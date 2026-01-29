Почему европейские армии бессильны без США и НАТО

Tекст: Геворг Мирзаян

«НАТО должно стать более европейским, чтобы поддерживать свою мощь». Об этом заявила еврокомиссар по внешней политике Кая Каллас. По ее словам, объединенной Европе для того, чтобы выжить, придется адаптироваться к новым реалиям, в которых больше нельзя отдавать свою оборону на откуп Соединенным Штатам.

Это провозглашают и другие европейцы. «Соединенные Штаты больше не желают выступать в роли мирового полицейского, продвигающего либерально-демократические ценности. Их президент, Дональд Трамп, не признает ни союзников, ни врагов, а только сильных, которых он уважает, и слабых, которых он презирает. Теперь он действует в рамках имперской логики установления сфер влияния с другими напористыми или даже автократическими великими державами», – говорит бывший генерал-майор французской армии Жан-Марк Вижилан.

И американцы. «К сожалению, Соединенные Штаты не заинтересованы в том, чтобы выступать в качестве гаранта европейской безопасности. Это шок для Европы и во многом предательство», – пишет американский Центр стратегических и международных исследований. Но что с этим может сделать Европа?

Казалось бы, Каллас все четко сказала – нужно создавать европейскую армию и не зависеть от третьих стран. Однако эти слова в Европе произносятся даже не годы, а десятилетия.

Изначально размещение американских войск в Европе после Второй мировой рассматривалось самими американцами как временная мера, которая позволит европейцам восстановить обороноспособность и через какое-то время самим противостоять советским войскам. Однако затем началась холодная война, и американские войска остались на европейской земле, а европейские разговоры о наращивании собственных Вооруженных сил напарывались на несколько препятствий.

Прежде всего, на американцев. «Самым большим противником интегрированной европейской обороны, любых действий Европейского союза в оборонном плане или создания НАТО европейского столпа были Соединенные Штаты», – пишет американский Центр стратегических и международных исследований. Вашингтон всегда рассматривал свой военный контроль над Европой (а командует европейскими войсками НАТО именно американский генерал) как инструмент влияния на внутриевропейские дела.

Сейчас это препятствие вроде как снимается. Дональд Трамп постоянно благословляет Европу на самозащиту – об этом сказано и в Стратегии национальной безопасности, и в Стратегии национальной обороны США. Однако для того, чтобы эту защиту создать, нужно устранить еще одно препятствие – потратить огромное количество усилий. Для некоторых – даже запредельное.

«Европе практически невозможно преодолеть взаимозависимость с США, поскольку они слишком давно и глубоко вросли в друг друга.

Это и военные стандарты НАТО STANAG, и системы связи LINK-16, которые в основном реализованы на инфраструктуре американских спутников. И наличие американских технологий практически во всех европейских вооружениях – будь то чипы, программное обеспечение или что-то еще», – объясняет газете ВЗГЛЯД глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич. По его словам, европейцы даже не до конца понимают, насколько глубоко американцы сидят в их технологиях.

Также европейским странам нужно полностью перестраивать Вооруженные силы. Ведь изначально задачей европейских армий было рука об руку с американским контингентом в Европе сдержать российских солдат на первом этапе – пока США смогли бы доставить подкрепления и технику в немецкие и французские порты. Ну и дополнять американские Вооруженные силы.

«Европа сама по себе – это как элементы военного пазла. Каждая из стран выполняет свою узкоспециализированную задачу. Кто-то акцентируется на авиации, кто-то – на медицинском обеспечении, кто-то (например, Финляндия) – на спецназе. Все это – урезанные микроармии, которые не в состоянии полноценно развиваться и воевать», – поясняет Андрей Клинцевич.

Если говорить о численности, то сейчас еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилис предложил создать Вооруженные силы ЕС, эквивалентные защищающему Европу американскому корпусу – это примерно 100 тыс. человек. Однако просто набрать 100 тыс. бойцов (или даже 300 тыс., чтобы компенсировать еще и выпадающие 200 тыс. американских подкреплений в случае начала войны) недостаточно. Нужно еще компенсировать американскую технику. А это 1,4 тыс. танков, 2 тыс. БМП, 700 артиллерийских систем и РСЗО. Для понимания – примерно столько всего сейчас находится в армиях Германии, Италии, Франции и Великобритании вместе взятых.

Да, их можно как-то произвести на заводах. Но здесь возникает сразу три проблемы.

Во-первых, недостаток мощностей. Неслучайно почти 70% стоимости вооружений, закупленных европейскими странами НАТО в период 2020-2024 годов, приходилось на поставки из-за пределов Европы, прежде всего из США – даже несмотря на то, что приходится вставать в очередь (сейчас время ожидания новой системы ПВО Patriot составляет семь лет). Боеприпасы, беспилотники, танки и системы ПВО должны производиться на территории Европы в промышленных масштабах, но это возможно только в условиях единого рынка общеевропейских закупок и промышленной кооперации стран на основе единых платформ вооружений.

А платформы нет, поэтому – и это во-вторых – возникает самый настоящий оружейный «зоопарк». В результате Вооруженные силы Европы располагают разрозненным арсеналом, включающим 178 различных типов систем вооружения, по сравнению с всего 30 в Соединенных Штатах. 20 типами самолетов (против 6 американских) и 14 моделями танков против единого американского «Абрамса».

«Европейская оборонная промышленность фрагментирована и изобилует неэффективными дублирующими системами.

Из-за того, что множество компаний в разных странах производит различные типы одного и того же оборудования, континент в итоге развернул примерно в шесть раз больше крупных систем вооружения – таких как истребители, боевые танки и ударные вертолеты, – чем Соединенные Штаты», – пишет Foreign Affairs. И этот «зоопарк» очень сложно интегрировать в рамках единой системы Вооруженных сил.

Ну и, наконец, в-третьих – деньги. Европе нужно кратно увеличивать расходы на оборону, и далеко не все могут это сделать. Так, например, сейчас оборонный бюджет Германии составляет 86 млрд евро, а у Франции – 62 млрд. К 2029 году Берлин рассчитывает поднять его до 150 млрд, а Париж, по некоторым оценкам, сможет позволить себе тратить лишь 80 млрд. Просто потому, что экономика не потянет. Что же тогда говорить о более бедных странах?

ЕС намерен привлечь немногим менее 1 трлн евро инвестиций в оборонку – и в основном речь идет о частных инвестициях. И вроде бы даже есть откуда брать – в европейских банках сейчас сосредоточено частных сбережений на 40 млрд евро. Однако их на военные производства не принято тратить. Отчасти из-за репутационных и юридических рисков.

«Оборонная промышленность имеет негативную репутацию среди европейских банкиров, финансовых институтов и их клиентов, которые могут предпочесть исключить эти компании из своих портфелей, чтобы избежать общественного контроля»,

– пишет Foreign Affairs. А отчасти – по причине рисков финансовых.

Строя завод, инвестор должен быть уверен в том, что спрос на его продукцию будет. Что будет создан единый европейский рынок вооружений, где будут делаться единые общеевропейские (а не национальные, каждый в своей стране) заказы. Где его оружие будет рентабельным долгие годы – что проблематично, учитывая, как «дроновая революция» сейчас меняет рынок вооружений.

Ну и что, наконец, не возобладает точка зрения тех политиков, которые назовут стремление к созданию европейской армии бессмысленным. «Если кто-то думает, что Европа может защитить себя без США, продолжайте мечтать», – говорит генсек НАТО Марк Рютте. И призывает просто адаптироваться к Трампу – в надежде на то, что нынешнего президента США удастся сначала умиротворить, а потом пересидеть. В ожидании нового, более системного хозяина Белого дома, который будет снова защищать Европу своими силами.