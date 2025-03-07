Польша решила выйти из конвенций о запрете мин и боеприпасов

Туск сообщил о возможном выходе Польши из Оттавской и Дублинской конвенций

Tекст: Дарья Григоренко

Туск в сейме заявил о возможности выхода страны из международных конвенций, ограничивающих использование противопехотных мин и кассетных боеприпасов. Он сообщил, что уже обратился к министру обороны, чтобы тот представил свое мнение, и выразил готовность рекомендовать положительный ответ по данному вопросу. Туск подчеркнул, что речь идет о выходе из Оттавской и, возможно, Дублинской конвенций, передает РИА «Новости».

Туск объяснил, что Польша стремится использовать все средства для обеспечения своей безопасности. Он отметил, что в окружающих странах такие виды вооружений присутствуют, и поэтому Польша будет использовать все возможные средства для повышения своей безопасности. «Все, что может повысить безопасность Польши, будет использовано», – заверил он.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что страна рассматривает возможность выхода из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин из-за якобы угроз со стороны России.