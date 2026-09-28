Задумка о том, чтобы заложить заряды в ключевых точках Киева, который неизбежно должен был попасть под оккупацию, в целом удалась: удар был нанесен по органам власти и управления оккупантов, вполне ожидаемо выбравших самые подходящие здания. Но в последние десятилетия Украины использует этот факт для антироссийской пропаганды.0 комментариев
Обломки дронов вызвали пожары на трех предприятиях на Кубани
На трех предприятиях Кубани вспыхнули пожары из-за падения обломков БПЛА
В Краснодарском крае обломки сбитых беспилотников привели к возгораниям на трех предприятиях гражданской инфраструктуры, сообщили в оперативном штабе региона.
Массовой атаке БПЛА подверглись несколько муниципалитетов края, сообщает оперативный штаб региона.
Падение обломков вызвало пожары в Динском, Павловском и Красноармейском районах.
В результате инцидентов никто не пострадал. На местах происшествий работают оперативные и специальные службы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу десятки тысяч жителей Кубани остались без света после атаки БПЛА. В тот день при атаке беспилотников в регионе погибли три человека.
В прошлый четверг обломки беспилотника вызвали пожар на предприятии Кубани.