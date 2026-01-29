  • Новость часаРоссия осталась крупнейшим поставщиком удобрений в ЕС вопреки санкциям
    Мерц исключил быстрое вступление Украины в Евросоюз
    Bloomberg: Россия переходит к «полувоенному» режиму экономики
    Маск решил прекратить выпуск моделей S и X Tesla ради производства роботов
    Каллас допустила серьезные уступки Украины на переговорах
    США, Дания и Гренландия вступили в переговоры о судьбе острова
    Стармер призвал укрепить отношения Британии и Китая
    FT: ЕС и Британия понесут большие потери в «торговой войне» с США
    «Лукойл» договорился с Carlyle о продаже зарубежных активов
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему ближневосточный конфликт не поддается урегулированию

    Российское руководство на данный момент достаточно осторожно оценивает идею Дональда Трампа о создании Совета мира. Представляется, что это в первую очередь связано с пониманием, что подобные инициативы редко бывают успешны.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зачем США возобновили поставки HIMARS

    Обстрелы Белгорода не смогут оказать никакого влияния на темпы нашего наступления даже в соседней Харьковской области. И, разумеется, американцы, которые являются главным источником развединформации для ВСУ, не могут этого не понимать. Тогда зачем они санкционировали применение HIMARS?

    11 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Война на Украине – эпицентр тектонического сдвига

    Мир неумолимо возвращается к логике сфер влияния, где право голоса имеют только те, кто обладает реальной силой и готовностью ее применять. США, Россия и Китай сегодня именно так и делят планету, ведя сложный, многоплановый торг по всему периметру от Тайваня до Венесуэлы и от Ирана до Арктики.

    2 комментария
    29 января 2026, 11:06 • В мире

    Почему европейские армии бессильны без США и НАТО

    Почему европейские армии бессильны без США и НАТО
    @ Sgt. Tara Fajardo Arteaga/Zuma\TASS

    Tекст: Геворг Мирзаян

    Руководство Евросоюза призывает резко ускорить строительство собственных военных возможностей, независимых от США Вооруженных сил и промышленности. Однако есть сразу несколько причин, по которым эта задача является практически невыполнимой. И дело вовсе не в отсутствии финансирования.

    «НАТО должно стать более европейским, чтобы поддерживать свою мощь». Об этом заявила еврокомиссар по внешней политике Кая Каллас. По ее словам, объединенной Европе для того, чтобы выжить, придется адаптироваться к новым реалиям, в которых больше нельзя отдавать свою оборону на откуп Соединенным Штатам.

    Это провозглашают и другие европейцы. «Соединенные Штаты больше не желают выступать в роли мирового полицейского, продвигающего либерально-демократические ценности. Их президент, Дональд Трамп, не признает ни союзников, ни врагов, а только сильных, которых он уважает, и слабых, которых он презирает. Теперь он действует в рамках имперской логики установления сфер влияния с другими напористыми или даже автократическими великими державами», – говорит бывший генерал-майор французской армии Жан-Марк Вижилан.

    И американцы. «К сожалению, Соединенные Штаты не заинтересованы в том, чтобы выступать в качестве гаранта европейской безопасности. Это шок для Европы и во многом предательство», – пишет американский Центр стратегических и международных исследований. Но что с этим может сделать Европа?

    Казалось бы, Каллас все четко сказала – нужно создавать европейскую армию и не зависеть от третьих стран. Однако эти слова в Европе произносятся даже не годы, а десятилетия.

    Изначально размещение американских войск в Европе после Второй мировой рассматривалось самими американцами как временная мера, которая позволит европейцам восстановить обороноспособность и через какое-то время самим противостоять советским войскам. Однако затем началась холодная война, и американские войска остались на европейской земле, а европейские разговоры о наращивании собственных Вооруженных сил напарывались на несколько препятствий.

    Прежде всего, на американцев. «Самым большим противником интегрированной европейской обороны, любых действий Европейского союза в оборонном плане или создания НАТО европейского столпа были Соединенные Штаты», – пишет американский Центр стратегических и международных исследований. Вашингтон всегда рассматривал свой военный контроль над Европой (а командует европейскими войсками НАТО именно американский генерал) как инструмент влияния на внутриевропейские дела.

    Сейчас это препятствие вроде как снимается. Дональд Трамп постоянно благословляет Европу на самозащиту – об этом сказано и в Стратегии национальной безопасности, и в Стратегии национальной обороны США. Однако для того, чтобы эту защиту создать, нужно устранить еще одно препятствие – потратить огромное количество усилий. Для некоторых – даже запредельное.

    «Европе практически невозможно преодолеть взаимозависимость с США, поскольку они слишком давно и глубоко вросли в друг друга.

    Это и военные стандарты НАТО STANAG, и системы связи LINK-16, которые в основном реализованы на инфраструктуре американских спутников. И наличие американских технологий практически во всех европейских вооружениях – будь то чипы, программное обеспечение или что-то еще», – объясняет газете ВЗГЛЯД глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич. По его словам, европейцы даже не до конца понимают, насколько глубоко американцы сидят в их технологиях.

    Также европейским странам нужно полностью перестраивать Вооруженные силы. Ведь изначально задачей европейских армий было рука об руку с американским контингентом в Европе сдержать российских солдат на первом этапе – пока США смогли бы доставить подкрепления и технику в немецкие и французские порты. Ну и дополнять американские Вооруженные силы.

    «Европа сама по себе – это как элементы военного пазла. Каждая из стран выполняет свою узкоспециализированную задачу. Кто-то акцентируется на авиации, кто-то – на медицинском обеспечении, кто-то (например, Финляндия) – на спецназе. Все это – урезанные микроармии, которые не в состоянии полноценно развиваться и воевать», – поясняет Андрей Клинцевич.

    Если говорить о численности, то сейчас еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилис предложил создать Вооруженные силы ЕС, эквивалентные защищающему Европу американскому корпусу – это примерно 100 тыс. человек. Однако просто набрать 100 тыс. бойцов (или даже 300 тыс., чтобы компенсировать еще и выпадающие 200 тыс. американских подкреплений в случае начала войны) недостаточно. Нужно еще компенсировать американскую технику. А это 1,4 тыс. танков, 2 тыс. БМП, 700 артиллерийских систем и РСЗО. Для понимания – примерно столько всего сейчас находится в армиях Германии, Италии, Франции и Великобритании вместе взятых.

    Да, их можно как-то произвести на заводах. Но здесь возникает сразу три проблемы.

    Во-первых, недостаток мощностей. Неслучайно почти 70% стоимости вооружений, закупленных европейскими странами НАТО в период 2020-2024 годов, приходилось на поставки из-за пределов Европы, прежде всего из США – даже несмотря на то, что приходится вставать в очередь (сейчас время ожидания новой системы ПВО Patriot составляет семь лет). Боеприпасы, беспилотники, танки и системы ПВО должны производиться на территории Европы в промышленных масштабах, но это возможно только в условиях единого рынка общеевропейских закупок и промышленной кооперации стран на основе единых платформ вооружений.

    А платформы нет, поэтому – и это во-вторых – возникает самый настоящий оружейный «зоопарк». В результате Вооруженные силы Европы располагают разрозненным арсеналом, включающим 178 различных типов систем вооружения, по сравнению с всего 30 в Соединенных Штатах. 20 типами самолетов (против 6 американских) и 14 моделями танков против единого американского «Абрамса».

    «Европейская оборонная промышленность фрагментирована и изобилует неэффективными дублирующими системами.

    Из-за того, что множество компаний в разных странах производит различные типы одного и того же оборудования, континент в итоге развернул примерно в шесть раз больше крупных систем вооружения – таких как истребители, боевые танки и ударные вертолеты, – чем Соединенные Штаты», – пишет Foreign Affairs. И этот «зоопарк» очень сложно интегрировать в рамках единой системы Вооруженных сил.

    Ну и, наконец, в-третьих – деньги. Европе нужно кратно увеличивать расходы на оборону, и далеко не все могут это сделать. Так, например, сейчас оборонный бюджет Германии составляет 86 млрд евро, а у Франции – 62 млрд. К 2029 году Берлин рассчитывает поднять его до 150 млрд, а Париж, по некоторым оценкам, сможет позволить себе тратить лишь 80 млрд. Просто потому, что экономика не потянет. Что же тогда говорить о более бедных странах?

    ЕС намерен привлечь немногим менее 1 трлн евро инвестиций в оборонку – и в основном речь идет о частных инвестициях. И вроде бы даже есть откуда брать – в европейских банках сейчас сосредоточено частных сбережений на 40 млрд евро. Однако их на военные производства не принято тратить. Отчасти из-за репутационных и юридических рисков.

    «Оборонная промышленность имеет негативную репутацию среди европейских банкиров, финансовых институтов и их клиентов, которые могут предпочесть исключить эти компании из своих портфелей, чтобы избежать общественного контроля»,

    пишет Foreign Affairs. А отчасти – по причине рисков финансовых.

    Строя завод, инвестор должен быть уверен в том, что спрос на его продукцию будет. Что будет создан единый европейский рынок вооружений, где будут делаться единые общеевропейские (а не национальные, каждый в своей стране) заказы. Где его оружие будет рентабельным долгие годы – что проблематично, учитывая, как «дроновая революция» сейчас меняет рынок вооружений.

    Ну и что, наконец, не возобладает точка зрения тех политиков, которые назовут стремление к созданию европейской армии бессмысленным. «Если кто-то думает, что Европа может защитить себя без США, продолжайте мечтать», – говорит генсек НАТО Марк Рютте. И призывает просто адаптироваться к Трампу – в надежде на то, что нынешнего президента США удастся сначала умиротворить, а потом пересидеть. В ожидании нового, более системного хозяина Белого дома, который будет снова защищать Европу своими силами.

    Российские самолеты впервые выходят на уровень стран БРИКС

    Россия заключила с Индией уникальные экспортные соглашения. Тесное сотрудничество в военной авиации и ракетостроении впервые продолжится по гражданской линии. Дели решил опробовать уникальный российский самолет Ил-114-300 и начать производство нашего SJ-100. Отечественные лайнеры впервые получают такую высокую зарубежную оценку. Зачем Дели наши самолеты? Подробности

    Между Урсулой и Каей Каллас началась борьба за выживание

    Как утверждают СМИ ЕС, глава евродипломатии Кая Каллас окончательно восстала против своего начальника – председателя Еврокомиссии Урсулы фон дел Ляйен. Урсула известна тем, что извела всех своих внутренних врагов. Но история требует, чтобы она отправилась в политическое небытие вслед за ними. Подробности

    Россия использовала в военных целях зависимость Украины от Starlink

    Starlink снова стал «яблоком раздора» между ЕС и США. Глава польского МИД Радослав Сикорский обвинил Илона Маска в том, что предприниматель не препятствует использованию системы спутниковой связи российскими военными, и потребовал отключить ее на Украине. Как ВС России используют Starlink и почему ни Киев, ни Вашингтон не способны изменить ситуацию? Подробности

    Почему европейские армии бессильны без США и НАТО

    Руководство Евросоюза призывает резко ускорить строительство собственных военных возможностей, независимых от США Вооруженных сил и промышленности. Однако есть сразу несколько причин, по которым эта задача является практически невыполнимой. И дело вовсе не в отсутствии финансирования. Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Зеленский поставил задачу по убийству русских

      Владимир Зеленский подтвердил информацию, что поставил перед ВСУ задачу ликвидировать не менее 50 тысяч российских военнослужащих в месяц. По его словам, это сложно, но реально: все зависит от БПЛА.

    • Урсула – диктатор Европы

      Отношения между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас окончательно испортились. В частном порядке Каллас называет начальницу диктатором, утверждают европейские СМИ. Судя по всему, так она пытается спасти собственную карьеру.

    • Украину хотят взять в ЕС в 2027 году

      Президент Сербии Александр Вучич заявил, что, по его информации, Украина станет членом ЕС уже в 2027 году. О том, что такие планы существуют, говорил и премьер Венгрии Виктор Орбан. Пока это кажется невозможным, даже гибельным сценарием для Евросоюза. Пока.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Лунный календарь на февраль 2026 года: лучшие дни для сада, стрижки, ухода за собой и финансов

      Февраль – месяц активной подготовки к весне. Садоводы начинают высевать рассаду, многие задумываются о смене имиджа, планируют крупные покупки и уделяют больше внимания здоровью. В этом планировании помогает лунный календарь – система, которая связывает различные виды активности с циклами Луны. Считается, что на растущую Луну хорошо начинать новые дела и все, что должно расти, а на убывающую – завершать проекты, проводить очищение и ухаживать за тем, что уже есть.

    • График выплат пенсий и пособий на детей в феврале 2026 года: точные даты, переносы и важные нюансы

      Февраль – месяц короткий, но с точки зрения социальных выплат напряженный. Его наступление всегда волнует и пенсионеров, и семьи с детьми. Нужно планировать бюджет, учитывая не только сокращенное количество дней, но и государственные праздники, которые напрямую влияют на график перечислений. Когда в феврале 2026 года стоит ждать пенсии и все основные детские пособия, как работают переносы из-за выходных и 23 февраля и на что важно обратить внимание?

    • Индексация пенсий и социальных выплат с 1 февраля 2026 года: кого коснутся прибавки и новые суммы

      С 1 февраля 2026 года в России проводится очередная индексация пенсий и социальных выплат. Повышение затронет пенсионеров, семьи с детьми, получателей федеральных пособий, а также граждан, пользующихся мерами господдержки, привязанными к уровню инфляции. Размер индексации составляет 5,6% – именно на такую величину выросли потребительские цены по итогам 2025 года. Повышение применяется автоматически и не требует подачи заявлений.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

