    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зачем США возобновили поставки HIMARS

    Обстрелы Белгорода не смогут оказать никакого влияния на темпы нашего наступления даже в соседней Харьковской области. И, разумеется, американцы, которые являются главным источником развединформации для ВСУ, не могут этого не понимать. Тогда зачем они санкционировали применение HIMARS?

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Война на Украине – эпицентр тектонического сдвига

    Мир неумолимо возвращается к логике сфер влияния, где право голоса имеют только те, кто обладает реальной силой и готовностью ее применять. США, Россия и Китай сегодня именно так и делят планету, ведя сложный, многоплановый торг по всему периметру от Тайваня до Венесуэлы и от Ирана до Арктики.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Отсутствие тепла и электричества делает пропаганду Киева бессмысленной

    Технологии и нарративы украинской пропаганды, которые успешно зарекомендовали себя ранее, сейчас не работают. Невозможно убедить человека, у которого в доме нет электричества, в том, что скоро будет победа.

    24 комментария
    28 января 2026, 15:00 • В мире

    Ложь президента Польши достигла масштабов пропаганды Третьего рейха

    Ложь президента Польши достигла масштабов пропаганды Третьего рейха
    @ Artur Widak/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Евгений Крутиков

    «Это полное кощунство». Такими словами политологи оценивают слова президента Польши Кароля Навроцкого о роли Советского Союза и в начале Второй мировой войны, и в организации массового истребления евреев. Что именно сказал польский руководитель и почему его заявления похожи на пропаганду Третьего рейха?

    Президент Польши Кароль Навроцкий обвинил Советский Союз в «причастности к Холокосту». По его логике, это СССР и Германия развязали Вторую мировую войну – а значит, Москва также ответственна за Холокост, как и Берлин. Он признал, что концлагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме был освобожден советскими солдатами, однако в своем выступлении допустил, мягко говоря, историческое искажение, обвинив СССР в причастности к Холокосту.

    Навроцкий заявил: «Да. Эти семь тысяч (выживших узников Аушвица – прим. ВЗГЛЯД), которые были живы в 1945 году, освобождение и свободу увидели в лицах советских солдат. Но в то же время за стенами концентрационного лагеря Аушвиц их не ждала свобода». Навроцкий выступил с этими словами 27 января, в День памяти жертв Холокоста, на торжественной церемонии в музее Освенцима, посвященной 81-й годовщине освобождения лагеря, на которую представителей РФ, как уже обычно, не позвали.

    Заявления Навроцкого являются «глумлением над памятью жертв Холокоста», заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. А временный поверенный РФ в Польше Андрей Ордаш заявил, что «мы боремся с исторической амнезией польского общества, которое, к сожалению, за последние десятилетия начинает забывать о том, что здесь происходило 81 год назад».

    Польское общество забывает это из-за целенаправленной политики польских властей. Несколько лет назад в Польше был принят закон, по которому каждому, кто утверждает, что поляки также участвовали в Холокосте или содействовали немцам, может грозить до трех лет тюрьмы. Принят этот закон был после того, как в мире широкую известность приобрели книги и фильмы американских исследователей о событиях в местечке Едвабне, в котором в 1941 году местное польское население без какого-либо активного участия немцев перебило всю еврейскую общину.

    Профессор Принстона Ян Томаш Гросс написал книгу под названием «Соседи», где восстановил ход событий сотрудничества поляков с немцами. Как пишет Гросс, в Едвабне поляки выдавливали евреям глаза и отрезали языки, рубили головы топорами, до смерти забивали палками с гвоздями. Не щадили ни стариков, ни детей, так что матери сами топили своих младенцев в пруду, чтобы они не попали в руки изуверов. За те события тогдашний президент Польши Квасьневский официально попросил прощения, хотя широкой поддержки в польском обществе за этот свой поступок не нашел.

    Между тем события в Едвабне стали известны только после того, как получили широкую международную огласку. Но нечто подобное происходило не только в нескольких часах езды от Варшавы, как в Едвабне, а по всей территории Польши.

    Что же касается якобы ответственности СССР за «развязывание мировой войны» и, следовательно, за Холокост, то Навроцкому надо напомнить события, которым в Польше должны учить в школе. Во всяком случае, в советские времена учили (Навроцкий 1983 года рождения, он может и не помнить).

    Вторая мировая война в Европе была продолжением Первой и в значительной мере была спровоцирована перекосами Версальского мирного договора, который поставил Германию в унизительное положение – на этой волне пришел к власти Гитлер. Который, в свою очередь, воспринял популярные в то время на Западе – прежде всего в Британии – идеи расизма, наложившиеся на распространенный в Германии «глубинный» антисемитизм, что в итоге и привело руководство Третьего рейха к идее физического уничтожения евреев. И к ее практической реализации.

    Ни к чему из этого Советский Союз отношения не имел. Более того, для Гитлера СССР был «жидовско-коммунистической властью», которую было необходимо так же уничтожить, как и «западную клептократию». В ведомстве Розенберга вели тщательные подсчеты количества евреев в высших эшелонах советской власти. Была и отдельная категория – еврейские жены российских руководителей. Ни о каком антисемитизме в довоенный период в СССР и говорить-то невозможно, скорее наоборот – отмечался непропорционально большой рост влияния советских граждан еврейской национальности во всех сферах жизни и взрывной рост ныне практически исчезнувшей идишистской культуры.

    Утверждать, что СССР хоть даже косвенно ответственен за Холокост – не только подло и преступно, но и просто антиисторично.

    В конце концов, это не Сталин и Советский Союз написали для Гитлера Нюрнбергские расовые законы, принятые в Германии еще до начала Второй мировой войны. Как раз поляки отказывались пропускать на свою территорию еврейских беженцев из Германии, мотивируя это тем, что у них «своих евреев достаточно». Так люди и жили на нейтральной полосе неделями, пока умирать не стали.

    Несколькими годами позднее, в 1939 году, еврейское население Восточной Польши и так называемых кресов (западных частей Белоруссии и Украины) массово бежало под защиту Красной армии и на территорию СССР, только бы не оставаться под немцами и на территории «бывшей Польши», как выразился тогда советский наркоминдел Вячеслав Молотов, который, как известно, был женат на еврейке. Еврейские беженцы из кресов и Польши получали советское гражданство, если хотели, и возможность уехать вглубь страны подальше от границы.

    Тут надо, кстати, вспомнить еще один неприятный для поляков исторический факт. На территории рейха жило не так уж много евреев, и многие из них после прихода Гитлера к власти смогли покинуть Германию. А массовому истреблению подверглось как раз еврейское население Польши, а затем и Советского Союза.

    Без поддержки «широких масс польского народа», а в некоторых республиках Союза украинского, литовского, латышского и эстонского этот геноцид было бы сложно организовать силами исключительно зондеркоманд и небольшого числа частей СС.

    «Охота за евреями носила абсолютно массовый характер, и появился такой термин даже – он именно для Польши характерен – «шмальцовники». То есть собрать шмальц (сало) с этих беглецов, с этих обреченных людей. Их грабили, убивали, предоставляли убежище, потом выдавали немцам, забирая их имущество. За выдачу евреев были определены вознаграждения, которые немцы платили с охотой и объявляли об этом всем и вся», – отмечает историк Арон Шнейер. Были случаи, когда поляки сами приводили еврейских детей в гетто и концлагеря за руку.

    «Выступление президента Польши в день памяти событий, катастрофических для евреев Европы – это полное кощунство, – сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Яков Кедми. – Хочу напомнить, что именно поляки сотрудничали с нацистами и помогали в том числе в уничтожении евреев. Большинство тех, кто бежал из гетто и лагерей, были пойманы и выданы гитлеровцам, опять же, поляками.

    До 400 тыс. евреев были убиты польскими коллаборантами без всякого участия и даже присутствия войск Третьего рейха».

    Еврейские погромы в Польше продолжились и после войны. Наводить порядок и арестовывать зачинщиков приходилось именно войскам советского НКВД, поскольку польская «народная милиция» в некоторых местечках в основном погромщиков поддерживала.

    Польские источники утверждают, что «евреи сами виноваты». Дело в том, что в кресах и Восточной Польше, а также в Литве евреи в 1939 году активно поддержали пришедшую в эти места советскую власть, вступали в партию и комсомол и участвовали в коллективизации, а также в конфискации имущества магнатов, местных панов и в разграблениях католических костелов. И, мол, реакция польского населения в 1941 году и далее была ответной за события осени–зимы 1939 года.

    Это устойчивая точка зрения в бытовой памяти многих поляков и литовцев, которая со временем перекочевала и в историческую литературу. При этом никто в Варшаве не заостряет внимание на том, что массовые погромы прошли по всей Польше, а не только в кресах. Классическая попытка самооправдания, которая не отменяет расовой сути тогдашнего польского государства. Там даже курсанты-белорусы (православные) должны были в военных училищах сидеть отдельно от католиков на задней скамье, что уж тут говорить об отношении к евреям.

    Навроцкий далеко не первый польский политический деятель, кто пытается конструировать извращенную историческую реальность. Значительную часть своей речи в Освенциме сейчас он посвятил очередному требованию к Германии выплатить репарации. Нас это касаться вроде бы не должно, но это все равно один из механизмов создания мифа о «доброй Польше» того периода.

    Да, существовала подпольная организация «Жегота», которая спасала евреев. Но число спасенных польскими подпольными активистами евреев куда меньше тех, кого выдали на верную смерть или обокрали. Да и передергивание исторических фактов, а также попытки связать воедино несовместимое (например, сравнивать СССР и нацистскую Германию) – все это говорит не только о самом президенте Кароле Навроцком, но и о состоянии польского общества в целом.

    По крайней мере, с точки зрения искажения реальности и политических манипуляций – из него делают людей, похожих на общество Третьего рейха. Ведь именно вожди нацизма продвигали в своей пропаганде концепцию «Большой лжи» – веря в ее убедительность как раз из-за масштаба своего абсурда. Именно этот прием сегодня использует Кароль Навроцкий.

    В чем секрет мирового лидерства российской пшеницы

    Российская пшеница по-прежнему остается номером один на мировом рынке. США и ЕС планомерно сдают свои позиции, не выдерживая сложные условия, а именно: низкий уровень мировых цен. Российское же зерно десятилетиями покупают преданные фанаты. В чем же секрет выживаемости российской пшеницы? И каков потенциал у новых для России зернобобовых культур? Подробности

    Как история наказывала Финляндию за агрессию к России

    27 января Россия отмечает день полного снятия блокады Ленинграда. Однако в блокаде участвовали не только немецко-фашистские, но и финские Вооруженные силы. Вся история Финляндии со времен XIX века содержит примеры агрессии, предательства и неблагодарности в адрес России – а также того, как Финляндия была за это наказана. Подробности

    Почему Красная армия отказывалась от уникальных видов оружия

    85 лет назад, в январе 1941 года, в СССР стартовало проектирование так называемого ампуломета. Это был один из примеров уже забытых сегодня систем вооружений, на которые в первый период Великой Отечественной делалась серьезная ставка. Что это были за системы и почему они в итоге не оправдали надежд? Подробности

    Ложь президента Польши достигла масштабов пропаганды Третьего рейха

    «Это полное кощунство». Такими словами политологи оценивают слова президента Польши Кароля Навроцкого о роли Советского Союза и в начале Второй мировой войны, и в организации массового истребления евреев. Что именно сказал польский руководитель и почему его заявления похожи на пропаганду Третьего рейха? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Урсула – диктатор Европы

      Отношения между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас окончательно испортились. В частном порядке Каллас называет начальницу диктатором, утверждают европейские СМИ. Судя по всему, так она пытается спасти собственную карьеру.

    • Украину хотят взять в ЕС в 2027 году

      Президент Сербии Александр Вучич заявил, что, по его информации, Украина станет членом ЕС уже в 2027 году. О том, что такие планы существуют, говорил и премьер Венгрии Виктор Орбан. Пока это кажется невозможным, даже гибельным сценарием для Евросоюза. Пока.

    • Очередное предательство США. Теперь курды

      Ряд американских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США окончательно сворачивают свое военное присутствие в Сирии. Это связано с решением о предательстве очередного союзника, которое приняли в Вашингтоне.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • График выплат пенсий и пособий на детей в феврале 2026 года: точные даты, переносы и важные нюансы

      Февраль – месяц короткий, но с точки зрения социальных выплат напряженный. Его наступление всегда волнует и пенсионеров, и семьи с детьми. Нужно планировать бюджет, учитывая не только сокращенное количество дней, но и государственные праздники, которые напрямую влияют на график перечислений. Когда в феврале 2026 года стоит ждать пенсии и все основные детские пособия, как работают переносы из-за выходных и 23 февраля и на что важно обратить внимание?

    • Индексация пенсий и социальных выплат с 1 февраля 2026 года: кого коснутся прибавки и новые суммы

      С 1 февраля 2026 года в России проводится очередная индексация пенсий и социальных выплат. Повышение затронет пенсионеров, семьи с детьми, получателей федеральных пособий, а также граждан, пользующихся мерами господдержки, привязанными к уровню инфляции. Размер индексации составляет 5,6% – именно на такую величину выросли потребительские цены по итогам 2025 года. Повышение применяется автоматически и не требует подачи заявлений.

    • Народные приметы на февраль 2026: что сулит месяц и к чему готовиться

      Февраль в народном календаре всегда занимал особое место. Это не просто самый короткий месяц года, а время перелома, когда зима борется с весной, а темнота постепенно уступает свету. Именно в феврале заканчивается один жизненный цикл и начинается подготовка к следующему. Наши предки придавали большое значение февральским приметам, ведь они помогали не столько предсказать погоду, сколько понять внутренние ритмы жизни, настроиться на грядущие перемены и проверить, насколько прочно выстроены быт и отношения.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

