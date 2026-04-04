  Более 1300 сотрудников Роскосмоса приняли участие в спецоперации
    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран
    Ушаков посоветовал Каллас выпить
    Умер создатель ракеты «Циркон» Леонов
    Посол России пообещал Британии «сюрприз» в случае захвата судов
    В Сербии мигранта объявили подозреваемым в диверсии на газопроводе
    Для охраны венгерского участка «Турецкого потока» привлекли армию
    Дмитриев призвал готовиться к мировому кризису, сравнив его с началом ковида
    Киев решил обратиться к Конгрессу США за ракетами Patriot
    В 48 городах России и за рубежом прошла акция в защиту Армянской церкви
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Почему «Молодец баба» проиграла «Анне Карениной»

    Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?

    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Хозяин Белого дома снова споткнулся об Иран

    Ситуация Трампа с Ираном напоминает кризис Джимми Картера 1979–1981 годов. Тогда Тегеран захватил 66 американских дипломатов и шантажировал США. Слабость Картера стоила ему дальнейшей карьеры. Рейтинги Трампа тоже падают.

    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Террор дотянулся до подростков

    Многое из того, что казалось нам теориями заговора, оказалось не просто правдой, а прозой жизни. Сегодня нам угрожают террористические ячейки, у которых есть кураторы, есть схроны с оружием. И есть молодые люди, отравленные больными идеями.

    4 апреля 2026, 12:45 • Новости дня

    Минобороны сообщило о массированных ударах по объектам ВСУ на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные нанесли групповые удары по объектам военной промышленности и энергетики Украины, все запланированные цели были успешно поражены в ответ на атаки ВСУ, сообщили в Минобороны России.

    Минобороны России опубликовало оперативную сводку о ходе спецоперации на Украине за сутки, сообщает ведомство в MAX. В ответ на «террористические атаки» по гражданским объектам в России, российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, задействованным в интересах ВСУ. Как заявили в ведомстве, «цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены».

    Подразделения группировки войск «Север» улучшили позиции на передовой, нанеся потери личному составу и технике украинской армии и территориальной обороны в Сумской области, в частности у Бачевска, Новой Сечи и Храповщины. В Харьковской области поражены подразделения ВСУ в районах Александровки, Казачьей Лопани, Избицкого и Волчанских Хуторов. У противника до 175 потерь в живой силе, уничтожены боевая бронированная машина, 18 автомобилей, два орудия, РЭБ-станция и девять складов.

    Группировка войск «Запад» улучшила тактическое положение, атаковав части ВСУ в районах Боровой, Студенка (Харьковская область), Щурово, Старого Каравана и Красного Лимана в Донецкой Народной Республике. Потери противника превысили 180 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, пять бронемашин, 22 автомобиля, два орудия, реактивная система «Град» и три склада боеприпасов.

    Силы «Южной» группировки заняли более выгодные позиции, нанеся удары по формированиям ВСУ в районах Краматорска, Славянска, Дружковки, Рай-Александровки и Константиновки. Украинские войска потеряли до 70 человек, две бронемашины, 16 автомобилей, пять артиллерийских орудий, боевую машину «Град» и семь складов.

    «Центр» улучшил передний край и поразил личный состав и технику ВСУ, егерской, штурмовой и морской пехоты, а также нацгвардии в районах Доброполья, Водянского, Петровки, Варваровки, Новопавловки, Гавриловки и Новоподгородного. Украинские потери превысили 380 человек, уничтожены четыре машины пехоты, семь бронемашин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, артиллерийское орудие, 15 автомобилей и склад боеприпасов.

    В «Восточном» направлении российские войска продвинулись вглубь обороны противника, нанеся потери двум механизированным, одной штурмовой бригаде и двум штурмовым полкам ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях. Противник потерял до 290 военнослужащих, боевую машину пехоты и девять автомобилей.

    Группировка «Днепр» поразила цели в районах Орехова, Преображенки и Херсона, уничтожив до 65 военнослужащих, две бронированные машины, 11 автомобилей, три станции РЭБ и склад.

    В течение суток российские войска с помощью авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии нанесли удары по объектам инфраструктуры украинских военных аэродромов и дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 142 районах. Средства ПВО сбили шесть управляемых авиабомб, крылатую ракету «Фламинго» и 308 беспилотников самолетного типа.

    С начала спецоперации, по данным Минобороны, уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 131 025 беспилотников, 653 зенитных ракетных комплекса, 28 687 танков и других бронемашин, 1 696 боевых машин реактивной артиллерии, 34 276 артиллерийских орудий и минометов, а также 58 596 единиц спецвоенной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские Вооруженные Силы нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины в ответ на атаки Киева по гражданской инфраструктуре. В марте подразделения группировки «Север» установили контроль над Потаповкой в Сумской области и нанесли удары по силам теробороны в населенных пунктах Великая Чернетчина, Искрисковщина и Новая Сечь. Ранее российские войска нанесли серию ударов по предприятиям военной промышленности Украины, объектам энергетики и логистики, а также по местам дислокации частей ВСУ.

    5 апреля 2026, 10:01 • Новости дня
    Марочко: Киев удерживает фронт расстрелами дезертиров ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил о применении заградотрядами ВСУ расстрелов для поддержания дисциплины среди солдат и контроля на линии фронта.

    Марочко заявил, что расстрелы дезертиров в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ) служат инструментом устрашения и контроля на фронте со стороны киевских властей, передаёт ТАСС. Он добавил, что бойцы украинских заградотрядов получили разрешение на такие действия ещё в начале спецоперации.

    «Это помогает Киеву хоть как-то стабилизировать фронт. К сожалению, эти карательные меры приносят свои результаты: действительно украинские боевики очень сильно боятся своих заградотрядов, они являются по сути их заложниками. На данный момент только таким способом изуверы военно-политического руководства Украины могут хоть как-то контролировать то, что происходит на линии боевого соприкосновения», – заявил Марочко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские заградотряды у города Константиновка открывают огонь по своим военным, пытающимся самовольно оставить позиции. На украинском учебном полигоне в селе Подлесное командование стреляло по мобилизованным, пытавшимся сбежать. Заградотряды ВСУ у Свердликова обстреляли сбежавших пограничников для устрашения личного состава.

    5 апреля 2026, 08:10 • Новости дня
    Сальдо сообщил о работе подполья против ВСУ в Херсоне

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Представители пророссийского подполья в Херсоне успешно ведут работу по ослаблению Вооруженных сил Украины (ВСУ), что поможет при освобождении города российскими войсками, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Сальдо рассказал, что представители пророссийского подполья продолжают активную работу на территории города, передает ТАСС. Он подчеркнул, что несмотря на репрессии и карательные меры со стороны Вооруженных сил Украины, подпольщики успешно деморализуют противника и сторонников Владимира Зеленского.

    Сальдо отметил, что действия подполья координируются с контролем воздушного пространства российскими военными, что позволяет методично ослаблять ВСУ и готовить почву для освобождения города. По его словам, жители Херсонщины выражают благодарность участникам подполья за их работу.

    Глава региона уточнил, что подпольщики осуществляют удары по логистическим объектам противника, а также передают важные сведения российским вооруженным силам. «Противник вынужден постоянно бояться удара в неожиданном месте, где его не ждут. Это серьезный фактор, который изматывает ВСУ. Самое главное – моральный эффект. Подпольщики на правом берегу показывают, что Херсон жив и никогда не будет сломлен», – заявил Сальдо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, местные жители в Херсоне и Запорожье передают российским военным адреса домов с подразделениями ВСУ. Организация сопротивления «Русский Херсон» сообщила о передаче координат украинских сил и об уничтожении 80 бойцов ВСУ и 15 военных автомобилей. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о занятии российскими военными промзоны Херсона и дачных поселков на островах в низовьях Днепра, фактически обозначив начало операции по освобождению города.

    5 апреля 2026, 11:35 • Видео
    НАТО умирает на глазах

    Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    6 апреля 2026, 03:01 • Новости дня
    Более 1300 сотрудников Роскосмоса приняли участие в спецоперации
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал о масштабном участии работников госкорпорации в специальной военной операции, подчеркнув их вклад и самоотверженность.

    «Да, это очень важная тема. Я признателен каждому нашему сотруднику, который пошел на специальную военную операцию. Наших бойцов там сейчас 1 357 человек», – сказал он ТАСС.

    Баканов добавил, что Роскосмос сохраняет за сотрудниками, ушедшими на СВО, вакансии и помогает их родственникам с трудоустройством.

    «Мы максимально внимательно относимся к их судьбе, к их родственникам, к их тем вакансиям, которые освободились из-за того, что они ушли на СВО, мы их  сохраняем, мы в обязательном порядке храним до того, как они вернутся, помогаем родственникам с трудоустройством, детям с образовательными учреждениями», –  рассказал глава Роскосмоса.

    Представители госкорпорации ранее отмечали, что более 500 работников отрасли активно участвуют в организации волонтерской помощи, а некоторые из них выезжают в воинские части на прифронтовую территорию.

    Всего свыше 100 тыс. работников ракетно-космической отрасли задействованы в волонтерской деятельности.

    По информации, озвученной Бакановым 12 апреля 2025 года, 342 сотрудника Роскосмоса были ранены во время участия в специальной военной операции, 105 человек погибли или числятся пропавшими без вести.

    Два добровольца из числа сотрудников госкорпорации удостоены звания Героя России, более 400 военнослужащих из числа работников отрасли получили государственные и ведомственные награды.

    Напомним, 6 апреля в России стартовала первая Неделя космоса, с наступлением которой космонавты Роскосмоса поздравили россиян с орбиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскосмос предложил оснастить свои объекты РЭБ и пассивной защитой. Кроме того, стало известно, что замглавы Минцифры Заренин заявил о намерении уйти добровольцем на СВО. Депутат челябинского парламента из списка Forbes ушел на СВО в 70 лет.

    5 апреля 2026, 08:05 • Новости дня
    Минобороны сообщило о перехвате 87 украинских беспилотников за ночь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В течение ночи российские средства ПВО уничтожили 87 украинских беспилотников самолетного типа над рядом областей и республик страны, сообщило Минобороны России.

    В течение ночи с 22:00 мск 4 апреля до 8:00 мск 5 апреля российские силы ПВО перехватили и уничтожили 87 украинских беспилотников самолетного типа, передает Минобороны России в MAX.

    Беспилотники были обнаружены и ликвидированы в воздушном пространстве над несколькими регионами, включая Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Нижегородскую, Курскую, Орловскую, Тамбовскую, Калужскую, Пензенскую, Ульяновскую, Тверскую, Ленинградскую области, а также над Республикой Мордовия и Крымом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные средства ПВО в ночь на пятницу 3 апреля перехватили и уничтожили 192 украинских беспилотника самолетного типа над рядом российских регионов. Российские средства ПВО 4 апреля с 15.00 до 22.00 мск перехватили и уничтожили 69 украинских БПЛА самолетного типа над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской областями и Крымом. В ночь с 1 на 2 апреля дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 147 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России, включая Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую области и Крым.

    5 апреля 2026, 12:55 • Новости дня
    Минобороны сообщило о продвижении российских войск на Украине
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска сообщили об улучшении положения на нескольких направлениях и нанесении значительных потерь силам ВСУ в последние сутки, сообщили в Минобороны России.

    Вооруженные Силы России продолжают проведение специальной военной операции, сообщает Минобороны России. В Сумской области подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю и нанесли удары по механизированным, аэромобильным бригадам и частям территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Очкино, Новодмитровка, Мирополье, Песчаное, Покровка и Ястребщина.

    В Харьковской области поражению подверглись подразделения тяжелых механизированных, механизированных, мотопехотных бригад ВСУ, бригады нацгвардии, территориальной обороны и пограничной службы Украины в восьми населенных пунктах. Потери противника составили до 200 военнослужащих, уничтожено 17 автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и шесть складов материальных средств и топлива.

    Подразделения группировки войск «Запад» также улучшили тактическое положение, нанеся удары по формированиям пяти механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Противник утратил до 180 военнослужащих, боевую машину пехоты, три бронированные машины, 17 автомобилей, два артиллерийских орудия НАТО, станцию радиоэлектронной разведки и три склада боеприпасов.

    Части «Южной» группировки заняли более выгодные позиции и нанесли поражение живой силе и технике шести бригад ВСУ, включая штурмовые и горно-штурмовые, а также бригаде генштаба в Донецкой Народной Республике. Потери противника достигли 150 военнослужащих, уничтожено до 19 автомобилей, бронетранспортер М113 производства США, две машины «Казак», пять артиллерийских орудий, три станции РЭБ, радиолокационная станция RADA израильского производства и четыре склада.

    В ходе боев на Донбассе и в Днепропетровской области подразделения войск «Центр» и «Восток» продвинулись вперед, нанеся удары по девяти бригадам ВСУ и подразделениям нацгвардии. Противник потерял более 355 военнослужащих, несколько единиц бронетехники, артиллерии, в том числе установки «Caesar» и «Paladin», а также склады боеприпасов и две станции РЭБ.

    Группировка «Днепр» нанесла удары по украинским формированиям в Запорожской области и Херсоне, уничтожив свыше 45 военнослужащих, 16 автомобилей, станцию РЭБ и ряд складов. Оперативная авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили объекты аэродромной, энергетической и складской инфраструктуры в 148 районах.

    Средства ПВО сбили пять управляемых авиабомб и 293 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Всего с начала спецоперации уничтожено 671 самолет, 284 вертолета, более 131 тыс. беспилотников, 653 зенитных комплекса, почти 29 тыс. танков и других боевых машин, более 1,6 тыс. реактивных систем залпового огня и свыше 34 тыс. орудий артиллерии и минометов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» установили контроль над Потаповкой в Сумской области. Подразделения группировки «Север» заняли более выгодные рубежи в Сумской области. Группировка войск «Запад» заняла более выгодные позиции в районах Харьковской области и Донецкой Народной Республики.

    5 апреля 2026, 07:58 • Новости дня
    Обломки БПЛА повредили участок нефтепровода в районе порта Приморск в Ленобласти
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Обломками БПЛА поврежден один из участков нефтепровода в районе порта Приморск, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

    «Отбой воздушной опасности», – говорится в сообщении Дрозденко в Max.

    Дрозденко сообщил, что в районе порта Приморск наблюдается «безопасное выгорание из перекрытой трубы». Никто не пострадал. Уничтожено 19 дронов.

    По информации Росавиации, аэропорт Пулково работает по согласованию с соответствующими органами из-за корректировки параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Меры установлены для обеспечения безопасности полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация вводила ограничения на на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пулково.

    5 апреля 2026, 08:43 • Новости дня
    ПВО отразили атаку 30 БПЛА над промышленной зоной Кстово

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате ночной атаки БПЛА повреждены объекты Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез, Новогорьковская ТЭЦ и несколько жилых домов, пострадавших нет, сообщил губернатор Глеб Никитин.

    В ночь на территории промышленной зоны Кстовского района Нижегородской области силы ПВО успешно отразили атаку тридцати вражеских беспилотников, сообщил Глеб Никитин в MAX. В результате падения обломков были повреждены и загорелись два объекта ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». «Возгорание локализовано», – подчеркнул Никитин.

    Помимо объектов нефтехимического предприятия, повреждения получили Новогорьковская ТЭЦ, а также несколько жилых домов и приусадебных участков. На данный момент идет восстановление энергоснабжения потребителей.

    Оперативные службы продолжают ликвидацию последствий происшествия. По предварительным данным, пострадавших среди жителей и сотрудников предприятий нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки БПЛА в нескольких районах Нижегородской области зафиксировали локальные повреждения инженерных коммуникаций и остекления жилых домов, пострадавших не было. На территории промышленного предприятия в Кстовской промзоне Нижегородской области произошло возгорание после падения обломков сбитого беспилотника. Пожар в Кстовской промзоне Нижегородской области вспыхнул после атаки украинских беспилотников на объект топливно-энергетического комплекса.

    5 апреля 2026, 15:14 • Новости дня
    Лихачев сообщил о новых «прилетах» по Энергодару

    Tекст: Ольга Иванова

    Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар несколько раз оставался без электричества из-за обстрелов, однако энергоснабжение было восстановлено, заявил глава Росатома Алексей Лихачев.

    В последние дни район Запорожской атомной электростанции не подвергался ударам, однако по Энергодару фиксировались «прилеты», передает РИА «Новости». Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

    Он уточнил, что обстрелов территории самой станции не было, но Энергодар и его инфраструктура пострадали. «Энергодар несколько раз терял энергоснабжение, но благодаря оперативным службам города, благодаря работе наших коллег все было восстановлено», – подчеркнул Лихачев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила о заметном усилении обстрелов ВСУ вокруг Запорожской атомной электростанции и города Энергодара.

    5 апреля 2026, 09:51 • Новости дня
    Марочко сообщил о насильственной эвакуации жителей Славянска и Краматорска

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военный эксперт Андрей Марочко рассказал о принудительной эвакуации, которую проводят активисты «Белых ангелов» в славянско-краматорской агломерации.

    Марочко рассказал, что украинская организация «Белые ангелы» осуществляет принудительную эвакуацию жителей, включая детей, в славянско-краматорской агломерации Донецкой Народной Республики, передает ТАСС.

    Эксперт отметил, что эвакуация проводится не только в крупных городах, но и в небольших населённых пунктах региона. По словам Марочко, представители «Белых ангелов» активно ищут мирных жителей, которых можно вывезти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска в Славянске принудительно эвакуируют семьи с детьми. Из подконтрольного ВСУ Славянска организаторы эвакуации начали вывозить детей в неизвестном направлении. Ранее украинская полиция в Красноармейске начала насильственный вывоз детей при участии спецподразделения «Белый ангел».

    5 апреля 2026, 10:12 • Новости дня
    Марочко сообщил о снижении ударов по ЛНР после взятия Амбарного

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Переход Амбарного Харьковской области под контроль армии России снизит число ударов Вооруженных сил Украины по тыловым районам соседней Луганской Народной Республики, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко сообщил, что переход населенного пункта Амбарное в Харьковской области под контроль российской армии позволит значительно снизить количество ударов Вооруженных сил Украины по тыловым районам Луганской Народной Республики, передает ТАСС.

    Эксперт отметил, что для минимизации ударов ВСУ по территории ЛНР российским бойцам необходимо оттеснить украинские войска как минимум на 60 км от границы с регионом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные расширили зону контроля у Мелового и начали бои за соседнее Амбарное в Харьковской области. Подразделения армии России постепенно вытесняют силы ВСУ из Амбарного, расположенного на стратегической высоте. Марочко пояснил возможные последствия продвижения российских войск за пределы Купянска для снижения ударов по территории ЛНР.

    5 апреля 2026, 07:49 • Новости дня
    Потери ВСУ в боях с «Северянами» за сутки превысили 200 человек

    Tекст: Антон Антонов

    За сутки потери вооруженных сил Украины в боях с группировкой российских войск «Север» составили более 200 человек.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 200 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 60 в Харьковской области)», – сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в Max.

    Штурмовые подразделения группы «Север» продолжают активные боевые действия на Сумском направлении, продвигаясь вглубь области. Войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Песчаного, Пушкаревки, Запселья, Ястребщины, Чернигова, Вольной Слободы, а также в селах Хотень и Очкино. В Сумском районе отмечено продвижение российских сил до 200 м на 15 участках.

    В Шосткинском районе ВСУ не оставляют попыток вернуть утраченные позиции, перебрасывая сводные боевые группы из тыловых районов из-за массовых потерь и отказов среди личного состава. Штурмовые группы «Севера» продвинулись до 200 м еще на двух направлениях.

    В Краснопольском районе ситуация остается без изменений, однако артиллерия и БПЛА группы «Север» продолжают наносить удары по ВСУ.

    Новосформированная 50-я артиллерийская бригада ВСУ испытывает нехватку связистов. Курсанты украинского Военного института телекоммуникаций и информатизации, не достигшие 20-летнего возраста, получают командные должности.

    На Харьковском направлении продолжаются ожесточенные бои – «Северяне» оттесняют ВСУ от границы, наносят удары по скоплениям живой силы и техники в ряде населенных пунктов.

    Командование ВСУ перебрасывает сводные боевые группы из Харькова на Липцовское направление, но попытка контратаки оказалась неудачной: большая часть сил ВСУ уничтожена.

    На Волчанском направлении российские штурмовые группы продвинулись на девяти участках до 200 м, подразделения РХБЗ нанесли удары ТОС по опорному пункту ВСУ около Покаляного.

    Командование ВСУ готовится перебросить в район Гонтаровки отряды военной службы правопорядка для поимки дезертиров из состава нескольких бригад и предотвращения бегства работников ЖКХ, которых принудительно используют для оборудования позиций.

    На Великобурлукском направлении штурмовые группы «Севера» продвинулись на трех участках до 300 м, также были нанесены удары ТОС по позициям ВСУ в районе Амбарного.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ггруппировка российских войск «Север» продолжает продвижение на Сумском и Харьковском направлениях.

    5 апреля 2026, 09:12 • Новости дня
    Взрыв произошел в окрестностях Харькова на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взрыв произошел в окрестностях Харькова на востоке Украины, сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

    В окрестностях Харькова на востоке Украины произошел взрыв, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Общественное. Новости».

    Точные детали и причины происшествия на данный момент не разглашаются. По сообщениям официального ресурса для оповещения, в самом Харькове уже около часа сохраняется режим воздушной тревоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории Харькова на фоне объявленной воздушной тревоги прогремел взрыв. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в районе Харькова. В другом случае при действующей воздушной тревоге в Харьковской области в городе произошел взрыв.

    5 апреля 2026, 16:52 • Новости дня
    Украинский телеканал сообщил о серии взрывов в Херсоне

    Tекст: Ольга Иванова

    В воскресенье в Херсоне были зафиксированы взрывы, что подтвердил украинский телеканал.

    В подконтрольном ВСУ Херсоне днем 5 апреля были слышны взрывы, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал «Общественное».

    «В Херсоне слышны взрывы», – говорится в сообщении Telegram-канала.

    Причины и масштабы произошедшего пока не сообщаются. Информация о пострадавших или разрушениях также отсутствует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в окрестностях Харькова на востоке Украины произошел взрыв.

    5 апреля 2026, 20:21 • Новости дня
    Балицкий сообщил о гибели аграриев после удара дрона ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    В Запорожской области два агрария погибли, а еще один человек получил ранения в результате удара беспилотника по трактору во время сельхозработ, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

    Два агрария погибли в Запорожской области в результате атаки беспилотника ВСУ по трактору, передает РИА «Новости». Глава региона Евгений Балицкий сообщил, что удар был нанесен по трактору МТЗ-80, который выполнял обычные сельскохозяйственные работы и не имел отношения к военным задачам.

    В своем заявлении Балицкий подчеркнул: «Это было осознанное нападение на мирных людей, занятых мирным трудом». По его словам, в результате атаки погибли двое аграриев, еще один человек получил ранения, и врачи сейчас борются за его жизнь.

    Губернатор выразил соболезнования семьям погибших и пообещал, что все необходимые меры поддержки будут оказаны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории дорожного предприятия Севское ДРСУ в Севске Брянской области при ударе украинского дрона погиб один из его сотрудников. В ЛНР в результате обстрела со стороны ВСУ погибла семья с восьмилетним ребенком.

    5 апреля 2026, 14:35 • Новости дня
    «Купол Донбасса» сбил 240 украинских беспилотников за неделю

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Система «Купол Донбасса» за минувшую неделю отразила 240 атак Вооруженных сил Украины, написал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

    Пушилин сообщил, что за минувшую неделю система «Купол Донбасса» предотвратила 240 террористических атак, связанных с применением беспилотников со стороны украинских военных, сообщает ТАСС. Он добавил, что только над Донецком и Макеевкой было уничтожено 195 беспилотников, а над Горловкой – 45.

    Пушилин указал, что Вооруженные силы Украины используют тактику комбинированных налетов, сочетая различные типы беспилотных аппаратов для нанесения ударов по инфраструктуре. В Ленинском районе Донецка был перехвачен ударный дрон Hornet с осколочно-фугасной боеголовкой.

    Во время атаки в Волновахском муниципальном округе украинский дрон RAM-2X с боеголовкой ЗК 2.7 УЯ пытался поразить распределительную электроподстанцию. Вблизи Мариуполя был перехвачен самолетный БПЛА Darts с боезарядом весом три килограмма. В Горловке террористы пытались атаковать железнодорожный узел и подстанции с помощью FPV-дронов, оснащенных самодельными взрывными устройствами на базе кумулятивных гранатометных выстрелов.

    Система «Купол Донбасса» управляется сотрудниками регионального управления ФСБ России. После перехвата беспилотных аппаратов взрывотехники обеспечивают уничтожение их боевых частей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» за неделю предотвратила 256 атак Вооруженных сил Украины на территории ДНР. Ранее эта система за одну неделю отразила 237 атак украинских беспилотников на Донецкую народную республику. Еще неделей раньше система РЭБ за семь дней предотвратила 286 террористических атак украинских дронов на объекты ДНР.

    Кризис на Ближнем Востоке может вызвать волну строительства новых трубопроводных систем в обход Ормузского пролива. Обсуждается сразу несколько подобных проектов. Почему же до сих пор страны Персидского залива почти ничего в этом плане не сделали, понимая уязвимость экспорта через Ормуз? Подробности

    Нынешний курс Пашиняна несет армянам экономические проблемы

    Никол Пашинян рассказал об «очень успешном» визите в Москву и переговорах с Владимиром Путиным. Однако, как полагают эксперты, премьер Армении такими заявлениями пытается скрыть холодный прием. Аналитики отмечают, что разговор президента России и главы армянского правительства был откровенным и жестким: если Ереван сохранит существующий курс – это грозит республике экономическими проблемами. Подробности

    Освобождение ЛНР ставит важные задачи в Харьковской области

    Российская армия полностью освободила территорию Луганской народной республики (ЛНР). Процесс состоял из нескольких этапов, последний из которых заключался в боях на самом западе ЛНР – вдоль административной границы с Харьковской областью и ДНР. Как стабилизация фронта на этом участке влияет на восстановление ЛНР и стоит ли ожидать выхода российских войск в сторону Изюма? Подробности

    Трамп неудачно оправдался за провальную войну с Ираном

    Обращение хозяина Белого дома к американскому народу, на которое возлагали так много надежд, оказалось набором оправданий и «виртуальной реальности», говорят политологи. Как Дональд Трамп объяснил цели войны на Ближнем Востоке, что он требует от Ирана – и почему ему не верят в США и вряд ли поверят иранские лидеры? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • НАТО умирает на глазах

      Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    • У Зеленского осталось два месяца

      Расклад сил вокруг переговоров с Украиной сейчас такой, что переговоров больше нет. Зато у Владимира Зеленского есть два месяца на то, чтобы принять условия России. Иначе СВО перейдет в другую фазу. И Вашингтон обещает помочь Москве.

    • Все ради войны: Трамп показал зубы

      Пентагон запросил утвердить колоссальный по объемам военный бюджет на будущий год, который впервые превысит триллион долларов. Ради этого в США урежут соцпрограммы. Одновременно в отставку отправлены 12 генералов. Все идет к наземной операции в Иране.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Открытки на Вербное воскресенье 2026: что написать и как поздравить сегодня, 5 апреля

      Сегодня, 5 апреля 2026 года, православные верующие отмечают Вербное воскресенье — один из главных праздников перед Пасхой. В этот день вспоминают вход Иисуса Христа в Иерусалим и освящают веточки вербы, ставшие символом торжества. По традиции близких поздравляют теплыми словами и отправляют открытки — короткие, но душевные пожелания здоровья, мира и благополучия. Разбираемся, в чем смысл праздника, какие открытки выбирают в 2026 году и что написать в поздравлении, чтобы оно действительно тронуло.

    • Церковные праздники в апреле 2026: календарь по дням, главные даты и традиции

      Апрель 2026 года – один из самых значимых месяцев в православном календаре: на него приходятся ключевые события церковного года. Верующие будут готовиться к главному празднику – Пасхе, а перед этим проживут Страстную неделю с ее особыми богослужениями и строгими ограничениями. В течение месяца также отмечаются важные даты, включая Благовещение Пресвятой Богородицы. Разбираемся, какие церковные праздники ждут в апреле 2026 года, когда самые важные дни и что они означают для верующих.

    • Магнитные бури в апреле 2026: прогноз по дням, расписание и опасные даты

      Апрель 2026 года пройдет на фоне повышенной геомагнитной активности: в течение месяца ожидается сразу несколько всплесков, а в середине – затяжной период возмущений. По прогнозам, магнитные бури будут слабыми (уровня G1), однако даже такие колебания могут ощущаться метеочувствительными людьми. Самые напряженные дни придутся на первую половину месяца и период с 16 по 21 апреля. Разбираемся, когда именно ждать магнитные бури, какие даты считаются наиболее неблагоприятными и как это может повлиять на самочувствие.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

