Командующий финской армией предложил обсудить возврат противопехотных мин

Tекст: Мария Иванова

Командующий Силами обороны Финляндии Янне Яаккола, выступая в эфире канала MTV3, предложил обсудить вопрос о возвращении противопехотных мин в арсенал вооруженных сил страны, сообщает ТАСС.

По его мнению, обстановка в области безопасности изменилась с момента присоединения Финляндии к Оттавской конвенции в 2012 году.

Яаккола отметил, что договор об отказе от противопехотных мин и последующие закупки заменяющих технологий соответствовали состоянию безопасности на тот момент. Однако сейчас, по его словам, массовое использование пехоты российской армией создало новые условия, в которых Финляндия должна быть готова к применению военной силы.

Командующий также подчеркнул важность обсуждения не только возврата противопехотных мин, но и внедрения новых оборонных технологий. Он считает, что это позволит стране эффективнее реагировать на современные вызовы и угрозы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон добавил в новый пакет военной помощи Украине ранее неуказанные противопехотные мины, которые будут списаны с армейских складов США. Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил разрешение Украине использовать поставляемые противопехотные мины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что Украина подписала Оттавскую конвенцию ООН о запрете противопехотных мин.