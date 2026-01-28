Обстрелы Белгорода не смогут оказать никакого влияния на темпы нашего наступления даже в соседней Харьковской области. И, разумеется, американцы, которые являются главным источником развединформации для ВСУ, не могут этого не понимать. Тогда зачем они санкционировали применение HIMARS?4 комментария
Ложь президента Польши достигла масштабов пропаганды Третьего рейха
«Это полное кощунство». Такими словами политологи оценивают слова президента Польши Кароля Навроцкого о роли Советского Союза и в начале Второй мировой войны, и в организации массового истребления евреев. Что именно сказал польский руководитель и почему его заявления похожи на пропаганду Третьего рейха?
Президент Польши Кароль Навроцкий обвинил Советский Союз в «причастности к Холокосту». По его логике, это СССР и Германия развязали Вторую мировую войну – а значит, Москва также ответственна за Холокост, как и Берлин. Он признал, что концлагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме был освобожден советскими солдатами, однако в своем выступлении допустил, мягко говоря, историческое искажение, обвинив СССР в причастности к Холокосту.
Навроцкий заявил: «Да. Эти семь тысяч (выживших узников Аушвица – прим. ВЗГЛЯД), которые были живы в 1945 году, освобождение и свободу увидели в лицах советских солдат. Но в то же время за стенами концентрационного лагеря Аушвиц их не ждала свобода». Навроцкий выступил с этими словами 27 января, в День памяти жертв Холокоста, на торжественной церемонии в музее Освенцима, посвященной 81-й годовщине освобождения лагеря, на которую представителей РФ, как уже обычно, не позвали.
Заявления Навроцкого являются «глумлением над памятью жертв Холокоста», заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. А временный поверенный РФ в Польше Андрей Ордаш заявил, что «мы боремся с исторической амнезией польского общества, которое, к сожалению, за последние десятилетия начинает забывать о том, что здесь происходило 81 год назад».
Польское общество забывает это из-за целенаправленной политики польских властей. Несколько лет назад в Польше был принят закон, по которому каждому, кто утверждает, что поляки также участвовали в Холокосте или содействовали немцам, может грозить до трех лет тюрьмы. Принят этот закон был после того, как в мире широкую известность приобрели книги и фильмы американских исследователей о событиях в местечке Едвабне, в котором в 1941 году местное польское население без какого-либо активного участия немцев перебило всю еврейскую общину.
Профессор Принстона Ян Томаш Гросс написал книгу под названием «Соседи», где восстановил ход событий сотрудничества поляков с немцами. Как пишет Гросс, в Едвабне поляки выдавливали евреям глаза и отрезали языки, рубили головы топорами, до смерти забивали палками с гвоздями. Не щадили ни стариков, ни детей, так что матери сами топили своих младенцев в пруду, чтобы они не попали в руки изуверов. За те события тогдашний президент Польши Квасьневский официально попросил прощения, хотя широкой поддержки в польском обществе за этот свой поступок не нашел.
Между тем события в Едвабне стали известны только после того, как получили широкую международную огласку. Но нечто подобное происходило не только в нескольких часах езды от Варшавы, как в Едвабне, а по всей территории Польши.
Что же касается якобы ответственности СССР за «развязывание мировой войны» и, следовательно, за Холокост, то Навроцкому надо напомнить события, которым в Польше должны учить в школе. Во всяком случае, в советские времена учили (Навроцкий 1983 года рождения, он может и не помнить).
Вторая мировая война в Европе была продолжением Первой и в значительной мере была спровоцирована перекосами Версальского мирного договора, который поставил Германию в унизительное положение – на этой волне пришел к власти Гитлер. Который, в свою очередь, воспринял популярные в то время на Западе – прежде всего в Британии – идеи расизма, наложившиеся на распространенный в Германии «глубинный» антисемитизм, что в итоге и привело руководство Третьего рейха к идее физического уничтожения евреев. И к ее практической реализации.
Ни к чему из этого Советский Союз отношения не имел. Более того, для Гитлера СССР был «жидовско-коммунистической властью», которую было необходимо так же уничтожить, как и «западную клептократию». В ведомстве Розенберга вели тщательные подсчеты количества евреев в высших эшелонах советской власти. Была и отдельная категория – еврейские жены российских руководителей. Ни о каком антисемитизме в довоенный период в СССР и говорить-то невозможно, скорее наоборот – отмечался непропорционально большой рост влияния советских граждан еврейской национальности во всех сферах жизни и взрывной рост ныне практически исчезнувшей идишистской культуры.
Утверждать, что СССР хоть даже косвенно ответственен за Холокост – не только подло и преступно, но и просто антиисторично.
В конце концов, это не Сталин и Советский Союз написали для Гитлера Нюрнбергские расовые законы, принятые в Германии еще до начала Второй мировой войны. Как раз поляки отказывались пропускать на свою территорию еврейских беженцев из Германии, мотивируя это тем, что у них «своих евреев достаточно». Так люди и жили на нейтральной полосе неделями, пока умирать не стали.
Несколькими годами позднее, в 1939 году, еврейское население Восточной Польши и так называемых кресов (западных частей Белоруссии и Украины) массово бежало под защиту Красной армии и на территорию СССР, только бы не оставаться под немцами и на территории «бывшей Польши», как выразился тогда советский наркоминдел Вячеслав Молотов, который, как известно, был женат на еврейке. Еврейские беженцы из кресов и Польши получали советское гражданство, если хотели, и возможность уехать вглубь страны подальше от границы.
Тут надо, кстати, вспомнить еще один неприятный для поляков исторический факт. На территории рейха жило не так уж много евреев, и многие из них после прихода Гитлера к власти смогли покинуть Германию. А массовому истреблению подверглось как раз еврейское население Польши, а затем и Советского Союза.
Без поддержки «широких масс польского народа», а в некоторых республиках Союза украинского, литовского, латышского и эстонского этот геноцид было бы сложно организовать силами исключительно зондеркоманд и небольшого числа частей СС.
«Охота за евреями носила абсолютно массовый характер, и появился такой термин даже – он именно для Польши характерен – «шмальцовники». То есть собрать шмальц (сало) с этих беглецов, с этих обреченных людей. Их грабили, убивали, предоставляли убежище, потом выдавали немцам, забирая их имущество. За выдачу евреев были определены вознаграждения, которые немцы платили с охотой и объявляли об этом всем и вся», – отмечает историк Арон Шнейер. Были случаи, когда поляки сами приводили еврейских детей в гетто и концлагеря за руку.
«Выступление президента Польши в день памяти событий, катастрофических для евреев Европы – это полное кощунство, – сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Яков Кедми. – Хочу напомнить, что именно поляки сотрудничали с нацистами и помогали в том числе в уничтожении евреев. Большинство тех, кто бежал из гетто и лагерей, были пойманы и выданы гитлеровцам, опять же, поляками.
До 400 тыс. евреев были убиты польскими коллаборантами без всякого участия и даже присутствия войск Третьего рейха».
Еврейские погромы в Польше продолжились и после войны. Наводить порядок и арестовывать зачинщиков приходилось именно войскам советского НКВД, поскольку польская «народная милиция» в некоторых местечках в основном погромщиков поддерживала.
Польские источники утверждают, что «евреи сами виноваты». Дело в том, что в кресах и Восточной Польше, а также в Литве евреи в 1939 году активно поддержали пришедшую в эти места советскую власть, вступали в партию и комсомол и участвовали в коллективизации, а также в конфискации имущества магнатов, местных панов и в разграблениях католических костелов. И, мол, реакция польского населения в 1941 году и далее была ответной за события осени–зимы 1939 года.
Это устойчивая точка зрения в бытовой памяти многих поляков и литовцев, которая со временем перекочевала и в историческую литературу. При этом никто в Варшаве не заостряет внимание на том, что массовые погромы прошли по всей Польше, а не только в кресах. Классическая попытка самооправдания, которая не отменяет расовой сути тогдашнего польского государства. Там даже курсанты-белорусы (православные) должны были в военных училищах сидеть отдельно от католиков на задней скамье, что уж тут говорить об отношении к евреям.
Навроцкий далеко не первый польский политический деятель, кто пытается конструировать извращенную историческую реальность. Значительную часть своей речи в Освенциме сейчас он посвятил очередному требованию к Германии выплатить репарации. Нас это касаться вроде бы не должно, но это все равно один из механизмов создания мифа о «доброй Польше» того периода.
Да, существовала подпольная организация «Жегота», которая спасала евреев. Но число спасенных польскими подпольными активистами евреев куда меньше тех, кого выдали на верную смерть или обокрали. Да и передергивание исторических фактов, а также попытки связать воедино несовместимое (например, сравнивать СССР и нацистскую Германию) – все это говорит не только о самом президенте Кароле Навроцком, но и о состоянии польского общества в целом.
По крайней мере, с точки зрения искажения реальности и политических манипуляций – из него делают людей, похожих на общество Третьего рейха. Ведь именно вожди нацизма продвигали в своей пропаганде концепцию «Большой лжи» – веря в ее убедительность как раз из-за масштаба своего абсурда. Именно этот прием сегодня использует Кароль Навроцкий.