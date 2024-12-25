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Пушилин сообщил о разминировании аэропорта Донецка в 2025 году
Пушилин объявил о начале разминирования аэропорта Донецка в 2025 году
Власти Донецкой Народной Республики планируют начать разминирование аэропорта в Донецке в 2025 году для его последующего восстановления.
Как передает ТАСС, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что разминирование территории аэропорта Донецка начнется в 2025 году. Власти ДНР планируют провести обследование объекта, чтобы затем приступить к его восстановлению.
Денис Пушилин лично посетил аэропорт вместе с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным. В своем сообщении в телеграм-канале Пушилин отметил, что работы по разминированию и обследованию аэропорта станут начальным этапом для строительства новой воздушной гавани Донецка.
Донецкий аэропорт, названный в честь Сергея Прокофьева, прекратил свою деятельность в 2014 году и стал одной из ключевых точек вооруженного конфликта на Донбассе. Он был полностью разрушен в результате боевых действий, и планируемое разминирование станет первым шагом на пути к его возрождению.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия планирует начать реконструировать аэропорты в новых регионах, включая Донецк, Луганск, Мариуполь, Херсон и Запорожье, в период 2027–2030 годов заявил директор департамента специальных инфраструктурных проектов Минтранса Юрий Морозов. Он отметил, что наименьший ущерб был нанесен аэропортам в Луганске и Мариуполе. Министерство также готово приступить к реконструкции этих двух аэропортов уже в настоящее время.