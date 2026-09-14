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Морспасслужба увеличила исковые требования по крушению танкеров на Кубани
Морспасслужба потребовала 1,2 млрд рублей за крушение танкеров на Кубани
Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил ходатайство Морспасслужбы об увеличении размера исковых требований к владельцам затонувших в Керченском проливе танкеров до 1,2 млрд рублей.
Представитель истца уточнил требования к собственникам судов, передает РИА «Новости». Изначально расчет охватывал период с 25 декабря 2024 года до конца апреля 2025 года, и сумма составляла 485 млн рублей. Новый расчет продлен до 31 декабря 2025 года.
«Суд удовлетворяет ходатайство», – заявил судья. Следующее предварительное заседание назначено на 28 октября.
Иск о взыскании расходов на ликвидацию разлива нефтепродуктов подан к владельцам танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Ранее суд частично удовлетворил его на 404,3 млн рублей, но решение было обжаловано. В марте дело направили на новое рассмотрение.
Танкеры потерпели крушение 15 декабря 2024 года во время шторма. В море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов, что привело к загрязнению более трех тысяч километров береговой линии Краснодарского края.
В феврале власти Краснодарского края подали иск к владельцам судов на 34,3 млрд рублей.
В августе прошлого года арбитражный суд взыскал с собственников танкера «Волгонефть-212» почти 50 млрд рублей за ущерб водному объекту.
К разбирательству по иску Морспасслужбы судья привлек Генеральную прокуратуру России.