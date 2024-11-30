30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.6 комментариев
Президент Финляндии заявил о вероятности выхода из Оттавской конвенции
Финляндия рассматривает возможность выхода из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин из-за якобы угроз со стороны России, заявил президент страны Александр Стубб.
Стубб заявил, что Россия является «главной угрозой» для Финляндии, и на эту «угрозу» необходимо реагировать соответствующим образом, передает РИА «Новости». Он отметил, что текущая международная ситуация сильно отличается от времени подписания конвенции.
«Сначала спокойно выясним, каковы наши возможности, затем – каков наш технологический потенциал, в-третьих, посмотрим, какой может быть ответ и как в этой общей картине должны быть модернизированы сухопутные войска», – сказал финский лидер в утренней программе общественного вещателя Yle.
Вместе с тем, Стубб не исключает, что Финляндия может остаться в рамках конвенции. В настоящее время специалисты страны проводят анализ необходимости выхода из договора.
Ранее командующий Силами обороны Финляндии Янне Яаккола предложил обсудить возвращение противопехотных мин в арсенал из-за изменившейся обстановки в сфере безопасности.