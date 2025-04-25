Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.4 комментария
Сапер сообщил о повторном минировании ВСУ курских поселков
ВСУ по несколько раз дистанционно минировали населенные пункты Курской области
Саперы фиксировали случаи, когда украинские военные повторно минировали одни и те же населенные пункты на границе Курской области, используя дроны, сообщил командир инженерно-саперного взвода «Барс-Курск» с позывным Мирон.
По его словам, украинские военные по несколько раз дистанционно минировали одни и те же улицы и населенные пункты в приграничных районах Курской области, передает ТАСС. Мирон рассказал, что ВСУ ночью с FPV-дронов сбрасывали взрывные ловушки повторно, поэтому саперам приходилось по три-четыре раза проходить одни и те же территории. По его словам, украинские военные наблюдали за действиями российских саперов с помощью дронов и ждали завершения разминирования, чтобы вновь заминировать участки перед возвращением гражданских.
Мирон обратился к жителям приграничных районов с просьбой не торопиться возвращаться домой и проявлять осторожность. Он отметил: «Хочу предупредить жителей, что если мы пишем на доме «Мин нет», то это вовсе не значит, что ВСУ его повторно не заминировали».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Финляндия начала подготовку к выходу из Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин; министры обороны стран Балтии и Польши ранее предложили выйти из этой конвенции; Польша также приняла решение выйти из международных соглашений о запрете противопехотных мин и кассетных боеприпасов.