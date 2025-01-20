  • Новость часаТрамп заявил о намерении прекратить конфликт на Украине
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    Главком ВСУ признал отсутствие средств для перехвата «Орешника»
    WP: Западная разведка опровергла причастность России к повреждению кабелей на Балтике
    Захарова высмеяла Зеленского за «отказ» посетить инаугурацию Трампа
    Глава ВТБ: Систему SWIFT необходимо «убить»
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Избиратели Трампа сделали Америку снова двуполой

    Поскольку индустрия «производителей контента» была почти полностью захвачена «повесткой», возникало впечатление, что этот поезд остановить нельзя, и дальше будет только хуже. Однако против высказались люди, которых это больше всего достало – сами американцы.

    8 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Государству не обязательно играть в компьютерные игры

    Вы понимаете, что самая жестокая из компьютерных игр – Doom – является самой влиятельной и значительной игрой в истории этой индустрии? И с этим ничего не поделаешь. Свои игры производить надо, а не бегать с лейкой вдоль горящего Сансет-бульвара.

    18 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Во время войны все и всегда ждут мира

    Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.

    24 комментария
    20 января 2025, 05:07 • Новости дня

    Минобороны рассказало о мяукающих бомбах в Селидово

    ВСУ начали минировать шкафы и тумбочки, используя мяуканье для привлечения людей

    Tекст: Максим Попов

    ВСУ начали использовать взрывные устройства с динамиками, издающими мяуканье, для минирования мебели.

    Как отметили в Минобороны, ВСУ начали использовать новые методы минирования, размещая взрывные устройства в мебели и оборудуя их динамиками, которые издают звук мяуканья, передает ТАСС.

    По словам командира взвода саперов Леонида Отдельнова, звуки помогают привлечь людей к заминированным объектам.

    Минобороны подтвердило разминирование освобожденного населенного пункта Селидово, где саперам приходится сталкиваться с различными видами мин и неразорвавшихся боеприпасов иностранного производства.

    В ведомстве отметили, что саперы стараются обезвредить найденные боеприпасы, а в случае невозможности извлечения, уничтожают их на месте с помощью накладного заряда.

    До этого Международный трибунал представил свидетельства массовых убийств ВСУ мирных жителей в Селидово. Также сообщалось, что Россия запросила заседание СБ ООН для обсуждения преступлений ВСУ против гражданских с акцентом на события в Селидово.

    19 января 2025, 15:19 • Новости дня
    Националисты пригрозили мэру Одессы расправой за «неправильный» торт

    Националисты угрожали мэру Одессы из-за торта без национальной символики на юбилее

    Националисты пригрозили мэру Одессы расправой за «неправильный» торт
    @ rt_russian

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мэр Одессы Геннадий Труханов стал объектом угроз со стороны украинских националистов из-за торта на свой 60-летний юбилей, украшенного изображениями достопримечательностей города и логотипом ЮНЕСКО, но без националистической символики.

    Украинские националисты развернули кампанию в социальных сетях против мэра Одессы Геннадия Труханова, угрожая ему физической расправой. Как передает ТАСС, причиной агрессии стала фотография торта, подаренного Труханову на его 60-летний юбилей. Торт был выполнен в виде достопримечательностей Одессы, с изображением обложек книг известных одесситов и логотипом ЮНЕСКО.

    Националистам не понравилось отсутствие на торте украинской националистической символики. Они также выразили недовольство теми писателями, которые были представлены на торте, полагая, что их необходимо подвергнуть процессам декоммунизации и дерусификации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе осквернили памятники Пушкину и Воронцову, что вызвало волну протеста среди местных жителей, которые потребовали вернуть памятник Высоцкому, а также сообщалось об убийстве женщины, вышедшей с флагом России к одному из памятников в Одессе.

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    19 января 2025, 12:39 • Новости дня
    Российская армия уничтожила более 1400 военнослужащих ВСУ за сутки

    Российская армия нанесла урон ВСУ и наемникам в Харьковской области

    Российская армия уничтожила более 1400 военнослужащих ВСУ за сутки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию, нанося значительные потери ВСУ, включая уничтожение техники американского и финского производства, а также освобождая населенные пункты в Донецкой народной республике.

    Вооруженные силы Российской Федерации продолжают активные действия в рамках специальной военной операции, сообщает Telegram-канал Минобороны России. На Харьковском направлении подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям украинской нацгвардии и иностранных наемников в районах Волчанска и Малых Проходов в Харьковской области. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили до 35 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии и склад материальных средств.

    На направлениях, где действуют группировки войск «Запад» и «Юг», отмечены значительные успехи российских войск. В частности, подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные позиции в районах населенных пунктов Харьковской области и Донецкой народной республики, нанеся серьезный урон украинским бригадам. Потери противника здесь составили более 430 военнослужащих и значительное количество техники, включая американские боевые машины и артиллерийские установки.

    Южная группировка также улучшила тактическое положение, нанеся урон в районах Донецкой народной республики. Украинская сторона потеряла до 195 военнослужащих и несколько единиц техники. Одновременно группа «Центр» освободила населенный пункт Воздвиженка и нанесла поражение украинским силам в нескольких районах, включая Петровку и Дзержинск. Потери противника составили до 535 военнослужащих и значительное количество техники.

    Кроме того, подразделения группировки войск «Восток» и «Днепр» продолжили наступление, нанеся урон украинским бригадам в ДНР и Запорожской областях. Потери ВСУ в этих районах составили до 135 и более 75 военнослужащих соответственно. В результате обстрелов поражены инфраструктура военных аэродромов и скопления живой силы противника в 143 районах.

    Российские средства противовоздушной обороны сбили три снаряда HIMARS и 66 беспилотников. Всего с начала операции уничтожено огромное количество техники противника, включая 652 самолета и более 40 тыс. беспилотников, что подчеркивает масштаб и интенсивность боевых действий.

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    19 января 2025, 13:40 • Видео
    Трамп готовит для Европы сеанс унижения

    На свою инаугурацию, которая запланирована на 20 января, избранный президент США Дональд Трамп пригласил очень странных гостей. Это не лидеры главных союзников Америки в Европе, а их враги – представители оппозиционных и антисистемных партий типа «Альтернатива для Германии». Что это значит?

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    19 января 2025, 11:15 • Новости дня
    В Великой Новоселке начались бои на трех направлениях

    В Великой Новоселке начались бои на трех направлениях и северных подступах

    В Великой Новоселке начались бои на трех направлениях
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Великой Новоселке на юге, востоке и западе поселка начались бои, также столкновения происходят на подступах с севера, при этом Великая Новоселка остается последним крупным укрепрайоном ВСУ на Южно-Донецком направлении.

    Бои начались в южной, восточной и западной частях Великой Новоселки, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Кроме того, сражения идут и на подступах к поселку с северной стороны, добавили в силовых ведомствах.

    Представители российских силовых структур отметили, что Великая Новоселка является последним крупным укрепрайоном Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении. Это делает поселок стратегически важным объектом в данной области конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска почти заблокировали подразделения ВСУ в Великой Новоселке, а также освободили Петропавловку и Времевку, где ранее подняли флаг.

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    19 января 2025, 14:30 • Новости дня
    Рогов сообщил об обреченности гарнизона ВСУ в Великой Новоселке

    Рогов заявил об окружении и обреченности гарнизона ВСУ в Великой Новоселке

    Рогов сообщил об обреченности гарнизона ВСУ в Великой Новоселке
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Гарнизон Вооруженных сил Украины в селе Великая Новоселка на западе ДНР оказался в оперативном окружении, украинским военным предстоит прорываться через узкое горлышко, форсируя реку Мокрые Ялы.

    Гарнизон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Великая Новоселка на западе Донецкой народной республики оказался в сложной ситуации. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что украинские войска в этом районе находятся в оперативном окружении, передает РИА «Новости».

    Рогов отметил, что российские войска вошли в Великую Новоселку с запада, одновременно продвигаясь к предместьям села с востока и юга. В результате гарнизон ВСУ оказался в тактической ловушке. «Гарнизон ВСУ там обречен, они должны или сдаться, перейдя на мирную сторону, или же будут уничтожены. Третьего не дано», – подчеркнул Рогов в своем заявлении.

    Кроме того, он сообщил, что для выхода из окружения украинским военным придется прорываться через узкое горлышко, форсируя реку Мокрые Ялы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бои начались на юге, востоке и западе поселка Великая Новоселка, а также на подступах с севера, в то время как украинские войска оказались в полуокружении после того, как российские силы освободили Времевку.

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    19 января 2025, 21:55 • Новости дня
    Захарова высмеяла Зеленского за «отказ» посетить инаугурацию Трампа

    Захарова упрекнула Зеленского во вранье и насмешливо упомянула его зарубежные визиты

    Tекст: Максим Попов

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова Владимира Зеленского об отказе посетить инаугурацию Дональда Трампа, сославшись на дела дома.

    Захарова в своем Telegram язвительно отнеслась к заявлению президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что не поедет на инаугурацию президента США Дональда Трампа из-за дел дома.

    Дипломат с сарказмом спросила, не прорвало ли у Зеленского трубу, если ему не удается выбраться из дома.

    Захарова напомнила, что в 2024 году Зеленский посетил более 35 стран, и тогда домашние дела его не смущали. По ее словам, несмотря на начало нового года, Зеленский уже успел совершить попрошайнические визиты в Германию, Италию и Польшу.

    Также представитель МИД подчеркнула, что Зеленский трижды пытался добиться поездки в Вашингтон, но ему было отказано, и он об этом предпочел не упоминать. Захарова заключила, что президент Украины, по ее мнению, просто заврался.

    Ранее Мария Захарова заявила, что что виновные в зверствах против жителей Курской области будут наказаны, но на международные структуры в этом вопросе надеяться не стоит.

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    19 января 2025, 17:11 • Новости дня
    Пезешкиан допустил возможность полного военного сотрудничества с Россией в будущем
    Пезешкиан допустил возможность полного военного сотрудничества с Россией в будущем
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности развивать военное сотрудничество с Россией, чтобы противостоять общим врагам и сохранить права обоих государств.

    Пезешкиан не исключил возможность налаживания военного сотрудничества между Тегераном и Москвой. Об этом он заявил в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву для телеканала «Соловьев Live». Пезешкиан подчеркнул, что Иран и Россия должны развивать сотрудничество в военной сфере и безопасности, чтобы противостоять врагам, передает ТАСС.

    Он отметил, что у врагов не должно быть иллюзий, что с Ираном и Россией можно легко справиться. Президент Ирана также подчеркнул важность предотвращения разногласий между Москвой и Тегераном, которые могут использовать недружественные страны. «Мы должны сотрудничать, чтобы враг не мог легко прийти, уничтожить нас и уйти», – добавил он.

    Иранский лидер обратил внимание на санкции, введенные против России и Ирана, указывая, что эти меры направлены на то, чтобы ослабить их позиции в международной политике. Пезешкиан подчеркнул, что Иран и Россия не должны позволять западным странам злоупотреблять возможными разногласиями между ними и должны сохранять взаимное уважение и защиту прав друг друга.

    Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Иран практически полностью используют национальные валюты для взаиморасчетов, а также работают над интеграцией своих платежных систем.

    Напомним, в пятницу президент Ирана прилетел в Россию для встречи с Путиным. Российский лидер сообщал, что новый договор между Россией и Ираном будет способствовать укреплению сотрудничества двух стран во всех сферах, включая международную повестку, а президент Ирана заявил об укреплении партнерства с Россией в области безопасности.

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    19 января 2025, 23:43 • Новости дня
    В Туве начата проверка из-за видео избиения контрактников электрошокером

    В Туве начата проверка из-за видео с избиением контрактников перед отправкой на СВО

    Tекст: Максим Попов

    В Туве установлены виновные в инциденте с избиением контрактников перед их отправкой в зону СВО, сообщили в правительстве республики. Ранее в соцсетях появилось видео происшествия.

    Правительство Тувы взяло под контроль расследование инцидентов с участием военнослужащих после появления в социальных сетях видеозаписей, вызвавших резонанс. В одной из них сообщается, что 16 января 2025 года в одной из воинских частей «зафиксированы случаи жестокого обращения с контрактниками, включая избиения и применение электрошокеров перед их отправкой в зону СВО», говорится в сообщении на сайте правительства Республики Тыва.

    По словам спецпредставителя главы Тувы по вопросам СВО Тимура Куулара, по данному факту работает следственно-оперативная группа военно-следственного комитета, а также военная прокуратура. Виновные лица установлены, проводится  доследственная проверка, по итогам которой будет дана оценка обстоятельствам инцидента.

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    19 января 2025, 11:32 • Новости дня
    В Словакии заявили о 70 млрд евро ущерба ЕС из-за Зеленского

    Вице-спикер парламента Словакии сообщил об ущербе ЕС в 70 млрд евро из-за Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар выразил негативное отношение к действиям Владимира Зеленского, которые могут привести к потерям в 70 млрд евро для Европы.

    Депутат словацкого парламента, вице-спикер Тибор Гашпар, выразил обеспокоенность действиями президента Украины Владимира Зеленского, сообщает ТАСС. В интервью агентству Гашпар заявил, что остановка транзита газа из России через Украину может нанести значительный ущерб как Словакии, так и всей Европе. По его словам, потери могут достигать 70 миллиардов евро.

    Тибор Гашпар отметил, что украинский лидер не осознает всех последствий своих решений, сравнивая его действия с принятием решений «как будто после пробуждения рано утром».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз в 2025 году увеличил закупки российского сжиженного природного газа до рекордных объемов, в то время как в Соединенных Штатах выразили уверенность в том, что Украина не возобновит транзит российского газа, а агентство Bloomberg предупредило о возможном дефиците газа в Европе этой зимой.

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    19 января 2025, 10:57 • Новости дня
    Эксперт сообщил о возможном уничтожении иностранцев ударом по КБ «Луч» в Киеве

    Удар по КБ «Луч» в Киеве мог уничтожить иностранцев, обслуживающих HIMARS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский удар по КБ «Луч» в Киеве мог привести к уничтожению иностранных специалистов, обслуживающих западные вооружения, включая HIMARS.

    Как передает ТАСС, удар российских военных по конструкторскому бюро (КБ) «Луч» в Киеве мог привести к гибели иностранных специалистов, которые занимались обслуживанием и производством западных вооружений, включая систему залпового огня HIMARS. Такую информацию предоставил военный эксперт Александр Степанов. Он отметил, что КБ «Луч» является важным объектом военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющим производство управляемых ракет «Нептун» и реактивных снарядов для системы «Ольха».

    Степанов подчеркнул, что уничтожение оборудования в КБ «Луч» может быть значительным ударом для технического сопровождения HIMARS. Он добавил, что с высокой вероятностью, наряду с техникой, могли погибнуть сотрудники Lockheed Martin, которые занимались сервисным обслуживанием данных систем. Эти специалисты могли находиться на Украине в рамках поддержания функционирования западных вооружений, поставляемых в страну.

    Эксперт также отметил, что в КБ «Луч» может вестись производство различных ракетных систем, поступающих по западным каналам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России нанесли удар по КБ «Луч» в ответ на обстрелы ракетами ATACMS. Эксперт объяснил, что удары по заводу «Мотор Сич» и КБ «Луч» имеют стратегическое значение. Российские удары возмездия начали снижать военный потенциал Украины.

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    19 января 2025, 17:40 • Новости дня
    Зеленский ввел санкции против 18 политиков и культурных деятелей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 18 известных лиц, включая политиков и деятелей культуры, а также лишил их государственных наград.

    Отмечается, что среди фигурантов списка значатся депутат Верховной рады Нестор Шуфрич, сенатор от парламента Крыма Сергей Карякин, а также известный балетмейстер Вадим Писарев, передает РИА «Новости».

    В указе Зеленского, опубликованном на сайте его офиса, говорится: «Применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к физическим лицам согласно приложению». В приложении содержится список из 18 человек, против которых введены санкции.

    Помимо Шуфрича, в перечень вошли руководитель парламентской группы украинской партии «Платформа за жизнь и мир» Юрий Бойко, экс-депутат Рады Евгений Мураев, экс-лидер запрещенной на Украине Коммунистической партии Петр Симоненко. Также фигурантами указа стали народный артист Украинской ССР и России Илья Резник, оперный певец Василий Герелло и украинская журналистка Светлана Крюкова.

    Ранее Зеленский сообщил, что подписал указ о введении десятилетних санкций против 140 субъектов финансового сектора России, включая оператора платежной системы «Мир» – Национальную систему платежных карт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Зеленский подписал указы о введении десятилетних санкций против 367 юридических лиц, в основном российских, в том числе против ВТБ, «Алросы» и «Русала». Осенью Зеленский подписал указы о введении на десять лет санкций в отношении 42 юридических и шести физических лиц из России, Китая, ОАЭ и Ирана.

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    19 января 2025, 23:19 • Новости дня
    NYT: Россия сохранит освобожденные территории Украины по сделке с США

    Американские чиновники признают, что Москва сохранит за собой 20% территории Украины

    Tекст: Максим Попов

    Американские власти предполагают, что по условиям будущего соглашения с участием США Россия сможет сохранить свои войска на примерно 20 процентах территории Украины, пишет газета New York Times.

    По данным издания, большинство американских чиновников из администрации как Байдена, так и Трампа в частных беседах признают, что Россия, вероятно, сохранит свои войска на примерно 20 процентах территории Украины, передает РИА «Новости».

    В статье отмечается, что подход избранного президента США Дональда Трампа к урегулированию украинского конфликта включает территориальные уступки в пользу России. Это согласуется с более ранними данными, которые указывали, что план Трампа в прошлом году включал отказ Киева от стремления к членству в НАТО и предоставление территориальных уступок в обмен на мирное решение.

    Обозреватели New York Times отмечают, что текущие обсуждения и признания американских чиновников свидетельствуют о том, что в США рассматриваются различные сценарии для разрешения конфликта на Украине. Один из них предполагает достижение консенсуса относительно территориальных уступок в обмен на стабильность в регионе.

    Ранее сообщалось, что примерно половина американцев поддерживает сокращение военной помощи Украине и начало переговоров с Россией. До этого Трамп заявил о своем желании провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в течение первых шести месяцев после вступления в должность.

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    19 января 2025, 08:45 • Новости дня
    Пленный боец ВСУ заявил о добивании сослуживцев дронами-камикадзе

    Евгений Аксенов рассказал о добивании пленных ВСУ дронами-камикадзе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленный украинский военный Евгений Аксенов заявил, что войска Украины намеренно добивали своих же пленных бойцов дронами-камикадзе при попытке их вывода с территории боевых действий.

    Как передает РИА «Новости», пленный военнослужащий ВСУ Евгений Аксенов сообщил о жестоких действиях украинских войск в отношении своих же пленных коллег. По его словам, украинские военные применяли дроны-камикадзе для добивания захваченных в плен бойцов, включая командира группы.

    Аксенов рассказал, что из группы в четыре человека, в которой он находился, никто не пострадал, однако предыдущая и следующая группы подверглись атакам. Он отметил, что старший их группы был убит в результате таких атак, сначала по ним «сбрасывали» что-то, а при второй попытке отойти применили FPV-дрон.

    Военнопленный подчеркнул, что уверен в том, что атаку проводили именно украинские войска, так как российские военные согласовывали безопасный коридор для выхода через рацию. Он считает, что украинские силы были информированы о выводе пленных и намеренно атаковали своих же.

    Ранее снайперы ВСУ расстреляли сослуживцев при попытках сдаться во Времевке.


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    20 января 2025, 01:17 • Новости дня
    При пожаре в Ярославле погибли четыре человека

    В Ярославле при пожаре в квартире погибли четыре человека, включая двоих детей

    При пожаре в Ярославле погибли четыре человека
    @ Belkin Alexey/ News.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    В Ярославле произошел пожар в квартире на улице Калинина, в результате которого погибли четверо, в том числе двое детей.

    Пожар начался на первом этаже девятиэтажного дома. Спасатели МЧС обнаружили тела двух взрослых, а также вынесли трехлетнего мальчика и девочку, но спасти их не удалось, сообщается в Telegram-канале МЧС.

    На месте происшествия работали 18 специалистов, шесть единиц техники и испытательная пожарная лаборатория. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

    Следственные органы проводят расследование.

    Ранее сообщалось, что в результате пожара в частном доме в Приморье, самовольно подключенном к электросети, погибли три человека.

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    20 января 2025, 01:12 • Новости дня
    Блинкен настоял на продолжении боевых действий на Украине в 2022 году

    Блинкен в 2022 году настоял на продолжении конфликта Украины, вопреки Пентагону

    Блинкен настоял на продолжении боевых действий на Украине в 2022 году
    @ Chris Kleponis/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Госсекретарь США Энтони Блинкен в конце 2022 года настаивал на продолжении боевых действий Украиной, несмотря на позицию Пентагона, который советовал Киеву перейти к мирным переговорам, сообщила The New York Times.

    По информации издания, Блинкен отстаивал продолжение боевых действий Украиной, в то время как Пентагон рекомендовал Киеву начать мирные переговоры. Госсекретарь, представляя более агрессивную линию, чем руководство Пентагона, стремился укрепить военную поддержку Украины, говорится в материале.

    Как отметили обозреватели, в то время Блинкен рассматривался как «военный стратег» и выступал против менее рискованной позиции Пентагона, активно поддерживая отправку Украине более мощного вооружения. В это же время, Марк Милли, занимавший тогда пост председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США, выразил мнение о необходимости для Украины начать переговоры с Россией.

    Напомним, 8 января Блинкен сообщил о возможности привлечения третьих стран к патрулированию на Украине в случае достижения договоренностей о прекращении огня. До этого он усомнился в способности Киева «вернуть» утерянные территории.

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    19 января 2025, 23:05 • Новости дня
    Минобороны Дании опровергло гибель летчика на Украине

    Министр обороны Дании заявил об отсутствии погибших датских военных на Украине

    Tекст: Максим Попов

    Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен опроверг сообщения о гибели датского летчика Йеппа Хансена на Украине, заявив об отсутствии потерь среди военнослужащих королевства в ходе конфликта.

    Поульсен выступил с опровержением сообщения о гибели на Украине датского летчика Йеппа Хансена, передает ТАСС.  Министр заявил, что ни один датский военнослужащий не погиб за время украинского конфликта.

    Поульсен отметил, что «никакие датские солдаты не были убиты на Украине», добавив, что распространяемая информация о гибели Хансена не соответствует действительности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 18 января в Кривом Роге в результате ракетного удара по учебному центру ВСУ погиб датский летчик-инструктор Йепп Хансен, обучавший украинских пилотов эксплуатации истребителей F-16. До этого стало известно, что датские военные инструкторы приезжали на Украину для подготовки боевиков «Азова» (террористическая организация, запрещена в России).


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    Россия и Иран демонстрируют дипломатическое мужество

    17 января в Кремле состоится подписание важнейшего документа в истории российско-иранских отношений – Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По словам экспертов, от предыдущего соглашения он будет отличаться прежде всего военной составляющей, да и время его подписания не случайно предваряет инаугурацию Дональда Трампа. Подробности

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    Российские удары возмездия начали снижать военный потенциал Украины

    В ответ на обстрелы ВСУ ракетами ATACMS Белгородской области Россия ответила массированными ударами по нескольким регионам Украины. Среди пораженных объектов оказался завод «Мотор Сич» и конструкторское бюро «Луч». Как отмечают эксперты, оба этих предприятия вносят заметный вклад в создание военного потенциала Украины и должны уничтожаться в упреждающем порядке. Подробности

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    Европа бессильна воплотить идею о «миротворцах на Украине»

    Глава киевского режима продолжает продавливать идею о «вводе европейских миротворцев» на Украину, эти спекуляции поддерживают и некоторые страны НАТО. Однако простой расчет – и политический, и военный – показывает, что реализация этой идеи абсолютно невозможна. Почему? Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Трамп готовит для Европы сеанс унижения

      На свою инаугурацию, которая запланирована на 20 января, избранный президент США Дональд Трамп пригласил очень странных гостей. Это не лидеры главных союзников Америки в Европе, а их враги – представители оппозиционных и антисистемных партий типа «Альтернатива для Германии». Что это значит?

    • Зачем Трамп взял на работу Сталлоне и Гибсона

      Избранный президент Дональд Трамп заявил, что его спецпредставителями в Голливуде станут знаменитые актеры Сильвестр Сталлоне, Мел Гибсон и Джон Войт. Все вместе они якобы вернут Голливуд в «золотой век». Это очень странное заявление. Судя по всему, такая команда «крутых парней» нужна Трампу для весьма нескромных и даже стыдных целей.

    • Украина отдалась Британии на 100 лет

      Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписал в Киеве с Владимиром Зеленским соглашение о военно-стратегическом партнерстве на 100 лет. Особенно сильно Лондон заинтересован украинскими недрами и Черным морем. Самому Киру Стармеру также важно, чтобы британцы забыли о педофилах, а Зеленский может в этом помочь.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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