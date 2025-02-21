Когда закончится укрепление рубля

Эксперты назвали комфортный курс рубля к доллару

Tекст: Ольга Самофалова

На пятницу, 21 февраля, Банк России установил следующий официальный курс: за китайский юань – 12,14 рубля, за доллар – 88,51 рубля, за евро – 92,48 рубля. Таким образом, доллар упал к рублю на 1 рубль 91 копейку, евро – на 1 рубль 58 копеек по сравнению с официальным курсом четверга.

Если брать за начало потепления отношений 12 февраля, когда состоялся телефонный разговор между президентами США и России, то за этот период рубль укрепился на 8,4% к доллару США, на 7,1% к евро и на 6,81% по отношению к китайскому юаню, отмечает Иван Ефанов, аналитик «Цифра брокер».

Однако на самом деле рубль начал отыгрывать этот сценарий еще раньше – с самого начала года, еще только на ожиданиях инаугурации Дональда Трампа и исполнения его предвыборных обещаний по быстрому завершению военного конфликта на Украине. Если брать во внимание ожидание этого потепления еще до вступления в должность президента, то с начала текущего года курс доллара по отношению к рублю опустился уже на 22,28%, стоимость евро упала на 21,3%, а юань подешевел за это время на 22,02%, отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Реакция рубля действительно слишком сильная, так как изменение его стоимости более чем на 20% за два неполных месяца считается высокой волатильностью и редкостью даже для рисковых активов, добавляет эксперт.

При этом фундаментальных факторов для такого укрепления рубля эксперты не видят. Поэтому все, что происходит сегодня с курсом, – это чистая реакция на геополитические события.

«Фундаментальных факторов для укрепления российского рубля сейчас еще нет, так как на практике баланс спроса и предложения валюты в стране еще не должен был существенно измениться, ведь санкции еще никто не отменял. Поэтому сейчас укрепление рубля носит скорее спекулятивный характер и является реакцией на геополитическое потепление и ожидание начала постепенного смягчения санкционного режима со стороны США», – считает Чернов.

Впрочем, есть еще внутренний фактор, который помогает рублю укрепляться. Это приближение налогового периода, когда компании продают дополнительные объемы валюты для оплаты налогов. «Предложение иностранной валюты остается избыточным. Это обусловлено приближением пика фискальных платежей экспортеров 25 и 28 февраля, а также вступлением 27 февраля в силу санкции США против российского нефтегазового сектора. К этой дате некоторые попавшие в санкционный список компании могут конвертировать большие объемы инвалюты в рубли, что усиливает ее продажу», – Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Что ждет рубль?

Сильного ослабления рубля эксперты не ждут. Более того, они уверены, что оно будет краткосрочным и закончится с первыми числами марта.

По крайней мере, если к началу марта не последует каких-то четких договоренностей и официальных заявлений по поводу снятия (заморозки) хоть каких-то санкций, то после завершения налогового периода этот сильный рывок рубля остановится.

Курс доллара может продолжить снижаться в район 70-80 рублей, если Россия и США перейдут к практическим мерам по улучшению отношений, в частности в финансовой сфере, что даст приток капитала в страну, в том числе иностранного,

считает аналитик Промсвязьбанка Денис Попов, но пока не рассматривает этот сценарий как базовый.

Все-таки больше вероятность, что с завершением налогового периода, то есть с первых чисел марта, валюты начнут отыгрывать потери, считает Александр Шепелев, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

«В целом, учитывая сезонность показателей платежного баланса, а также перспективы разворота ключевой ставки, можно предположить, что сейчас валюты торгуются вблизи своих годовых минимумов. При этом геополитика в курсе рубля уже по большей части схлопнулась, поэтому вряд ли стоит ждать рубль сильно крепче. К тому же недавние санкции против нефтегазового сектора еще не транслировались в курс, а эффект от них может дополнительно повысить доллар на пару рублей», – рассуждает Шепелев.

В ближайший месяц Шепелев ждет небольшое ослабление рубля к целям 93,5 за доллар, 96 за евро и 12,5-13 за юань.

«Укрепление рубля уже завершается, и косвенно на это указывает возросший спрос среди населения и ажиотаж в обменных пунктах. На мой взгляд, снижение курса доллара может продлиться еще до 85–87 рублей за доллар, максимум до 83 рублей, после чего вновь вернется выше 90 рублей», – говорит Чернов.

«На горизонте года большинство аналитиков, впрочем, как и финансовые власти, ждут ослабления рубля. Мы также предполагаем, что доллар к концу года будет в районе 105–106 рублей», – говорит Шепелев.

Между тем делать прогнозы по рублю сейчас непросто, так как любые геополитические изменения могут вмиг изменить курс, причем как в одну, так и в другую сторону, в зависимости от того, как продвигаются мирные переговоры.

В этом плане важно понять, какой курс рубля выгоден властям? С одной стороны, длительное укрепление рубля нужно с точки зрения снижения инфляционных ожиданий и самого роста цен. И это очень сильно помогло бы Центробанку, которому уже долгие месяцы не удается существенно сбить инфляцию даже ценой очень высокой ключевой ставки. Тогда как девальвация рубля стимулирует рост инфляции через удорожание импорта.

С другой стороны, текущий крепкий курс не слишком благоприятен для запланированного пополнения бюджета, и если он будет сохраняться продолжительное время, то Минфин и Банк России начнут принимать меры, считает Иван Ефанов. Так, в бюджет заложен среднегодовой курс рубля 96,5 рубля при цене на нефть 69,7 доллара, тогда как в январе нефть марки Urals была ниже – 66,5 доллара за баррель, и курс сейчас тоже ниже – 88 рублей за доллар.

Экспортерам нужен более слабый рубль, тогда они смогут заработать больше и пополнить бюджет более высокими доходами. Укрепление же рубля негативно для экспортных доходов и доходов бюджета.

«Рубль может «откатить» назад, во-первых, на негативных геополитических новостях, поскольку позиции договаривающихся сторон далеки от единого знаменателя. Во-вторых, не стоит забывать о дефиците бюджета. Крепкий рубль невыгоден Минфину. Поэтому при чрезмерном укреплении рубля Минфин и Банк России могут увеличить покупки валюты», – говорит Алексей Грищенко, профессор кафедры операционного и отраслевого менеджмента факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при правительстве РФ.

По его оценке,

комфортный коридор курса рубля к доллару составляет от 95 до 105 рублей за доллар в 2025 году. Именно такой курс позволит сократить дефицит федерального бюджета.

Поэтому Грищенко полагает, что курс рубля во втором квартале 2025 года уйдет именно в этот диапазон – 95–105 рублей за доллар.

Чернов же считает, что комфортный курс доллара, который бы устроил и экспортеров, и импортеров, находится в районе 90–92 рублей. Он исходит из того, что когда власти полтора года искусственно регулировали курс рубля через обязательную продажу валютной выручки экспортерами, то курс доллара восемь месяцев подряд торговался в очень узком диапазоне – 89–93 рубля. Если власти держали этот курс так долго, то, вероятно, это и есть комфортный курс. Впрочем, Чернов не исключает, что если к концу года дефицит российского бюджета вырастет, то тогда комфортным может оказаться совсем другой курс.

Заставить рубль перейти к ослаблению могут много факторов. Рубль может ослабнуть в случае сокращения профицита счета операций торгового баланса РФ на фоне снижения российского экспорта или резкого увеличения импорта в страну, отмечает Чернов. Причем падение экспорта вполне может произойти, так как с конца февраля вступают в силу и американские санкции против российских танкеров, и введенный на днях 16-й пакет санкций ЕС, где тоже вводится запрет на работу 73 танкеров, перевозящих российскую нефть.

С одной стороны, между США и Россией наблюдается оттепель, с другой стороны, санкционное давление может усилиться. Новые санкции США и ЕС могут ударить по экспорту нефти и проявиться негативно в торговом балансе уже в марте. А падение экспорта – это фундаментальный фактор для падения рубля. Причем такого падения рубля, которое сложно остановить, так как обязательная продажа экспортной выручки уже не сработает.