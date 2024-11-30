Президент Финляндии заявил о вероятности выхода из Оттавской конвенции

Tекст: Валерия Городецкая

Стубб заявил, что Россия является «главной угрозой» для Финляндии, и на эту «угрозу» необходимо реагировать соответствующим образом, передает РИА «Новости». Он отметил, что текущая международная ситуация сильно отличается от времени подписания конвенции.

«Сначала спокойно выясним, каковы наши возможности, затем – каков наш технологический потенциал, в-третьих, посмотрим, какой может быть ответ и как в этой общей картине должны быть модернизированы сухопутные войска», – сказал финский лидер в утренней программе общественного вещателя Yle.

Вместе с тем, Стубб не исключает, что Финляндия может остаться в рамках конвенции. В настоящее время специалисты страны проводят анализ необходимости выхода из договора.

Ранее командующий Силами обороны Финляндии Янне Яаккола предложил обсудить возвращение противопехотных мин в арсенал из-за изменившейся обстановки в сфере безопасности.