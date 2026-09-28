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    Задумка о том, чтобы заложить заряды в ключевых точках Киева, который неизбежно должен был попасть под оккупацию, в целом удалась: удар был нанесен по органам власти и управления оккупантов, вполне ожидаемо выбравших самые подходящие здания. Но в последние десятилетия Украины использует этот факт для антироссийской пропаганды.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как испанец на русской службе основал Одессу

    25 сентября 1789 года русские овладели османской крепостью Хаджибей на побережье Черного моря. Позже на ее месте вырастет один из главных российских портов на юге – Одесса.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Пределы германского милитаризма определяет внешняя сила

    Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?

    9 комментариев
    28 сентября 2026, 08:58 • Новости дня

    Обломки дронов вызвали пожары на трех предприятиях на Кубани

    На трех предприятиях Кубани вспыхнули пожары из-за падения обломков БПЛА

    Tекст: Мария Иванова

    В Краснодарском крае обломки сбитых беспилотников привели к возгораниям на трех предприятиях гражданской инфраструктуры, сообщили в оперативном штабе региона.

    Массовой атаке БПЛА подверглись несколько муниципалитетов края, сообщает оперативный штаб региона.

    Падение обломков вызвало пожары в Динском, Павловском и Красноармейском районах.

    В результате инцидентов никто не пострадал. На местах происшествий работают оперативные и специальные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу десятки тысяч жителей Кубани остались без света после атаки БПЛА. В тот день при атаке беспилотников в регионе погибли три человека.

    В прошлый четверг обломки беспилотника вызвали пожар на предприятии Кубани.

    27 сентября 2026, 19:54 • Новости дня
    Минобороны иронично прокомментировало поражение дата-центров в Киеве

    Tекст: Ольга Иванова

    Российское оборонное ведомство сыронизировало над поражением информационного узла украинской армии в Киеве, назвав произошедшее принудительным цифровым детоксом.

    Российское оборонное ведомство с иронией отреагировало на информацию об уничтожении дата-центра украинских вооруженных сил в Киеве, опубликовав в «Макс» картинку с шуткой.

    В официальном аккаунте министерства появился короткий пост: «Цифровой детокс. В принудительном режиме».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли удар по центру обработки данных компании «Омега Телеком» в Киеве, обеспечивающему ВСУ высокоскоростным интернетом.

    Кроме того, российские беспилотники успешно атаковали дата-центр компании «Киевстар» в Киеве.

    Ночью в Киеве был поражен центр обработки данных компании Vodafone, который обеспечивал мобильную связь, высокоскоростной интернет и передачу разведданных для украинских сил.

    Накануне российские войска поразили киевский центр обработки данных «Космонова».

    Данный инфраструктурный объект полностью прекратил свою работу.

    Повреждение узлового оборудования вызвало масштабные перебои с интернетом в украинской столице.

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    27 сентября 2026, 18:55 • Новости дня
    Российские беспилотники поразили дата-центр «Киевстара»

    Российские беспилотники поразили киевский дата-центр оператора связи ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские беспилотники успешно атаковали дата-центр компании «Киевстар» в Киеве, обеспечивающий украинскую армию связью и интернетом.

    Российские военные нанесли удар по центру обработки данных телекоммуникационной компании «Киевстар» в столице Украины, передает РИА «Новости». Этот оператор является одним из крупнейших провайдеров мобильной связи и высокоскоростного интернета для нужд Вооруженных сил Украины.

    «Сегодня днем в результате ударов беспилотными летательными аппаратами поражены: в Киеве... центр обработки данных компании «Киевстар», являющейся одной из крупнейших компаний, предоставляющих услуги мобильной связи и высокоскоростного интернета для ВСУ», – заявили в Министерстве обороны России.

    Вооруженные силы РФ продолжают систематически атаковать коммуникационные узлы, логистические центры и морские суда, которые используются в интересах украинской армии.

    Видео очередного удара доступно в Мах-канале газеты ВЗГЛЯД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 сентября российские войска поразили телекоммуникационные центры «Киевстар» и «Парковый» в украинской столице.

    26 сентября киевский центр обработки данных «Космонова» полностью прекратил свою работу из-за масштабных повреждений.

    В ночь на 27 сентября беспилотники атаковали столичный центр обработки данных компании Vodafone.

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    27 сентября 2026, 11:23 • Видео
    Зеленский отомстил Южной Корее

    Украина спровоцировала громкий политический скандал в Южной Корее, тайно передав туда военнопленных из КНДР. Судя по всему, это не случайность: Владимир Зеленский решил отомстить южным корейцам при помощи северных.

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    27 сентября 2026, 12:04 • Новости дня
    Коц объяснил важность освобождения Хрипунов в Харьковской области

    Военкор Коц: Освобождение Хрипунов сжало кольцо окружения ВСУ в Харьковской области

    Коц объяснил важность освобождения Хрипунов в Харьковской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Военный корреспондент Александр Коц объяснил стратегическое значение освобождения села Хрипуны в Харьковской области, отметив сжатие кольца окружения вокруг группировки противника.

    «Хрипуны – село в Волчанском районе Харьковской области с довоенным населением около 70 человек. Расположено на севере большого котла, заваренного российской армией на северо-востоке Харьковщины», – написал корреспондент в своем Telegram-канале.

    Коц добавил, что населенный пункт находится в полутора километрах к востоку от Малой Волчьей, об освобождении которой Минобороны сообщило 17 сентября. Он уточнил, что Хрипуны брали штурмовики 126-го мотострелкового полка 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса.

    Журналист отметил, что освобождение села еще больше сжимает кольцо окружения, а ближайшие цели – расположенные восточнее села Варваровка и Николаевка. Он подчеркнул, что группировка «Север» «методично режет котел на отдельные очаги сопротивления» для последующего разгрома, а попытки противника деблокировать окруженные силы не принесли результатов.

    Напомним, в воскресенье Минобороны сообщило, что российские военнослужащие освободили населенный пункт Хрипуны, расположенный на северо-востоке Харьковской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска освободили населенные пункты Петропавловка и Лозовая в Харьковской области.

    За прошедшую неделю армия России взяла под контроль еще восемь сел в данном регионе.

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    27 сентября 2026, 17:28 • Новости дня
    Новый взрыв прогремел в Киеве на фоне воздушной тревоги

    Tекст: Ольга Иванова

    В столице Украины во время действия режима воздушной тревоги раздался очередной хлопок.

    Очередной хлопок раздался в столице Украины во время действия сирены, передает РИА «Новости». Информацию об этом распространил местный телеканал.

    «Взрыв в Киеве», – говорится в сообщении, которое появилось в Telegram-канале украинского СМИ.

    Согласно данным официальной онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в настоящее время в городе и прилегающей области звучит сигнал воздушной тревоги. Ранее в воскресенье местные издания уже информировали о подобных инцидентах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Россия значительно нарастила количество ударов по Киеву.

    В украинской столице произошли массовые отключения электроэнергии после атаки беспилотников.

    Российские войска нанесли массированный удар по украинским военным заводам.

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    27 сентября 2026, 18:49 • Новости дня
    Мирошник обвинил главу МИД Украины во лжи об Алешках

    Tекст: Ольга Иванова

    Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал чудовищной ложью заявления главы украинского внешнеполитического ведомства Андрея Сибиги о ситуации в городе Алешки Херсонской области.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник прокомментировал недавнее выступление главы украинской дипломатии, передает РИА «Новости». По его словам, высказывания Андрея Сибиги в ООН о положении дел в Алешках не соответствуют действительности и демонстрируют крайнюю степень лицемерия.

    «Заявление мининдела Киева Андрея Сибиги о ситуации в Алешках на Генассамблее ООН – пример жесточайшего цинизма и всеядности в использовании даже самой жуткой лжи в своих интересах… Это чудовищная ложь, за которую Сибига пока не понес ответственности, но просто обязан понести», – написал Мирошник.

    Дипломат уточнил, что украинские вооруженные формирования уже более двух лет терроризируют население Алешек. Город находится на освобожденной Россией части Херсонской области в трех километрах от позиций ВСУ на противоположном берегу Днепра. Киевские власти, по его оценке, намеренно пытаются создать искусственную блокаду для местных жителей.

    Украинские войска используют европейские средства для закупки ударных дронов, чтобы блокировать основные дороги, связывающие город с остальной частью Херсонской области. Мирошник подчеркнул, что целями атак ВСУ регулярно становятся машины скорой помощи, гражданский транспорт, больница и жизненно важные коммуникации. Около десяти дней назад украинские военные обстреляли колонну волонтеров, которые везли людям еду и медикаменты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обвинил украинские власти в терроризировании жителей Алешек.

    Дипломат охарактеризовал заявления министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги короткой рифмованной фразой.

    В начале сентября украинские беспилотники целенаправленно уничтожили гуманитарную колонну на подъезде к этому городу.

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    27 сентября 2026, 10:50 • Новости дня
    Российские войска освободили Хрипуны в Харьковской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские военнослужащие освободили населенный пункт Хрипуны, расположенный на северо-востоке Харьковской области, сообщили в Минобороны.

    «Подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля», – сообщили в канале военного ведомства в Max.

    В министерстве уточнили, что контроль над Хрипунами был установлен в результате активных наступательных действий российских войск.

    В Минобороны отметили, что продолжаются бои за освобождение населенных пунктов Нестерное, Лукашово и Грачовка. Также формирования противника уничтожаются в районах Варваровки и Рубленого.

    За минувшие сутки украинские войска потеряли в кольце окружения до 60 военнослужащих. Кроме того, уничтожены две боевые бронированные машины, автомобиль, квадроцикл и два наземных робототехнических комплекса.

    В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за Приколотное. Также нанесено поражение живой силе и технике нескольких бригад ВСУ в районах Купино, Федоровки, Жовтневого и Малого Бурлука, уточнили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска освободили населенные пункты Петропавловка и Лозовая в Харьковской области.

    За прошедшую неделю армия России взяла под контроль еще восемь сел в данном регионе.

    Ранее бойцы группировки «Север» пресекли все попытки украинских формирований вырваться из кольца окружения.

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    27 сентября 2026, 10:21 • Новости дня
    Взрыв раздался в Киеве во время воздушной тревоги

    Страна.ua: Взрыв раздался в Киеве во время воздушной тревоги

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В украинской столице раздался громкий хлопок во время действия режима предупреждения об опасности с воздуха, сообщили местные СМИ.

    «В Киеве прозвучал взрыв», – говорится в сообщении украинского издания «Страна.ua», передает РИА «Новости».

    Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в украинской столице звучит сигнал воздушной тревоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября в Киеве произошли массовые отключения электроэнергии после атаки беспилотников.

    Российские войска нанесли ракетный удар по целям в Харьковской области.

    Вооруженные силы России наносят регулярные удары по украинской столице для сокращения дальнобойных возможностей противника.

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    28 сентября 2026, 08:31 • Новости дня
    ВС России атаковали узлы связи и порты на Украине

    ВС России ударили по центрам связи ВСУ и портам в Одессе

    ВС России атаковали узлы связи и порты на Украине
    @ Efrem Lukatsky/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные нанесли серию ударов беспилотниками по центрам обработки данных компаний «УкрТелеком» и «ДримЛайн», а также логистике и портовой инфраструктуре на территории Украины, сообщило Министерство обороны России.

    Вооруженные силы России продолжили наносить удары беспилотниками по логистическим центрам и портовой инфраструктуре, задействованным в интересах украинской армии, сообщило Министерство обороны.

    В Киеве поражены центры обработки данных компаний «УкрТелеком» и «ДримЛайн», обеспечивающие ВСУ связью и высокоскоростным интернетом, а также топливные объекты.

    На военном аэродроме Васильков в Киевской области уничтожена инфраструктура. В Одессе удар пришелся по логистическому центру «Новой почты», где хранились военные грузы. В порту Черноморск поражен сухогруз с военным имуществом и грузом двойного назначения.

    В порту Измаил пострадала инфраструктура судоремонтного завода «Дунайсудосервис» и пункт постоянной дислокации подразделения Госпогранслужбы Украины. Кроме того, на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший военные грузы в порт Одессы.

    Накануне российские беспилотники атаковали центр обработки данных компании Vodafone в Киеве.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы России поразили киевский дата-центр разведки «Датагрупп».

    До этого Министерство обороны сообщило об уничтожении телекоммуникационных узлов «Киевстар» для военных нужд.

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    28 сентября 2026, 05:06 • Новости дня
    Российские войска зачистили 94 здания в Доброполье
    Российские войска зачистили 94 здания в Доброполье
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    ВС России освободили десятки зданий в западных и восточных районах Доброполья в ДНР, сообщили в Министерстве обороны.

    Операторы беспилотных систем группировки войск «Центр» зачистили 94 здания в Доброполье, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    В ходе операции уничтожено более 30 украинских военнослужащих. Отмечается, что зачистка проводится в западных и восточных районах города.

    Российские военные применяют оптоволоконные и радиоуправляемые дроны, что дает возможность поражать цели даже при активном использовании противником средств радиоэлектронной борьбы.

    Окруженные подразделения пытаются наладить снабжение с помощью наземных роботизированных комплексов и малых транспортных средств, но эти попытки пресекаются.

    Уничтожение путей подвоза боеприпасов и продовольствия лишает противника поддержки. Это ускоряет процесс освобождения города, добавили в министерстве.

    Напомним, российские войска завершили окружение крупного узла обороны ВСУ в Доброполье.

    Подразделения беспилотной авиации пресекли попытки украинской армии вырваться из этого котла.

    Позже расчеты дронов установили полный контроль над воздушным пространством на данном направлении.

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    27 сентября 2026, 15:53 • Новости дня
    Украина прекратила поддержку уровня воды в Днестре на территории Молдавии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украина резко сократила сброс воды в Днестр, что вызвало тревогу у экологов и властей Молдавии из-за угрозы водоснабжению и биоразнообразию, сообщил министр окружающей среды Молдавии Георгий Хаждер.

    Украинская сторона снизила сброс воды с Новоднестровского водохранилища с 60 до примерно 18 кубических метров в секунду, передает ТАСС.

    «Все это время нам удавалось сохранять расход воды неизменным и защищать водоснабжение и экосистему [Днестра]. Какова ситуация сейчас: <…> был осуществлен переход в транзитный режим – плотина больше ничего не накапливает, и вся вода, поступающая из Карпат, идет напрямую в Республику Молдова», – заявил Георгий Хаждер.

    Эколог Илья Тромбицкий отметил, что вода уходит в фарватер, обнажая дно, и предупредил об огромном ущербе для биоразнообразия. Мэр Кишинева Ион Чебан сообщил, что вода практически перекрыта, и это уже ощущается на севере страны. Власти молдавской столицы установили на реке плавучие насосы и начали ревизию водозаборных скважин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Молдавии Майя Санду призвала ввести режим чрезвычайного положения из-за критического падения уровня воды в Днестре.

    Неделей ранее Кишинев отклонил украинское предложение о резком сокращении объемов сбрасываемой воды.

    Весной молдавское правительство обвинило Киев в отравлении реки нефтяными пятнами.

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    28 сентября 2026, 00:54 • Новости дня
    ЕС разработал пошаговые планы интеграции Украины и еще трех стран
    ЕС разработал пошаговые планы интеграции Украины и еще трех стран
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские чиновники готовят детальные планы интеграции для Киева, Кишинева, Тираны и Подгорицы с указанием конкретных сроков завершения переговорных процессов по вхождению в Евросоюз, сообщили источники Politico.

    «ЕС разрабатывает предложения, в рамках которых четырем самым близким ко вступлению в блок странам будет предложен четкий, пошаговый путь к членству», – говорится в публикации Politico, передает РИА «Новости».

    Документы установят конкретные сроки для завершения переговорных кластеров. Каждому государству подробно объяснят предъявляемые требования. Новые правила наложат обязательства и на действующих участников сообщества, которым предстоит одобрять продвижение процедуры.

    Статус кандидатов Киев и Кишинев получили в июне 2022 года. Однако ряд государств выступает против интеграции Украины. Варшава обещает заблокировать процесс до решения вопроса об эксгумации жертв Волынской резни.

    Глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш также называл возможное присоединение Киева исторической ошибкой. По его словам, поведение украинской стороны не соответствует статусу кандидата.

    Ранее премьер Венгрии Петер Мадьяр назвал нечестным форсирование переговоров о вступлении Киева в Евросоюз.

    Будапешт выступил против открытия новых переговорных кластеров для Украины и Молдавии.

    Официальные консультации о присоединении Кишинева к европейскому сообществу стартовали в Люксембурге в середине июня.

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    27 сентября 2026, 17:54 • Новости дня
    Молдавия заявила о критических рисках из-за украинского водохранилища

    Хаждер: Украина создала риски для работы ГЭС и водоснабжения Молдавии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Падение уровня воды в Днестровском водохранилище на Украине создало серьезную угрозу для работы гидроэлектростанций и водоснабжения Молдавии, заявил министр окружающей среды Георгий Хаждер.

    Уровень воды в Днестровском водохранилище на Украине упал со 121,5 метра до критического показателя ниже 111 метров, передает РИА «Новости». По словам министра, это падение более чем на 10 метров привело к изменению режима балансировки.

    «Плотина больше ничего не накапливает, и вся вода, поступающая с Карпат, течет непосредственно в Республику Молдова», – заявил Георгий Хаждер. Министр отметил, что снижение расхода воды сильнее всего ощутит верхний участок Днестра, тогда как нижний пока защищен Дубоссарским водохранилищем.

    На Украине падение уровня воды ниже 112 метров создает технологические риски для гидроэлектростанции. В некоторых районах уже наблюдаются проблемы с водоснабжением. Экологи предупреждают о стремительном снижении сброса воды. Молдавский эколог Илья Тромбицкий подчеркнул, что вода уходит в фарватер, обнажая дно, и предрек огромный ущерб биоразнообразию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина резко сократила сброс воды в Днестр.

    Ранее Киев и Кишинев не смогли договориться о мерах по решению этой проблемы.

    В августе власти Молдавии ввели режим повышенной готовности в энергетической сфере из-за снижения уровня воды в реке.

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    27 сентября 2026, 18:19 • Новости дня
    Российские военные поразили шедший в Одессу сухогруз с оружием

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы нанесли удар по транспортному судну с военной техникой и грузами двойного назначения для украинских войск.

    Успешная атака произошла во время морского перехода корабля, передает РИА «Новости». Транспорт направлялся в порт Одессы, чтобы доставить обеспечение для нужд украинской армии.

    Министерство обороны подчеркнуло, что российские войска продолжают планомерно уничтожать логистические центры и коммуникации противника. Под прицелом находятся и морские суда, работающие в интересах киевских властей.

    «На переходе морем поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее в порт «Одесса» военное имущество и грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ», – заявили в оборонном ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ночью российские беспилотники нанесли удары по портовой инфраструктуре и сухогрузу украинских войск.

    Днем ранее Вооруженные силы России поразили аналогичное судно на переходе морем в Одессу.

    В середине сентября армия атаковала три транспортных корабля с военными грузами в Одесской области.

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    28 сентября 2026, 06:50 • Новости дня
    Взрыв уничтожил склад немецкой компании Karcher на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Склад немецкой Karcher на Украине был полностью уничтожен в результате взрыва, сообщили в самой компании в понедельник утром.

    «Был полностью уничтожен склад, где хранились техника и продукция Karcher», – говорится в заявлении компании, передает ТАСС.

    В связи с инцидентом Karcher переходит к «плану Б». Теперь компания намерена использовать альтернативные цепочки поставок своей продукции на украинскую территорию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за время ведения боевых действий логистический рынок Украины потерял более 1 млн квадратных метров складских площадей.

    В начале августа после массированного удара полностью сгорел центральный склад производителя масел Liqui Moly.

    Украинская компания «Эпицентр» из-за взрывов лишилась двух ключевых логистических комплексов под Киевом.

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    28 сентября 2026, 08:29 • Новости дня
    Марочко сообщил о потере ВСУ боеспособных подразделений под Красным Лиманом
    Марочко сообщил о потере ВСУ боеспособных подразделений под Красным Лиманом
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Украины понесли тяжелые потери и утратили боеспособные подразделения из-за провала контрнаступления в районе Красного Лимана, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Военный эксперт Андрей Марочко, опираясь на данные Минобороны России, сообщил, что попытки наступления украинских войск на краснолиманском направлении потерпели неудачу. «В районе Красного Лимана так называемый контрнаступ «забуксовал», и привел к потере большого количества боеспособных подразделений», – написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

    Помимо этого, за прошедшую неделю общие потери противника в зоне проведения специальной военной операции составили более 9,4 тыс. человек убитыми и ранеными. В это число также входят иностранные наемники. По словам эксперта, этот показатель превысил данные предыдущей недели на 115 человек.

    Основной урон живой силе противника нанесли бойцы российской группировки «Центр», действующей на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. За неделю российские военные уничтожили около 6 тыс. беспилотников, 18 морских судов, 49 артиллерийских орудий, 33 станции радиоэлектронной борьбы, а также свыше 600 единиц автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные практически прекратили попытки вернуть утраченные рубежи в районе Красного Лимана.

    Главком ВСУ Михаил Драпатый бросил в бой резервные подразделения для проведения новых контратак.

    Российские войска прорвали оборонительную линию противника в этом городе.

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    Россия подготовила крышку для Волчанского котла

    Россия значительно расширила зону контроля в Харьковской области после освобождения Петропавловки и Лозовой. Этот успех усложнит ВСУ попытки прорыва из Волчанского котла. Сейчас ВС России ведут активные бои за освобождение других населенных пунктов, уничтожаются формирования противника в нескольких районах. Как это влияет на устойчивость созданного кольца окружения на северо-востоке Харьковской области и какие оперативно-тактические перспективы открываются на этом направлении? Подробности

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    Предательский жест Украины столкнул корейцев между собой

    Не иначе как хамством называют эксперты поведение, которое на уходящей неделе продемонстрировал Владимир Зеленский по отношению к Южной Корее. На какой именно оскорбительный жест киевского руководства обиделся южнокорейский президент Ли Чжэ Мен и какие будут последствия? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Зеленский отомстил Южной Корее

      Украина спровоцировала громкий политический скандал в Южной Корее, тайно передав туда военнопленных из КНДР. Судя по всему, это не случайность: Владимир Зеленский решил отомстить южным корейцам при помощи северных.

    • Россия начала отключение Украины от интернета

      В столице Украины начались перебои со связью, включая интернет. Это последствие российских ударов по дата-центрам и телекоммуникационной инфраструктуры. Но почему они стали успешными только сейчас?

    • Визит Си в США показал величие Китая

      Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в США прошел с шиком и размахом, президент США Дональд Трамп еще никого так не принимал. А ведь еще недавно тот же Трамп обещал «поставить Китай на место» и эскалировал торговую войну с ним. Что же случилось?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Лунный календарь на октябрь 2026 года: благоприятные дни для посадок, квашения капусты и садовых работ

      В октябре завершается основной дачный сезон, но работ в саду и огороде остается много: высаживают озимый чеснок и лук, сажают плодовые и ягодные культуры, обрезают кустарники, готовят грядки к зиме, пересаживают многолетники и квасят капусту. Лунный календарь традиционно используют как дополнительный ориентир для выбора дат, хотя научных доказательств влияния фаз Луны на урожайность нет. Рассказываем, когда будет растущая и убывающая Луна в октябре 2026 года, какие дни по традиционному лунному календарю подходят для посадок и обрезки, когда квасить капусту и почему погода, температура почвы и технология всегда важнее лунной даты.

    • Сертификат ПФДО: как получить и записать ребенка в кружок

      Сертификат персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО) дает возможность оплачивать занятия ребенка в кружках и секциях за счет средств регионального и местного бюджетов. Ниже – порядок оформления, способы проверки данных и алгоритм записи в выбранную программу.

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      С наступлением холодов дачные постройки, инженерные системы и растения нуждаются в защите от промерзания, влаги и грызунов. Правильная консервация позволяет сохранить имущество и избежать дорогостоящего ремонта весной.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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