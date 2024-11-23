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Финляндия захотела рассмотреть возвращение противопехотных мин
Командующий финской армией предложил обсудить возврат противопехотных мин
Командующий Силами обороны Финляндии Янне Яаккола предложил обсудить возвращение противопехотных мин в арсенал из-за изменившейся обстановки в сфере безопасности.
Командующий Силами обороны Финляндии Янне Яаккола, выступая в эфире канала MTV3, предложил обсудить вопрос о возвращении противопехотных мин в арсенал вооруженных сил страны, сообщает ТАСС.
По его мнению, обстановка в области безопасности изменилась с момента присоединения Финляндии к Оттавской конвенции в 2012 году.
Яаккола отметил, что договор об отказе от противопехотных мин и последующие закупки заменяющих технологий соответствовали состоянию безопасности на тот момент. Однако сейчас, по его словам, массовое использование пехоты российской армией создало новые условия, в которых Финляндия должна быть готова к применению военной силы.
Командующий также подчеркнул важность обсуждения не только возврата противопехотных мин, но и внедрения новых оборонных технологий. Он считает, что это позволит стране эффективнее реагировать на современные вызовы и угрозы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон добавил в новый пакет военной помощи Украине ранее неуказанные противопехотные мины, которые будут списаны с армейских складов США. Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил разрешение Украине использовать поставляемые противопехотные мины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что Украина подписала Оттавскую конвенцию ООН о запрете противопехотных мин.