Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства. Во многом из-за этого Украина оказалась в том состоянии, в котором она сейчас находится.3 комментария
Киллер Леша Солдат захотел поучаствовать в СВО
Самый известный в России киллер Алексей Шерстобитов (Леша Солдат), осужденный на 23 года, якобы желает принять участие в специальной военной операции.
Шерстобитов готов искупить свою вину, приняв участие в специальной военной операции, передает «Царьград» со ссылкой на Mash.
Отмечается, что прошение о его условно-досрочном освобождении (УДО) направлено в Липецкий суд. Решение ожидается в течение двух месяцев.
Отмечается, что еще несколько лет назад сам Шерстобитов отговаривал сокамерников от участия в СВО. На данный момент контракт с министерством обороны не подписан, а в Липецком УФСИН информацию об УДО Леши Солдата назвали фейком.
В октябре сообщалось, что Шерстобитов якобы подал документы на условно-досрочное освобождение из липецкой колонии ИК-2, однако в УФСИН по Липецкой области опровергли эти сообщения.