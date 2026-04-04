Tекст: Дмитрий Зубарев

Минобороны России опубликовало оперативную сводку о ходе спецоперации на Украине за сутки, сообщает ведомство в MAX. В ответ на «террористические атаки» по гражданским объектам в России, российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, задействованным в интересах ВСУ. Как заявили в ведомстве, «цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены».

Подразделения группировки войск «Север» улучшили позиции на передовой, нанеся потери личному составу и технике украинской армии и территориальной обороны в Сумской области, в частности у Бачевска, Новой Сечи и Храповщины. В Харьковской области поражены подразделения ВСУ в районах Александровки, Казачьей Лопани, Избицкого и Волчанских Хуторов. У противника до 175 потерь в живой силе, уничтожены боевая бронированная машина, 18 автомобилей, два орудия, РЭБ-станция и девять складов.

Группировка войск «Запад» улучшила тактическое положение, атаковав части ВСУ в районах Боровой, Студенка (Харьковская область), Щурово, Старого Каравана и Красного Лимана в Донецкой Народной Республике. Потери противника превысили 180 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, пять бронемашин, 22 автомобиля, два орудия, реактивная система «Град» и три склада боеприпасов.

Силы «Южной» группировки заняли более выгодные позиции, нанеся удары по формированиям ВСУ в районах Краматорска, Славянска, Дружковки, Рай-Александровки и Константиновки. Украинские войска потеряли до 70 человек, две бронемашины, 16 автомобилей, пять артиллерийских орудий, боевую машину «Град» и семь складов.

«Центр» улучшил передний край и поразил личный состав и технику ВСУ, егерской, штурмовой и морской пехоты, а также нацгвардии в районах Доброполья, Водянского, Петровки, Варваровки, Новопавловки, Гавриловки и Новоподгородного. Украинские потери превысили 380 человек, уничтожены четыре машины пехоты, семь бронемашин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, артиллерийское орудие, 15 автомобилей и склад боеприпасов.

В «Восточном» направлении российские войска продвинулись вглубь обороны противника, нанеся потери двум механизированным, одной штурмовой бригаде и двум штурмовым полкам ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях. Противник потерял до 290 военнослужащих, боевую машину пехоты и девять автомобилей.

Группировка «Днепр» поразила цели в районах Орехова, Преображенки и Херсона, уничтожив до 65 военнослужащих, две бронированные машины, 11 автомобилей, три станции РЭБ и склад.

В течение суток российские войска с помощью авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии нанесли удары по объектам инфраструктуры украинских военных аэродромов и дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 142 районах. Средства ПВО сбили шесть управляемых авиабомб, крылатую ракету «Фламинго» и 308 беспилотников самолетного типа.

С начала спецоперации, по данным Минобороны, уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 131 025 беспилотников, 653 зенитных ракетных комплекса, 28 687 танков и других бронемашин, 1 696 боевых машин реактивной артиллерии, 34 276 артиллерийских орудий и минометов, а также 58 596 единиц спецвоенной автомобильной техники.

российские Вооруженные Силы нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины в ответ на атаки Киева по гражданской инфраструктуре. В марте подразделения группировки «Север» установили контроль над Потаповкой в Сумской области и нанесли удары по силам теробороны в населенных пунктах Великая Чернетчина, Искрисковщина и Новая Сечь. Ранее российские войска нанесли серию ударов по предприятиям военной промышленности Украины, объектам энергетики и логистики, а также по местам дислокации частей ВСУ.