Книги Пушкина и Тургенева на «Литресе» получили маркировку о вреде наркотиков

Tекст: Антон Антонов

Пользователи обратили внимание на появление маркировки на книгах Александра Пушкина, Ивана Тургенева, Николая Гоголя и Антона Чехова. В частности, речь идет о сборнике стихов Пушкина «Стихотворения. 1814-1836» и сборнике «Отцы и дети. Ася. Повести. Рассказы» Тургенева, передает РИА «Новости».

«Мы изучаем ситуацию на предмет исключения возможной ошибки маркировки контента», – подчеркнули в пресс-службе компании. В компании отметили, что на проведение проверки потребуется определенное время.

С 1 марта вступили в силу поправки в закон о наркотических средствах. Они предусматривают ответственность за распространение литературы с упоминанием запрещенных веществ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России ввели маркировку согласно закону против пропаганды наркотиков для новых переводов классической литературы: романов Эриха Марии Ремарка «Гэм» и Джона Стейнбека «К востоку от Эдема», а также произведений Жана-Поля Сартра. Под действие закона о запрете пропаганды наркотиков также попали биографии Михаила Булгакова и Владимира Высоцкого.