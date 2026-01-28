Ложь президента Польши достигла масштабов пропаганды Третьего рейха

Tекст: Евгений Крутиков

Президент Польши Кароль Навроцкий обвинил Советский Союз в «причастности к Холокосту». По его логике, это СССР и Германия развязали Вторую мировую войну – а значит, Москва также ответственна за Холокост, как и Берлин. Он признал, что концлагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме был освобожден советскими солдатами, однако в своем выступлении допустил, мягко говоря, историческое искажение, обвинив СССР в причастности к Холокосту.

Навроцкий заявил: «Да. Эти семь тысяч (выживших узников Аушвица – прим. ВЗГЛЯД), которые были живы в 1945 году, освобождение и свободу увидели в лицах советских солдат. Но в то же время за стенами концентрационного лагеря Аушвиц их не ждала свобода». Навроцкий выступил с этими словами 27 января, в День памяти жертв Холокоста, на торжественной церемонии в музее Освенцима, посвященной 81-й годовщине освобождения лагеря, на которую представителей РФ, как уже обычно, не позвали.

Заявления Навроцкого являются «глумлением над памятью жертв Холокоста», заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. А временный поверенный РФ в Польше Андрей Ордаш заявил, что «мы боремся с исторической амнезией польского общества, которое, к сожалению, за последние десятилетия начинает забывать о том, что здесь происходило 81 год назад».

Польское общество забывает это из-за целенаправленной политики польских властей. Несколько лет назад в Польше был принят закон, по которому каждому, кто утверждает, что поляки также участвовали в Холокосте или содействовали немцам, может грозить до трех лет тюрьмы. Принят этот закон был после того, как в мире широкую известность приобрели книги и фильмы американских исследователей о событиях в местечке Едвабне, в котором в 1941 году местное польское население без какого-либо активного участия немцев перебило всю еврейскую общину.

Профессор Принстона Ян Томаш Гросс написал книгу под названием «Соседи», где восстановил ход событий сотрудничества поляков с немцами. Как пишет Гросс, в Едвабне поляки выдавливали евреям глаза и отрезали языки, рубили головы топорами, до смерти забивали палками с гвоздями. Не щадили ни стариков, ни детей, так что матери сами топили своих младенцев в пруду, чтобы они не попали в руки изуверов. За те события тогдашний президент Польши Квасьневский официально попросил прощения, хотя широкой поддержки в польском обществе за этот свой поступок не нашел.

Между тем события в Едвабне стали известны только после того, как получили широкую международную огласку. Но нечто подобное происходило не только в нескольких часах езды от Варшавы, как в Едвабне, а по всей территории Польши.

Что же касается якобы ответственности СССР за «развязывание мировой войны» и, следовательно, за Холокост, то Навроцкому надо напомнить события, которым в Польше должны учить в школе. Во всяком случае, в советские времена учили (Навроцкий 1983 года рождения, он может и не помнить).

Вторая мировая война в Европе была продолжением Первой и в значительной мере была спровоцирована перекосами Версальского мирного договора, который поставил Германию в унизительное положение – на этой волне пришел к власти Гитлер. Который, в свою очередь, воспринял популярные в то время на Западе – прежде всего в Британии – идеи расизма, наложившиеся на распространенный в Германии «глубинный» антисемитизм, что в итоге и привело руководство Третьего рейха к идее физического уничтожения евреев. И к ее практической реализации.

Ни к чему из этого Советский Союз отношения не имел. Более того, для Гитлера СССР был «жидовско-коммунистической властью», которую было необходимо так же уничтожить, как и «западную клептократию». В ведомстве Розенберга вели тщательные подсчеты количества евреев в высших эшелонах советской власти. Была и отдельная категория – еврейские жены российских руководителей. Ни о каком антисемитизме в довоенный период в СССР и говорить-то невозможно, скорее наоборот – отмечался непропорционально большой рост влияния советских граждан еврейской национальности во всех сферах жизни и взрывной рост ныне практически исчезнувшей идишистской культуры.

Утверждать, что СССР хоть даже косвенно ответственен за Холокост – не только подло и преступно, но и просто антиисторично.

В конце концов, это не Сталин и Советский Союз написали для Гитлера Нюрнбергские расовые законы, принятые в Германии еще до начала Второй мировой войны. Как раз поляки отказывались пропускать на свою территорию еврейских беженцев из Германии, мотивируя это тем, что у них «своих евреев достаточно». Так люди и жили на нейтральной полосе неделями, пока умирать не стали.

Несколькими годами позднее, в 1939 году, еврейское население Восточной Польши и так называемых кресов (западных частей Белоруссии и Украины) массово бежало под защиту Красной армии и на территорию СССР, только бы не оставаться под немцами и на территории «бывшей Польши», как выразился тогда советский наркоминдел Вячеслав Молотов, который, как известно, был женат на еврейке. Еврейские беженцы из кресов и Польши получали советское гражданство, если хотели, и возможность уехать вглубь страны подальше от границы.

Тут надо, кстати, вспомнить еще один неприятный для поляков исторический факт. На территории рейха жило не так уж много евреев, и многие из них после прихода Гитлера к власти смогли покинуть Германию. А массовому истреблению подверглось как раз еврейское население Польши, а затем и Советского Союза.

Без поддержки «широких масс польского народа», а в некоторых республиках Союза украинского, литовского, латышского и эстонского этот геноцид было бы сложно организовать силами исключительно зондеркоманд и небольшого числа частей СС.

«Охота за евреями носила абсолютно массовый характер, и появился такой термин даже – он именно для Польши характерен – «шмальцовники». То есть собрать шмальц (сало) с этих беглецов, с этих обреченных людей. Их грабили, убивали, предоставляли убежище, потом выдавали немцам, забирая их имущество. За выдачу евреев были определены вознаграждения, которые немцы платили с охотой и объявляли об этом всем и вся», – отмечает историк Арон Шнейер. Были случаи, когда поляки сами приводили еврейских детей в гетто и концлагеря за руку.

«Выступление президента Польши в день памяти событий, катастрофических для евреев Европы – это полное кощунство, – сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Яков Кедми. – Хочу напомнить, что именно поляки сотрудничали с нацистами и помогали в том числе в уничтожении евреев. Большинство тех, кто бежал из гетто и лагерей, были пойманы и выданы гитлеровцам, опять же, поляками.

До 400 тыс. евреев были убиты польскими коллаборантами без всякого участия и даже присутствия войск Третьего рейха».

Еврейские погромы в Польше продолжились и после войны. Наводить порядок и арестовывать зачинщиков приходилось именно войскам советского НКВД, поскольку польская «народная милиция» в некоторых местечках в основном погромщиков поддерживала.

Польские источники утверждают, что «евреи сами виноваты». Дело в том, что в кресах и Восточной Польше, а также в Литве евреи в 1939 году активно поддержали пришедшую в эти места советскую власть, вступали в партию и комсомол и участвовали в коллективизации, а также в конфискации имущества магнатов, местных панов и в разграблениях католических костелов. И, мол, реакция польского населения в 1941 году и далее была ответной за события осени–зимы 1939 года.

Это устойчивая точка зрения в бытовой памяти многих поляков и литовцев, которая со временем перекочевала и в историческую литературу. При этом никто в Варшаве не заостряет внимание на том, что массовые погромы прошли по всей Польше, а не только в кресах. Классическая попытка самооправдания, которая не отменяет расовой сути тогдашнего польского государства. Там даже курсанты-белорусы (православные) должны были в военных училищах сидеть отдельно от католиков на задней скамье, что уж тут говорить об отношении к евреям.

Навроцкий далеко не первый польский политический деятель, кто пытается конструировать извращенную историческую реальность. Значительную часть своей речи в Освенциме сейчас он посвятил очередному требованию к Германии выплатить репарации. Нас это касаться вроде бы не должно, но это все равно один из механизмов создания мифа о «доброй Польше» того периода.

Да, существовала подпольная организация «Жегота», которая спасала евреев. Но число спасенных польскими подпольными активистами евреев куда меньше тех, кого выдали на верную смерть или обокрали. Да и передергивание исторических фактов, а также попытки связать воедино несовместимое (например, сравнивать СССР и нацистскую Германию) – все это говорит не только о самом президенте Кароле Навроцком, но и о состоянии польского общества в целом.

По крайней мере, с точки зрения искажения реальности и политических манипуляций – из него делают людей, похожих на общество Третьего рейха. Ведь именно вожди нацизма продвигали в своей пропаганде концепцию «Большой лжи» – веря в ее убедительность как раз из-за масштаба своего абсурда. Именно этот прием сегодня использует Кароль Навроцкий.