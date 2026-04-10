Куба не объявляла о реанимации мирных ядерных исследований. Но не стоит забывать, что на острове с помощью СССР давно накоплен соответствующий научно-технический потенциал, а потребность в энергетической независимости будет только расти.
Politico: Кубилюс призвал укрепить военные возможности ЕС на фоне кризиса в НАТО
Европейский комиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил о необходимости укрепления военных возможностей Евросоюза в ответ на кризис в трансатлантических отношениях, пишет Politico.
Комиссар подчеркнул, что результаты соцопросов свидетельствуют о росте доверия европейцев к самостоятельным возможностям ЕС, сообщает Politico. «Жители хотят, чтобы Европа была намного сильнее в плане обороны, а также чтобы существовала настоящая военная сила», – отметил Кубилюс, добавив, что объединение 27 отдельных армий не даст необходимого эффекта.
В то же время другие высокопоставленные представители ЕС, такие как Кайя Каллас, отвергли идею создания единой армии ЕС.
Согласно опросу European Pulse, проведенному Cluster17 для Politico и beBartlet с 13 по 21 марта среди 6 698 жителей шести стран ЕС, только 35% опрошенных назвали США близким союзником или партнером, а 60% считают их конкурентом или угрозой. Кубилюс заявил, что влияние США сказывается на восприятии НАТО в Европе, и снижение доверия к партнерству с Вашингтоном влияет и на имидж альянса.
В опросе 76% поддержали отправку войск своей страны на помощь союзнику по НАТО в случае нападения, 86% высказались за развитие независимых оборонных возможностей Европы, а 69% поддержали создание общей европейской военной силы.
Ранее глава минобороны Словакии назвал глупостью создание единой армии ЕС.
