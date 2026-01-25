Главным интересом Китая в Иране и одновременно главной угрозой для доминирования США был и остается китайский мегапроект по переустройству мира «Один пояс – один путь». В котором Иран занимает одно из центральных мест.0 комментариев
Times: На учениях в Норвегии финнов попросили не «громить» армию США
Финские военные настолько успешно проявили себя на совместных учениях с армией США на севере Норвегии, что организаторам пришлось просить их быть снисходительнее, сообщили СМИ.
The Times ссылается на высокопоставленный военный источник, отмечая, что американские военные в ходе совместных учений на севере Норвегии в 2025 году столкнулись с серьёзными трудностями, в то время как европейские участники подобных проблем не испытывали.
По словам источника, финны выступали в роли условного противника и настолько уверенно одерживали победы над представителями США, что ситуация становилась для последних неудобной и деморализующей. Организаторам учений пришлось вмешаться и попросить финских военных снизить интенсивность действий, чтобы дать американцам шанс лучше проявить себя в манёврах.
Во вторник глава МИД России Сергей Лавров сообщил о серьезной подготовке НАТО и европейских лидеров к возможной войне против России, подчеркнув их открытость намерений.
Ранее Лавров обвинил западные страны в подготовке новой крупной войны на территории Европы и заявил о непрекращающемся расширении Североатлантического альянса.
