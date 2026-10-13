Суд отказал актрисе Алле Клюке в разделе имущества с бывшим мужем

Суд Москвы отказал актрисе Алле Клюке в разделе квартиры с бывшим мужем

Tекст: Дмитрий Зубарев

Об этом сообщил телеграм-канал судов общей юрисдикции столицы, передает телеканал 360.

Предметом спора бывших супругов стала двухкомнатная квартира на Брянской улице в Москве, купленная в 2003 году и оформленная на Морозова. В сентябре продюсер Игорь Толстунов подтвердил в суде, что одолжил Клюке около 35 тыс. долларов на покупку этой недвижимости. Однако Морозов настаивал, что оплатил квартиру исключительно за счет средств от продажи своей «однушки» в Солнцево, отмечает «Комсомольская правда».

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