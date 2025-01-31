Российские саперы уничтожили минные сбросы ВСУ на харьковском направлении

Минобороны России сообщило об уничтожении мин ВСУ на харьковском направлении

Tекст: Вера Басилая

Военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили минные сбросы ВСУ на одном из логистических путей на харьковском направлении. По данным разведки, украинские боевики провели дистанционное минирование с помощью беспилотника, передает ТАСС.

Саперы с помощью дрона обследовали опасный участок, где были обнаружены противотанковые мины ТМ-62 и ПТМ-3 с магнитными датчиками. Командир инженерно-саперной роты с позывным Белый сообщил, что для уничтожения мин были использованы накладные заряды.

«Было принято решение <…> скинуть на них 200-граммовую тротиловую шашку. ПТМ-3 уничтожали накладным зарядом, то есть с помощью группы разминирования. Установили накладной заряд, 400-граммовую тротиловую шашку с зажигательной трубкой», – рассказал сапер.

Благодаря действиям инженерно-разведывательного дозора, был обеспечен свободный проезд транспорта и организованы поставки снабжения бойцам штурмовых подразделений. В военном ведомстве отметили, что украинские военные оставляют мины и ловушки при отступлении, что усложняет их обнаружение.

Ранее саперы нашли 16 взрывоопасных предметов на объекте энергетики Херсонской области.

