначе возникает ситуация, когда люди опасаются, например, вести пропаганду против наркотиков – из опасения вообще как-либо упоминать наркотики (или другие негативные явления).

    Было бы уместно исходить из презумпции добросовестности автора – или издателя. Например, если я пишу в какой-то статье «Алистер Кроули был сатанист, наркоман, и извращенец; и на всех фотографиях он выглядит так, будто он только что проглотил жабу в ходе мрачного оккультного ритуала», мне хотелось бы верить, что никто не обвинит меня в том, что я пропагандирую глотание жаб, особенно в оккультных целях. Не говоря про сатанизм, наркоманию и извращения.

    Конечно, грань между тем, что допустимо, и что следует запрещать, может быть не всегда очевидна – это вопрос баланса и тонкой настройки. Отказаться от этой тонкой настройки и просто выкрутить ручку на максимально строгое запретительство – контрпродуктивно. Это провоцирует интерес и даже симпатию к тому, что стремятся запретить, и превращает каких-нибудь жаб в знамя протеста.

    Другие материалы автора


    Главное
    Bloomberg заявил о тревоге за ключевой торговый путь Азии
    Иранские нефтяные танкеры скопились у линии американской блокады
    Politico: Иранский конфликт показал неготовность НАТО к войне с Россией
    В Латвии предложили запретить русские имена и фамилии
    Иранский снукерист сенсационно победил Трампа
    Ученые раскрыли секрет господства динозавров на древней Земле
    На Исинбаеву подали в суд из-за долгов за коммуналку

    Как США наживаются на войне на Ближнем Востоке

    США воспользовались моментом и нарастили экспорт энергоресурсов до рекордных значений. Они начали захватывать рынки сбыта ОПЕК, своего главного оппонента на мировом рынке нефти. А с другой стороны – впрыскивать на рынок еще больше американского СПГ. Это позволяет местным компаниям зарабатывать дополнительные миллиарды. Как долго продлится этот успех? Подробности

    Перейти в раздел

    Германия прощупывает российские «красные линии» с помощью чеченского террориста

    В Германии снова испытывают терпение России. На этот раз один из самых радикально настроенных депутатов Бундестага встретился со знаковой фигурой чеченского терроризма 1990-х годов – Ахмедом Закаевым. Эта встреча «могла стать своеобразным мерилом российской реакции», говорят эксперты и объясняют, какое отношение к происходящему имеет официальный Берлин. Подробности

    Перейти в раздел

    Как менялись российские ядерные технологии после Чернобыля

    «Авария заставила нас кардинально пересмотреть подходы к безопасности», – заявил в 40-ю годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС глава Росатома Алексей Лихачев. Как именно были изменены технологии строительства АЭС со времен Чернобыля и какие передовые решения создаются в России сегодня, чтобы решить еще одну важнейшую задачу атомной энергетики – избавление от ядерных отходов? Подробности

    Перейти в раздел

    Российские бойцы сорвали сирийский сценарий в Африке

    Всего лишь двадцать российских бойцов смогли сдержать атаку двухтысячной группировки противника. Таким стал один из главных итогов масштабных боев, произошедших в минувшие выходные в Мали. Какие ошибки местных правительственных войск спровоцировали атаку боевиков – и какую роль в ее отражении сыграл российский Африканский корпус? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

      От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    • Свершилось: против Израиля даже Германия

      Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    • Президента России пригласили в США. Лететь стоит?

      «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», – заявил президент США Дональд Трамп, говоря о направленном президенту России Владимиру Путину приглашении посетить саммит G20 в Майями. Но стоит ли его посещать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • График выплат пенсий и пособий в мае 2026: когда придут деньги, переносы из-за праздников и выплаты к 9 Мая

      В мае 2026 года российских пенсионеров и семьи с детьми ждут изменения в привычном графике выплат. Из-за продолжительных майских праздников часть пенсий и пособий перечислят досрочно – уже в апреле. Также традиционно к 9 Мая ветераны Великой Отечественной войны получат федеральные и региональные выплаты. Разбираемся, когда именно придут деньги и кому положены доплаты.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
