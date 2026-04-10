В Евросоюзе предложили укрепить военные возможности на фоне кризиса в НАТО

Politico: Кубилюс призвал укрепить военные возможности ЕС на фоне кризиса в НАТО

Tекст: Валерия Городецкая

Комиссар подчеркнул, что результаты соцопросов свидетельствуют о росте доверия европейцев к самостоятельным возможностям ЕС, сообщает Politico. «Жители хотят, чтобы Европа была намного сильнее в плане обороны, а также чтобы существовала настоящая военная сила», – отметил Кубилюс, добавив, что объединение 27 отдельных армий не даст необходимого эффекта.

В то же время другие высокопоставленные представители ЕС, такие как Кайя Каллас, отвергли идею создания единой армии ЕС.

Согласно опросу European Pulse, проведенному Cluster17 для Politico и beBartlet с 13 по 21 марта среди 6 698 жителей шести стран ЕС, только 35% опрошенных назвали США близким союзником или партнером, а 60% считают их конкурентом или угрозой. Кубилюс заявил, что влияние США сказывается на восприятии НАТО в Европе, и снижение доверия к партнерству с Вашингтоном влияет и на имидж альянса.

В опросе 76% поддержали отправку войск своей страны на помощь союзнику по НАТО в случае нападения, 86% высказались за развитие независимых оборонных возможностей Европы, а 69% поддержали создание общей европейской военной силы.

Ранее глава минобороны Словакии назвал глупостью создание единой армии ЕС.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему европейские армии бессильны без США и НАТО.