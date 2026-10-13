Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.0 комментариев
Володин предрек Макрону и Шольцу судьбу Байдена
Володин предрек Макрону и Шольцу политическое забвение по примеру Байдена
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что политические карьеры президента Франции Эмманюэля Макрона и бывшего канцлера ФРГ Олафа Шольца закончатся забвением, как это произошло с бывшим президентом США Джо Байденом.
Председатель нижней палаты парламента отметил, что американский политик много «наворотил», однако сейчас о нем никто не вспоминает, передает ТАСС.
«Сейчас мы видим, что происходит в Германии, что происходит во Франции. Вот эти все «Шольцы», «Макроны» уйдут туда же, куда ушел Байден», – сказал Володин.
Кроме того, председатель Госдумы заявил о постоянных попытках врагов дискредитировать российскую политическую систему. По его словам, оппонентов задевает тот факт, что демократия в стране опирается на волю народа, являясь более открытой и конкурентной.
Володин подчеркнул, что противники России регулярно упрекают Москву в несоответствии неким стандартам, однако их собственные стандарты представляют собой фактическое отсутствие демократии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Володин назвал Украину концлагерем во главе с Владимиром Зеленским.