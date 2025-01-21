Саперы нашли 16 взрывоопасных предметов на объекте энергетики Херсонщины

Саперы обнаружили 16 взрывоопасных предметов на энергетическом объекте Херсонщины

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает ТАСС, саперы инженерно-саперной компании «Комплит техник» обнаружили большое количество взрывоопасных предметов в ходе технической разведки на объекте энергетической инфраструктуры Херсонской области. Обследование участка, начавшееся в начале января, проводилось десятью саперами и заняло 11 дней.

По словам генерального директора компании Вячеслава Ковалевского, в результате мероприятий были найдены 13 гранат различного типа, два артиллерийских и стрелковый боеприпасы. Также были обнаружены ферромагнитные предметы, среди которых современные гранаты, обломки беспилотников и мины времен Великой Отечественной войны.

Ковалевский отметил, что разметка участка и создание безопасных зон обеспечили безопасную работу геологов и геодезистов, которые проводят исследования для будущего строительства. Он также подчеркнул, что саперы работали в условиях ракетной опасности, что не помешало успешному выполнению задания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Донецкой народной республики планируют начать разминирование аэропорта в Донецке в 2025 году для его последующего восстановления, также сообщалось, что ВСУ заминировали рюкзаки и пачки сигарет в Курской области. Минобороны рассказало о мяукающих бомбах в Селидово.