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    Дирижер Башмет 16 лет платил коммуналку за чужих людей
    Путин провел тренировку стратегических сил сдерживания
    Путин призвал выравнить зарплаты медработников в различных регионах
    Люди в России должны становиться намного более здоровыми
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    NYT: Зеленский был ошеломлен запретом США на удары вглубь России
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    Владимир Можегов Владимир Можегов Как Великая депрессия в США развязала войну

    Символическая банкнота БРИКС, продемонстрированная на только что завершившемся саммите, – лишь прелюдия, за которой должны последовать и гораздо более серьезные действия. А эти действия может подстегнуть новый большой экономический кризис, новая «Великая депрессия», которая, очевидно, грядет и о которой говорят сегодня все чаще и чаще.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Отношения с Грузией как пример новой нормальности

    Для России сейчас важно следить не за тем, с каким усердием власти соседей отрабатывают поклоны в адрес Москвы, а за тем, в каком направлении развивается их собственная политическая система.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Эй, вы, осторожней с Россией!

    Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на соединение и скрепление всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.

    4 комментария
    29 октября 2024, 16:52 • Новости дня

    Путин потребовал следить за подлинностью медсправок для получения налоговых вычетов

    Путин потребовал следить за подлинностью медсправок для получения налоговых вычетов
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность по поводу возможных покупок поддельных справок о диспансеризации для получения налоговых вычетов, потребовав усилить контроль в этой области.

    Путин во время выступления на пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение» подчеркнул важность поощрения граждан, ведущих здоровый образ жизни, передает ТАСС. Он напомнил о введении с будущего года налоговых вычетов для тех, кто проходит плановую диспансеризацию и успешно сдает нормативы ГТО.

    Однако президент выразил опасение по поводу возможного появления поддельных медицинских справок, дающих право на налоговый вычет, чтобы они не покупались «за три копейки».

    «Безусловно, нужно поощрять людей, которые регулярно занимаются спортом и ответственно относятся к своему здоровью. (...) Но и здесь надо очень внимательно следить, знаете, за чем, да? Чтобы справки о диспансеризации не покупали за три копейки и удостоверения о сдаче норм ГТО тоже не давали по знакомству», – отметил Путин.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как получить компенсацию и налоговый вычет за детский сад.

    29 октября 2024, 04:32 • Новости дня
    Российский суд оштрафовал Google на 2 ундециллиона рублей

    Российский суд оштрафовал Google на 2 ундециллиона рублей за блокировку каналов

    Российский суд оштрафовал Google на 2 ундециллиона рублей
    @ ERIK S. LESSER/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский суд назначил Google штраф в 2 ундециллиона (число с 36-ю нулями) рублей за блокировку телеканалов на YouTube, сумма штрафа ежедневно увеличивается до погашения неустойки.

    Российский суд назначил Google штраф в 2 ундециллиона рублей за блокировку аккаунтов российских телеканалов на YouTube, сообщает РБК.

    Видеохостинг, принадлежащий Google, не восстановил аккаунты таких телеканалов, как «Звезда», Первый канал, ВГТРК, НТВ и другие. В ответ на это суд обязал Google восстановить доступ к каналам, иначе взыскать неустойку.

    По словам источника, сумма штрафа будет ежедневно увеличиваться, пока решение суда не исполнено.

    В случае невыполнения требований в течение девяти месяцев с момента вступления в силу, штраф составит 100 тыс. рублей за каждый день. Сумма удваивается каждую неделю до исполнения требований.

    Блокировка аккаунтов началась в марте 2022 года, когда Google приостановил работу каналов, таких как Первый канал, «Россия-1», RT и других. Причиной стало государственное финансирование и публикация ими материалов об СВО на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Таганский суд Москвы постановил, что компания Google LLC должна выплатить штраф в размере 3,5 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию.

    При этом американская корпорация Google инициировала судебные процессы в США и Британии, чтобы предотвратить исполнение российских судебных решений за рубежом.

    Эксперт Владимир Зыков заявил, что одной из причин продолжения работы компании Google на территории России может быть сбор персональных данных российских пользователей.

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    29 октября 2024, 10:35 • Новости дня
    Беспилотник атаковал университет спецназа в Чечне

    Кадыров: Беспилотник атаковал университет спецназа в Чечне

    Беспилотник атаковал университет спецназа в Чечне
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В результате атаки беспилотника на Российский университет спецназа в Чечне загорелась крыша пустующего здания, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

    В своем Telegram-канале он сообщил об атаке беспилотника на Российский университет спецназа, который расположен в Гудермесе.

    По его словам, инцидент произошел в 6.30 утра. В результате атаки загорелась крыша одного из пустующих зданий на территории университета.

    Кадыров подчеркнул, что на месте происшествия не было пострадавших и жертв. Он отметил, что пожар был оперативно локализован и потушен.

    Глава Чечни добавил, что инцидент не повлиял на работу образовательного учреждения и не нанес значительного ущерба.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, в зоне проведения СВО на Украине находится ряд чеченских подразделений. В частности, в зону проведения спецоперации за все время боевых действий отправились более 29 тыс. бойцов. По словам Кадырова, в августе на передовой находились свыше 7 тыс. чеченских бойцов.

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    29 октября 2024, 12:46 • Видео
    Даже грузины против «евросовка»

    Итоги парламентских выборов в Грузии говорят о разгроме оппозиции, ориентированной на НАТО и конфликт с РФ. Однако сдаваться Запад не собирается: теперь Грузии придется пройти еще одно испытание майданом.

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    28 октября 2024, 21:08 • Новости дня
    Российский десантник сбил украинский дрон броском автомата
    Российский десантник сбил украинский дрон броском автомата
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время атаки двух украинских FPV-дронов на БМП-3 с российскими десантниками один из военнослужащих сбил дрон метким броском автомата.

    Два украинских FPV-дрона атаковали российскую БМП-3, на которой находились десантники, сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа». Первоначально бойцы пытались сбить беспилотники, открыв по ним огонь из стрелкового оружия, однако успеха это не принесло.

    Тогда один из десантников решил применить нестандартный подход – он метнул в дрон автомат и сбил его. После этого удалось ликвидировать и второй беспилотник.

    Ранее появилось видео, как боец Вооруженных сил России сбил украинский беспилотник с помощью вещмешка, чтобы спасти себя и товарищей. Дружинник из Курска в приграничном районе сбил вражеский дрон с использованием охотничьего ружья, а другой боец рассказал, как из автомата Калашникова сбивать украинскую «Бабу-ягу».

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    29 октября 2024, 08:39 • Новости дня
    ФСБ показала кадры предотвращения вторжения диверсантов в Брянскую область
    ФСБ показала кадры предотвращения вторжения диверсантов в Брянскую область
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    ФСБ продемонстрировала видео, где запечатлено пресечение попытки вторжения диверсантов в Брянскую область с оружием и канадскими флагами.

    В видеоматериалах запечатлены оружие, боеприпасы и снаряжение, изъятые у диверсантов, передает РИА «Новости».

    Особое внимание в ведомстве обращают на наличие двух флагов Канады среди захваченных предметов.

    На кадрах также видны тела убитых боевиков, что подтверждает успешность операции по пресечению их вторжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Климовском районе Брянской области была пресечена попытка незаконного пересечения государственной границы вооруженной группой лиц, а ликвидированные диверсанты несли с собой иностранное оружие и экипировку.

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    28 октября 2024, 20:51 • Новости дня
    СМИ: Перебежчики из КНДР в Южную Корею собрались на Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Группа из почти 200 северокорейских перебежчиков, проживающих в Южной Корее, намерена отправиться на Украину для участия в конфликте на стороне ВСУ, пишет South China Morning Post.

    По данным South China Morning Post, они намерены осуществлять психологическую войну против своих бывших сослуживцев из КНДР, которые якобы могут быть развернуты в России, передает РИА «Новости». Группа состоит преимущественно из бывших солдат с семи-десятилетним военным опытом. Эти люди рассчитывают использовать свои знания о вооруженных силах КНДР для подрыва и деморализации северокорейских солдат.

    «Мы готовы отправиться туда, куда необходимо, чтобы работать в качестве агентов психологической войны – посредством громкоговорителей, распространения листовок и даже в качестве переводчиков», – заявил один из перебежчиков, слова которого приводит издание.

    Ранее первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким назвал заявления США о военных Корейской народной армии, которые якобы находятся в России, «грязными маневрами».

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    29 октября 2024, 06:27 • Новости дня
    Пантера из цирка в Ангарске напала на ребенка во время фотосессии

    Пантера из передвижного цирка в Ангарске напала на трехлетнего мальчика

    Пантера из цирка в Ангарске напала на ребенка во время фотосессии
    @ t.me/sledcom38

    Tекст: Денис Тельманов

    В Ангарске Иркутской области пантера из передвижного цирка напала на трехлетнего мальчика во время фотосессии, после чего ребенок был доставлен в больницу с травмами.

    Как передает РИА «Новости», в Ангарске Иркутской области пантера напала на трехлетнего мальчика во время фотосъемки в передвижном цирке. Отец мальчика привел своего сына на шоу с целью сделать фотографии с экзотическим животным.

    Во время фотосессии пантера внезапно набросилась на ребенка, травмировав его. Мальчик был срочно доставлен в медицинское учреждение с телесными повреждениями. В каком состоянии находится ребенок, на данный момент не уточняется.

    Следственный комитет России по Иркутской области сообщил, что по данному инциденту начата проверка. В настоящее время также ведется проверка прокуратурой, чтобы выяснить все обстоятельства нападения и ответственность цирка за произошедшее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор парка «Тайган» Олег Зубков сообщил, что львов, напавших на сотрудницу, не усыпят, несмотря на трагический инцидент, в котором погибла Леокадия Перевалова.

    В дачном доме рядом с поселком Лучегорск в Приморском крае медведь напал на двоих мужчин, оба скончались. А жительница поселка Нижнеангарск в Бурятии погибла от нападения медведя во время рыбалки на берегу реки Душкачанка.

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    28 октября 2024, 18:20 • Новости дня
    Умерла мать Гайдара

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мать российского экономиста и политика Егора Гайдара Ариадна Бажова-Гайдар скончалась на сотом году жизни в Москве.

    Ариадна Павловна Бажова-Гайдар умерла 28 октября в возрасте 99 лет, передает ТАСС. Сообщение о ее кончине появилось в Telegram-канале фонда Гайдара, где с глубоким сожалением отметили ее уход из жизни.

    Бажова-Гайдар была дочерью известного писателя Павла Бажова, который прославился своими уральскими сказами. Ее супруг, Тимур Гайдар, сын известного писателя Аркадия Гайдара, также был писателем и журналистом. Их сын, Егор Гайдар, стал известным экономистом и политиком. Он около полугода в 1992 году исполнял обязанности главы правительства, был одним из авторов «Беловежских соглашений», идеологом приватизации и либерализации цен.

    Доктор исторических наук Бажова-Гайдар посвятила жизнь научной деятельности. Она работала в академических исторических журналах, писала статьи, посвященные российским дипломатам и ученым.

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    29 октября 2024, 14:40 • Новости дня
    Рожин: Освобождение Торского откроет армии России путь к Красному Лиману

    Военный аналитик Рожин: Торское откроет армии России путь к Красному Лиману и Славянску

    Рожин: Освобождение Торского откроет армии России путь к Красному Лиману
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Село Торское является воротами к Красному Лиману, городу, который может открыть для России перспективы взятия Славянска или Купянска. Противник это осознает, поэтому будет перебрасывать на его оборону дополнительные подразделения, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее российские войска продвинулись к северной окраине Тернов и зашли в Торское.

    «В настоящее время более реалистичной целью для освобождения выглядят Терны. Населенный пункт примыкает к реке. То есть украинские войска поддерживают логистическую связь с этим селом лишь благодаря контролю над Торским. Соответственно, одновременное давление на обе точки вынудит ВСУ сосредоточить усилия лишь на одной из них», – сказал военный аналитик Борис Рожин.

    «При сохранении текущих тенденций на фронте противник, скорее всего, пожертвует именно Тернами. Поэтапное окружение села с нашей стороны создаст для угрозу полного логистического разрыва с ним. Удерживать его в таких условиях попросту нет смысла. Рано или поздно наши оппоненты примут решение оставить деревню», – отмечает он.

    «С Торским ситуация сложнее. Противник намерен за него сражаться, так как речь идет о своеобразных «воротах», способных открыть России возможности продвижения к Красному Лиману. Очевидно, что ВСУ будут стягивать сюда резервы. Численность присланных бригад, а также их оснащение во многом предопределит скорость освобождения села», – акцентирует эксперт.

    «Если добиться контроля над Тернами у наших военных получится, скорее всего, примерно до конца осени, то с Торским так не удастся. Однако в стратегическом плане общий ход развития событий на фронте играет в нашу пользу. Пытаясь своевременно реагировать на угрозы потери села, противник будет перебрасывать сюда подразделения с близлежащих направлений», – рассуждает собеседник.

    «Соответственно, другие участки фронта начнут ослабевать, что подарит Российской армии возможность развить уже достигнутые успехи даже вдали от Торского и Терн. Схожие процессы мы уже наблюдали под Угледаром. Украинские войска не могут адаптироваться под набранный темп наступления России», – отмечает он.

    «При этом важно понимать, что основной целью наших военных все же является именно Торское. В перспективе его освобождение откроет нам путь к Красному Лиману, потеря которого значительно ухудшит положение ВСУ. Оттуда мы сможем выйти к Славянску или Купянску, городам, имеющим неоценимое стратегической значение для обеих сторон», – заключил Рожин.

    Ранее российские войска продвинулись к северной окраине Тернов и зашли в Торское. Об этом РИА «Новости» рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «За оба оккупированных населенных пункта начались освободительные бои», – уточнил он. По его словам, на данном участке фронта уже наращивается количество артиллерийских ударов, в том числе и по Ямполовке.

    Между тем продолжается освобождение ДНР. Во вторник в Минобороны сообщили, что группировки войск «Центр» сумели полностью взять под контроль Селидово. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала последствия для ВСУ от потери данного города. Кроме того, накануне были взяты Горняк и Доброволье.

    По прогнозам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, полное освобождение республики стоит ожидать уже в ближайшие месяцы. «Это я знаю точно, и я это вижу, чувствую по линии фронта», – отметил он.

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    28 октября 2024, 23:49 • Новости дня
    Умер четырехкратный чемпион СССР по фигурному катанию Мешков

    Четырехкратный чемпион СССР по фигурному катанию Валерий Мешков скончался

    Умер четырехкратный чемпион СССР по фигурному катанию Мешков
    @ Дмитрий Донской/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Валерий Мешков, известный фигурист и четырехкратный чемпион СССР, скончался на 80-м году жизни, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания России.

    Как передает ТАСС, Валерий Мешков, четырехкратный чемпион СССР по фигурному катанию, скончался на 80-м году жизни. Федерация фигурного катания на коньках России подтвердила эту информацию, однако причины смерти не уточнила.

    Мешков завоевывал чемпионские титулы СССР в 1961, 1962, 1964 и 1966 годах. Он также дважды становился победителем первенства СССР среди юниоров. На международной арене Мешков представлял страну на пяти чемпионатах мира и четырех чемпионатах Европы.

    Особо впечатляющим было его участие на IX Олимпийских играх 1964 года в Инсбруке, где он стал первым фигуристом из СССР, отправленным на Олимпиаду. Однако он не смог выступить из-за полученной травмы во время тренировки, что привело к решению тренера Татьяны Толмачевой о его неучастии.

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    28 октября 2024, 17:56 • Новости дня
    Британия ввела новые санкции против российских организаций

    Британия ввела санкции против АСП, АНО «Диалог» и группы компаний «Структура»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Британия добавила в санкционный список Агентство социального проектирования (АСП), АНО «Диалог» и группу компаний «Структура», а также их руководителей, следует из данных с сайта правительства Соединенного Королевства.

    Ограничения также коснулись нескольких ключевых лиц: директора АСП и «Структуры» Ильи Гамбашидзе, программного директора АСП Андрея Перлы и генерального директора «Структуры» Николая Тупикина, передает ТАСС. Санкции предполагают запрет на въезд в Британию и заморозку их активов в случае обнаружения.

    Ранее британская сторона объявила о введении санкций в отношении войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России. Также сообщалось, что «Большая семерка» (G7) намерена увеличить санкционное давление на российскую нефть и усилить контроль за потолком цен, чтобы ограничить доходы России от продажи энергоносителей. Кроме того, глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон намерен усилить санкции против России и третьих стран за поставку материалов для вооруженных сил на следующей неделе.

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    28 октября 2024, 20:47 • Новости дня
    Эксперт: Россия выстраивает полноценную «экономику предложения»

    Политолог Федорова: Россия достигла новых высот в развитии машиностроения

    Эксперт: Россия выстраивает полноценную «экономику предложения»
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Сейчас в России важно создать максимально комфортные условия для выпуска высокотехнологичной и передовой продукции. Это не только укрепит суверенитет государства, но и положительно отразится на улучшении жизни граждан, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова. В понедельник Владимир Путин провел совещание, где были озвучены новые экономические успехи России.

    «Россия преодолевает все текущие вызовы, двигаясь при этом к реализации масштабных целей развития. Страна уверенно движется к новой экономической реальности, адаптируя свои экономические и торговые связи. Буквально на прошлой неделе завершился саммит БРИКС, который еще раз показал рост финансовой значимости стран Глобального Юга», – пояснила Анна Федорова, политолог, эксперт ЭИСИ.

    «Мы активно развиваем сотрудничество с участницами организации. И это в совокупности с развитием внутреннего производства и спроса дает плоды. Россия по темпам экономического роста значительно опережает участников Евросоюза. Наш ВВП за январь – август увеличился на 4,2%. Это хороший показатель», – сказала она.

    Причем подобные темпы, по словам политолога, поддерживаются за счет всестороннего развития экономики. «Мы достигаем новых высот в машиностроении, в оборонной сфере. Объем промышленного производства за восемь месяцев вырос на 4,5%. Президент старается уделять пристальное внимание тому, чтобы развитие пропорционально распределялось по всем отраслям промышленности», – отмечает собеседница.

    «Эти действия продиктованы целью выстраивания полноценной «экономики предложения». Наша задача – создать максимально комфортные условия для выпуска высокотехнологичной и передовой продукции. Развитие отечественных брендов укрепит суверенитет государства. А от этого выигрывает и рядовой потребитель», – акцентирует эксперт.

    «Улучшение жизни граждан в конечном итоге является главным принципом любых экономических изменений в России. Владимир Путин это хорошо понимает. Такой подход уже сказывается на жизни граждан страны: уровень безработицы стремительно сокращается, а национальные проекты становятся локомотивами сферы социальной поддержки», – заключила Федорова.

    В понедельник Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Президент подчеркнул, что несмотря на замедление динамики ВВП в третьем квартале текущего года, экономика России продолжает расти. Он уточнил, что лишь за январь – август внутренний валовой продукт прибавил 4,2%.

    «Хороший, опережающий тон задает у нас промышленность, в том числе высокотехнологичная. За восемь месяцев текущего года индустриальный рост в России составил 4,5%», – говорит Путин. При этом обрабатывающий сектор увеличился на 8,1%, а машиностроение – почти на 20%. «Такие показатели говорят о том, что предприятия загружены заказами, трудовые коллективы работают уверенно», – добавил глава государства.

    Данные подтверждает и ситуация на рынке труда: безработица находится на рекордно низком уровне и составляет лишь 2,4%. При этом доля нетрудоустроенной молодежи в возрасте до 25 лет также сократилась. Данный показатель равняется менее девяти процентов.

    Президент указал и необходимый вектор развития финансового сектора. «Наша задача и на ближайшую, и на более отдаленную перспективу – развивать экономику предложения, увеличивать объем выпуска товаров и услуг именно у нас, в России, запускать новые инвестиционные проекты и создавать современные рабочие места во всех отраслях экономики», – заявил Путин.

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    29 октября 2024, 05:40 • Новости дня
    В Красноярске причиной гибели детей назвали средство от насекомых

    В Красноярске инсектицидное средство назвали причиной гибели четырех детей

    Tекст: Денис Тельманов

    В поселке Красная Сопка под Красноярском причиной отравления детей стало средство от насекомых, обнаруженное на посуде в доме семьи, считают следователи.

    В поселке Красная Сопка под Красноярском в результате отравления погибли четверо детей, передает ТАСС. Следственный комитет РФ по Красноярскому краю и Хакасии сообщает, что приоритетной версией отравления является попадание в организм компонентов инсектицидного средства.

    Специалисты обнаружили инсектицидное средство на поверхности посуды в доме, где проживала семья. Результаты экспертизы подтвердили, что содержимое баллонов с дихлофосом, изъятых в поселке и на заводе-производителе в Новосибирске, соответствует заявленным характеристикам.

    Дети в возрасте от 6 до 13 лет скончались в течение нескольких дней после отравления. Умышленные версии следствие отклонило, но продолжает изучать обстоятельства с целью окончательного выяснения причин трагедии. Судебные экспертизы продолжаются, чтобы определить точное происхождение токсичного вещества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из магазинов в поселке Красная Сопка Красноярского края изъяли дихлофос и другие инсектициды для проведения экспертиз после гибели четырех детей от отравления.

    Отец погибших детей сообщил о проблемах с вентиляцией и распылении дихлофоса в доме, где проживала его семья.

    Похороны детей организовали и оплатили местные власти.

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    29 октября 2024, 00:05 • Новости дня
    На стройке на северо-западе Москвы загорелись 12 бытовок

    МЧС сообщило о пожаре на стройке в Москве, охватившем 12 двухэтажных бытовок

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве на стройплощадке на Волоколамском шоссе произошло возгорание 12 строительных бытовок, расположенных в два этажа и занимавших полквартала.

    Пожар на стройке в Москве на северо-западе города охватил 12 бытовок, сообщает ТАСС. Инцидент произошел на Волоколамском шоссе, где бытовки расположены в два этажа и занимают полквартала. Площадь возгорания составляет 150 квадратных метров.

    По информации от оперативных служб, огонь быстро распространяется, что вызывает опасения за окружающие объекты и здания. На месте работают пожарные бригады, принимая меры для тушения и предотвращения возможного расширения зоны возгорания.

    Сообщается, что пожарные видят в очаге возгорания до 30 газовых баллонов. Кроме того, с загоревшейся территории были вынесены 10 газовых и 3 кислородных баллона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве на Садовой-Спасской улице ограничили движение из-за пожара на крыше высотки.

    Во 2-м Сетуньском проезде на западе Москвы вспыхнул пожар в квартире на втором этаже 24-этажного дома, площадь пожара составила 50 квадратных метров.

    В московском ресторане Savva на первом этаже гостиницы «Метрополь» произошло задымление, однако спасатели не выявили признаков возгорания, а задымление было из-за горящего деревянного обрешетника на втором этаже.


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    28 октября 2024, 20:15 • Новости дня
    В Коми второй день не могут поймать сбежавшего страуса

    Эму сбежал со страусиной фермы в Коми и скрылся в лесу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Австралийский эму, сбежавший с фермы в Коми, второй день избегает поимки в лесу, находясь всего в километре от своего места проживания.

    В Сыктывдинском районе республики Коми сотрудники фермы второй день пытаются поймать сбежавшего эму, передает РИА Новости. По словам владельца фермы Михаила Напалкова, птица находится в лесу всего в километре от фермы, но поймать ее пока не удается.

    Напалков рассказал, что эму удалось обнаружить, однако, несмотря на старания загнать его в сеть, птица умело уклоняется и убегает в другую сторону. «Мы его нашли... в лесу примерно в километре от фермы, просто физически не можем поймать. Пытались загнать в сеть, но он неглупый – убегает в другую сторону», – заявил он.

    По словам Напалкова, поимка эму, который достигает двух метров в высоту, является травмоопасной. Беглец успел увернуться от сачка и даже пнуть ногой одного из работников.

    Сейчас на ферме рассматривают возможность привлечения специалистов с мощными ветеринарными ружьями, которые могут стрелять шприцами с транквилизаторами. Обычные ветеринарные ружья не справляются, так как шприцы застревают в оперении эму.

    В 2021 году в Ульяновске сбежавший из парка развлечений волк напал на мужчину во время прогулки по парку. В 2022 году в Калининграде из зоопарка сбежал павлин, который затем забрался на балкон пятиэтажного дома. Тигр, сбежавший из зоопарка на Украине, создал угрозу для безопасности жителей села Улич в Словакии у границы со Словакией.

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    28 октября 2024, 20:33 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении 15 украинских БПЛА за час

    Минобороны сообщило об уничтожении 15 украинских БПЛА за час над тремя российскими регионами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская ПВО в понедельник вечером за один час уничтожила 15 украинских дронов, сообщило Минобороны.

    БПЛА ВСУ были уничтожены в период с 18.30 до 19.30 по московскому времени в Курской, Брянской и Орловской областях, сообщило ведомство, передает ТАСС.

    Восемь дронов были сбиты в Курской области, шесть – в Брянской и еще один – в Орловской, уточнили в Минобороны.

    Ранее силы ПВО России уничтожили 21 украинский беспилотник над Курской, Орловской, Брянской и Белгородской областями за полтора часа. Также сообщалось, что в Курской области система ПВО сбила четыре украинских беспилотника.

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