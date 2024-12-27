Спасение людей на море – это проявление гуманизма, древнейший морской обычай, который имеет универсальное применение в любой точке Мирового океана независимо от флага или гражданства. Норвежские моряки должны были прийти на помощь людям, потерпевшим кораблекрушение. Но не пришли.3 комментария
Россия проведет заседание СБ ООН о преступлениях ВСУ против гражданских
Россия созовет заседание СБ ООН для обсуждения преступлений ВСУ против гражданских
В январе Россия планирует провести неформальное заседание Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа», главной темой которого станут преступления ВСУ против гражданского населения, с акцентом на события в Селидово.
Россия созовет в январе неформальную встречу членов Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа», сообщает ТАСС. Основной темой встречи станут преступления вооруженных сил Украины (ВСУ) против гражданского населения. Об этом рассказал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«Продолжается процесс выявления виновных в преступлениях ВСУ против мирного населения. Огромную работу проводит Максим Григорьев и возглавляемый им Международный трибунал, задачей которого будет наказание всех виновных. Важный шаг в этом направлении – доклад по зверствам ВСУ в Селидово», – заявил Полянский в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что на предстоящем заседании будет особое внимание уделено докладу по Селидово и свидетельствам очевидцев.
Председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев ранее сообщил, что более 100 мирных жителей города Селидово в ДНР погибли в результате расстрелов ВСУ.