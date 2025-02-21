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ФАС возбудила дела из-за высоких цен на питьевую воду в аэропорту Внуково
Московское управление УФАС возбудило антимонопольные дела против ООО «Регстаэр-М» за установление высоких цен на питьевую воду в зонах аэропорта Внуково.
Московское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) инициировало антимонопольные дела против ООО «Регстаэр-М», компании, управляющей магазинами беспошлинной и пошлинной торговли в аэропорту Внуково. Причиной стали подозрения в установлении монопольно высоких цен на питьевую воду в «стерильных» зонах аэропорта, передает ТАСС.
В рамках дел УФАС проверит, насколько обоснованны цены на воду в изолированных зонах аэропорта, где происходит обслуживание пассажиров внутренних и международных вылетов. Если нарушения антимонопольного законодательства будут подтверждены, «Регстаэр-М» могут обязать снизить цены на воду до приемлемого уровня. В противном случае компании грозят серьезные штрафы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная антимонопольная служба планирует проанализировать экономическую обоснованность повышения тарифов на услуги сотовой связи «Мегафоном», который увеличил их стоимость на 20% без предварительного уведомления ведомства.