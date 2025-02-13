Эйфория накрыла рубль и российские рынки

Tекст: Ольга Самофалова

Телефонный разговор российского и американского президентов создал ожидания на российском рынке, что трехлетний конфликт на Украине подходит к концу и санкционное давление может быть снято. И это оказывает позитивное влияние на все российские активы и рынки: рубль, индекс Мосбиржи, акции, которые растут. При этом нефть продолжила падать, а российская марка нефти Urals подешевела до 60 долларов за баррель.

Рубль. Что касается рубля, то его укрепление началось еще до известия о телефонном разговоре Путина и Трампа, которое пришло вечером в среду. А рубль уже весь день укреплялся и вырос почти на 3% в среду, до 93,8. В FT считают, что это стало реакцией на освобождение Марка Фогеля – американского преподавателя, находившегося в заключении в России с 2021 года за контрабанду наркотиков. Это стало первым сигналом на завершение конфликта на Украине, а телефонный разговор Путина и Трампа стал уже вторым – еще более мощным – сигналом мирного урегулирования украинской проблемы.

В целом рубль начал укрепляться еще на ожиданиях от возвращения Трампа в кресло президента США. С начала года доллар ослаб на 21% к рублю, а в четверг доллар рухнул еще почти на 5% на бирже и торгуется у отметки 89,5 рубля. «С учетом «тонкости» валютного рынка, курс доллара может на время вынести ниже 90 рублей. Но для более серьезной ревальвации в обозримой перспективе оснований нет. Напротив, более вероятно, что инвалюты вскоре отыграют часть потерь на фоне стабилизации эмоций, охвативших рынок», – считает Александр Шепелев, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

«На волне эйфории курс доллара может снизиться в ближайшие недели до 90 рублей. Но, скорее всего, это будет краткосрочное усиление рубля, которое будет полностью нивелировано.

Потому что мы видим существенное снижение цен на нефть: котировки Urals опустились к отметке 60 долларов за баррель. Для российской валюты это важный фундаментальный фактор устойчивости», – ожидает Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам».

Дальше курс рубля будет зависеть от многих факторов. «В частности, от того, насколько сильно станет расти импорт товаров и услуг в Россию на фоне столь сильного усиления национальной валюты; насколько ЦБ в этом году сможет снизить ключевую ставку; насколько откроются для внешних платежей российская финансовая система; насколько серьезным будет снижение цен на рынке нефти. Прояснение всех этих факторов мы ждем ближе к концу весны. А пока мы сохраняем ожидания того, что курс доллара ближе к концу года мы увидим в районе 110-115 рублей», – говорит Потавин.

Мосбиржа. Разговор Путина и Трампа повысил капитализацию рынка РФ на 0,5 трлн рублей на открытии биржи, а с учетом укрепления рубля это составило 5,4 млрд долларов. Индекс Мосбиржи еще в среду вечером взлетел более чем на 4% на сообщении о состоявшемся полуторачасовом разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа. С утра рост продолжился и уже к 8.10 утра обновил максимум с мая 2024 года, достигнув отметки 3289,64 пункта. Это рост почти на 3%.

Акции «Русала», против которого были введены санкции в 2018 году, на бирже в Гонконге подскочили на 29%, что является самым высоким показателем с марта 2023 года.

«В секторе базовых материалов снижение геополитической напряженности создает возможность для смягчения санкций и ограничений. Это касается всего горно-металлургического сектора, «Норникель», «Русал», «Алроса» и другие эмитенты будут в выигрыше. Хотя, с другой стороны, одновременно развязываемая Трампом торговая война отрицательно влияет на мировой экономический рост и, соответственно, на мировой спрос на сталь и цветные металлы. Укрепление курса рубля также не очень благоприятно для экспортеров», – отмечают аналитики ИК «Финам».

Нефть. Интересно, что нефть дешевеет. Уже к обеду четверга котировки Brent опустились до 74,44 доллара за баррель. Впрочем, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков считает, что это вряд ли напрямую связано с переговорами Путина и Трампа, по крайней мере, это не главный фактор снижения цен. Цены падают из-за опасений инвесторов по поводу замедления роста мировой экономики в случае полномасштабной торговой войны, которая негативно отразится на спросе на нефть. Вдобавок введение пошлин ускорит инфляцию в США, и ФРС прекратит смягчать денежно-кредитную политику.

«Логика влияния переговоров Трампа и Путина на нефть, видимо, такая. Если они сейчас договорятся по Украине, то санкции с России будут сняты, а если санкции будут сняты, то Россия сможет добывать больше и на рынке предложение увеличится, что приведет к снижению цены. Однако на самом деле Россия ограничивает свою добычу не из-за санкций, а добровольно в рамках сделки ОПЕК+.

То есть у нас нет такого, что мы не добываем больше, потому что у нас нет технологий и инвестиций, мы вполне нормально работаем. Поэтому я считаю, что возможное снятие санкций никак не влияет на внешние нефтяные цены», – говорит Игорь Юшков.

«В нефтяной отрасли есть свои специфические проблемы, которые ведут к снижению рентабельности, но вряд ли эти проблемы, которые могут возникнуть через два-три года, опять же, заложены в нынешние цены на нефть», – добавляет эксперт.

Юшков полагает, что США даже после разрешения конфликта на Украине сохранят большинство санкций, а уж в нефтегазовой сфере тем более. По его мнению, США могут заморозить лишь некоторые санкции, которые для них самих являются болезненными: в частности, могут снять запрет на импорт российского обогащенного урана либо могут разрешить американцам импортировать нефть и нефтепродукты из России, что было запрещено с 1 апреля 2022 года. «Это позволит США больше давить на Венесуэлу и даже на соседей – Канаду и Мексику, добиваясь от них покладистости по другим торговым вопросам. В отдельные месяцы 2021 года Россия выходила на второе место после Канады по поставкам нефти и нефтепродуктов в США, обгоняя даже Мексику», – напоминает Юшков.

Однако полностью санкции против России США не отменят. «Потому что Трамп понимает, что в долгосрочной перспективе основной конкурент – это Китай, а Россия является основным поставщиком нефти в Китай. Трамп будет выстраивать политику, которая, с одной стороны, не будет активно толкать нас в объятия Китая, а с другой стороны, мешать нашим поставкам углеводородов в Китай», – считает эксперт ФНЭБ.



Стоит отметить, что упали акции азиатских судоходных компаний, так как есть опасения, что цены на грузоперевозки могут обвалиться из-за снижения геополитической напряженности. Понятно, что если с российской нефти снимут санкционные ограничения, то и дисконт снизится, и расходы на ее доставку. Впрочем, ЕС пока настроен все еще воинственно.

Дмитрий Песков заявил, что во время телефонного разговора двух лидеров обсуждалась тема энергетики. Однако Юшков считает, что вряд ли она была главной – все-таки политические темы стоят на первом месте – например, вопросы Украины и НАТО, ядерного сдерживания, контроля за вооружениями и др.

Газпром. Акции Газпрома сильно подскочили на последних новостях – на 17% по сравнению с предыдущим днем. «Во-первых, компания не под санкциями – ни под американскими, ни под европейскими. Если урегулируется конфликт на Украине, то есть пойдут новые объемы трубопроводного газа, то наиболее вероятно, что именно через Украину. Запад, таким образом, перенесет часть финансирования самой Украины на Россию, которая будет платить за украинский транзит», – считает Игорь Юшков.

В отношении Газпрома, по его мнению, имеется излишний оптимизм, связанный с потенциальным увеличением поставок газа в Европу по разным маршрутам.

«Все-таки позиция США в отношении европейского газового рынка не поменяется, даже если подпишут мирные соглашения. США как хотели выдавить Россию с европейского газового рынка, так и будут хотеть это сделать. Поэтому зачем США давать отмашку украинцам или полякам, чтобы те разрешали транзит российского газа? Я не вижу причин. США все равно будут противодействовать нам на европейском рынке»,

– считает Юшков.

Инфляция. Еще один положительный момент от возможного смягчения санкций – это улучшение в вопросе инфляции в России, так как импортные поставки подешевеют на фоне снижения количества посредников и сокращения логистических маршрутов плюс укрепление российской национальной валюты, а следом и снижение ключевой ставки ЦБ тоже ускорят замедление инфляции, говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Эксперты добавляют, что состоявшийся разговор лидеров двух супердержав снял значительную часть геополитического напряжения, чего весьма долго ждал рынок. Однако важно отметить, что пока что это лишь начало геополитических подвижек, говорит Шепелев. «Необходимо дождаться конкретики, дальнейших действий и заявлений, чтобы руководствоваться не одними лишь позитивными ожиданиями. Рынок акций всегда смотрит наперед и сейчас может закладывать перспективы заключения мирных соглашений, постепенного демонтажа санкционного давления, что, безусловно, было бы благоприятным сценарием. Но на пути к его реализации нас может ждать еще немало неопределенности и волатильности», – заключает эксперт.