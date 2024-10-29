Путин потребовал следить за подлинностью медсправок для получения налоговых вычетов

Tекст: Валерия Городецкая

Путин во время выступления на пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение» подчеркнул важность поощрения граждан, ведущих здоровый образ жизни, передает ТАСС. Он напомнил о введении с будущего года налоговых вычетов для тех, кто проходит плановую диспансеризацию и успешно сдает нормативы ГТО.

Однако президент выразил опасение по поводу возможного появления поддельных медицинских справок, дающих право на налоговый вычет, чтобы они не покупались «за три копейки».

«Безусловно, нужно поощрять людей, которые регулярно занимаются спортом и ответственно относятся к своему здоровью. (...) Но и здесь надо очень внимательно следить, знаете, за чем, да? Чтобы справки о диспансеризации не покупали за три копейки и удостоверения о сдаче норм ГТО тоже не давали по знакомству», – отметил Путин.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как получить компенсацию и налоговый вычет за детский сад.