Матвиенко: Россия не будет flexible для открывающих ВСУ воздушное пространство

Tекст: Антон Антонов

Матвиенко в интервью Ольге Скабеевой для программы «60 минут» ИС «Вести» отметила, что Россия сталкивается с террористическими актами, атаками на энергетическую инфраструктуру, гражданские объекты и людей, передает ТАСС.

«Мы не будем flexible [«гибкими» – англ.] для всех, мы не будем поддаваться угрозам европейцев или кого-либо. Мы сделали очень жесткие предупреждения этим странам», – сказала она.

По словам спикера, Литва уже заявила, что не давала Украине разрешения на использование своего воздушного пространства для пролета дронов. Она добавила, что страны ЕС осознали последствия подобных действий и теперь будут осторожнее, хотя публично об этом не заявят: «Я думаю, они сейчас отползут. Вслух не скажут, но отползут».

Согласно мартовскому «Рейтингу недружественных правительств» (.pdf) газеты ВЗГЛЯД, общий уровень враждебности стран Северной Европы достиг рекордных значений. Первое место с результатом 90 очков из 100 заняла Латвия. Поводом для этого серия инцидентов с украинскими БПЛА, которые следовали в сторону России через территорию Латвии. Кремль пригрозил мерами, если страны ЕС дали Украине коридор для ударов по России.

