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Российские саперы уничтожили минные сбросы ВСУ на харьковском направлении
Минобороны России сообщило об уничтожении мин ВСУ на харьковском направлении
Инженерно-разведывательный дозор группы «Север» уничтожил минные сбросы ВСУ на логистическом пути в зоне спецоперации на харьковском направлении, сообщило Министерство обороны.
Военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили минные сбросы ВСУ на одном из логистических путей на харьковском направлении. По данным разведки, украинские боевики провели дистанционное минирование с помощью беспилотника, передает ТАСС.
Саперы с помощью дрона обследовали опасный участок, где были обнаружены противотанковые мины ТМ-62 и ПТМ-3 с магнитными датчиками. Командир инженерно-саперной роты с позывным Белый сообщил, что для уничтожения мин были использованы накладные заряды.
«Было принято решение <…> скинуть на них 200-граммовую тротиловую шашку. ПТМ-3 уничтожали накладным зарядом, то есть с помощью группы разминирования. Установили накладной заряд, 400-граммовую тротиловую шашку с зажигательной трубкой», – рассказал сапер.
Благодаря действиям инженерно-разведывательного дозора, был обеспечен свободный проезд транспорта и организованы поставки снабжения бойцам штурмовых подразделений. В военном ведомстве отметили, что украинские военные оставляют мины и ловушки при отступлении, что усложняет их обнаружение.
Ранее саперы нашли 16 взрывоопасных предметов на объекте энергетики Херсонской области.