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Каллас заявила о потребности Евросоюза в собственном флоте ледоколов
Каллас: ЕС нуждается в собственном флоте ледоколов
Глава евродипломатии Кая Каллас заявила о необходимости создания флота ледоколов для Евросоюза на фоне изменения климата и геополитической обстановки.
Глава европейской дипломатии выступила с заявлением на пресс-конференции по случаю Арктического саммита ЕС, передает ТАСС. «Учитывая текущую геополитическую ситуацию и изменение климата, которое открывает морские пути, нам нужно больше ледоколов», – сказала Каллас.
Дипломат отметила, что Финляндия обладает большим опытом в строительстве подобных судов. При этом она подчеркнула, что для приобретения флота Евросоюз выберет того подрядчика, который предложит наиболее выгодные условия сделки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала направить часть военных ассигнований ЕС на закупку европейского ледокола.
В прошлом году финская компания Aker Arctic предложила помощь США в строительстве новых ледоколов.
Неделей ранее страны Евросоюза вынудили Каю Каллас отменить запуск новой оборонной группы.