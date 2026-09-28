Задумка о том, чтобы заложить заряды в ключевых точках Киева, который неизбежно должен был попасть под оккупацию, в целом удалась: удар был нанесен по органам власти и управления оккупантов, вполне ожидаемо выбравших самые подходящие здания. Но в последние десятилетия Украины использует этот факт для антироссийской пропаганды.0 комментариев
Politico: Каллас потребует от стран ЕС отдать Украине ракеты для Patriot
Politico: Каллас потребует от стран ЕС передать Киеву их ракеты для Patriot
Глава европейской дипломатии Кая Каллас на встрече министров обороны стран Евросоюза намерена призвать их передать Киеву ракеты-перехватчики для систем ПВО Patriot.
Каллас планирует оказать давление на страны ЕС, чтобы те отдали свои ракеты Украине до прибытия новых поставок из США, пишет Politico.
Кроме того, она может обратиться к европейским правительствам с просьбой выделить больше кораблей для участия в миссии Aspides, которая обеспечивает безопасное судоходство на Ближнем Востоке, отмечает РИА «Новости».
Ранее газета The New York Times сообщала, что западные государства с растущим нежеланием передают Киеву ракеты-перехватчики, так как они необходимы им самим.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу США не включили ракеты для Patriot в пакет военной помощи Украине.
При этом генсек НАТО Марк Рютте заявил о недостаточных поставках ракет ПВО для ВСУ.
В начале месяца Каллас заявила об отсутствии решений по противовоздушной обороне для Киева на встрече ЕС.