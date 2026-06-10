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Путин подписал закон о наказании за фальшивые справки об отсутствии опасных болезней
В России введена уголовная ответственность за изготовление и сбыт фальшивых документов об отсутствии опасных для общества заболеваний, нарушителям грозят крупные штрафы и тюремные сроки.
Президент России Владимир Путин утвердил закон, устанавливающий уголовное наказание за подделку и распространение фиктивных справок об отсутствии опасных заболеваний, передает РИА «Новости». Соответствующий документ уже опубликован на официальном портале правовой информации.
За создание или использование таких фальшивых документов нарушителям грозит до четырех лет лишения свободы, а также штраф в размере до 1 млн рублей. Если речь идет о справках об отсутствии инфекционных заболеваний, санкции становятся жестче: срок заключения может составить до пяти лет, а штраф – до 1,5 млн рублей.
В случаях, когда преступление совершается через интернет, с использованием служебного положения или организованной группой, наказание увеличивается до шести лет колонии со штрафом до 2 млн рублей. Максимальные меры – до восьми лет тюрьмы и штраф до 3 млн рублей – предусмотрены для организованных групп или в ситуациях, повлекших массовое заражение людей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая Государственная дума приняла закон об уголовной ответственности за подделку справок об отсутствии опасных заболеваний. В первом чтении депутаты одобрили эту инициативу в феврале текущего года.
Ранее президент России Владимир Путин потребовал усилить контроль за подлинностью медицинских документов.