Киллер Леша Солдат захотел поучаствовать в СВО

Tекст: Алексей Дегтярев

Шерстобитов готов искупить свою вину, приняв участие в специальной военной операции, передает «Царьград» со ссылкой на Mash.

Отмечается, что прошение о его условно-досрочном освобождении (УДО) направлено в Липецкий суд. Решение ожидается в течение двух месяцев.

Отмечается, что еще несколько лет назад сам Шерстобитов отговаривал сокамерников от участия в СВО. На данный момент контракт с министерством обороны не подписан, а в Липецком УФСИН информацию об УДО Леши Солдата назвали фейком.

В октябре сообщалось, что Шерстобитов якобы подал документы на условно-досрочное освобождение из липецкой колонии ИК-2, однако в УФСИН по Липецкой области опровергли эти сообщения.