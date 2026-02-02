Что же получается: стоит США только свистнуть, и государства Глобального Юга тут же десятками перебегают под вашингтонскую крышу в Совет мира? Думаю, не стоит паниковать и преждевременно хоронить БРИКС.0 комментариев
Владельцам танкеров выставили счет на 34 млрд рублей за разлив нефти в Черном море
Власти Краснодарского края подали иск о взыскании многомиллиардной компенсации за экологический ущерб от аварии судов с мазутом в Арбитражный суд региона.
Суд принял заявление министерства природных ресурсов к трем компаниям: «Волгатранснефть», «Каматрансойл» и «Кама шиппинг». Сумма исковых требований составляет 34,3 млрд рублей, передает ТАСС.
Ответчиками выступают собственники и фрахтователь судов «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212». Предварительное слушание по громкому делу назначено на 24 февраля.
Корабли потерпели бедствие 15 декабря 2024 года, имея на борту около 9,2 тыс. тонн мазута. Происшествие привело к масштабному загрязнению акватории Черного моря нефтепродуктами.
Напомним, Арбитражный суд Кубани взыскал с компаний «Волгатранснефть», «Абсолютстрахование», «Кама шиппинг» и «ВСК» более 404 млн рублей за ликвидацию последствий аварии танкеров у Керченского пролива.
До этого Росприроднадзор заявлял о невозможности полной ликвидации последствий загрязнения Черного моря после крушения двух танкеров в Керченском проливе и разлива 2,4 тыс. тонн мазута.