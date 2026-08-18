18 августа 1945 года советские войска начали высадку на остров Шумшу. Это был самый близкий к Камчатке остров Курильской гряды. Ему предстояло стать ареной последнего сражения Второй мировой войны.0 комментариев
Семья Тиммы потребовала аннулировать брачный договор с Седоковой
Родственники покойного Тиммы потребовали 31 млн рублей от певицы Седоковой
Родственники погибшего баскетболиста Яниса Тиммы обратились в суд с требованием признать недействительным брачный договор спортсмена с певицей Анной Седоковой для раздела имущества.
Представители родителей и первой супруги покойного баскетболиста Яниса Тиммы просят взыскать с певицы Анны Седоковой более 31 млн рублей в рамках иска о разделе имущества, передает ТАСС. Судебное заседание проходит в Останкинском суде Москвы.
«Заявляем об изменении исковых требований, в которых просим признать недействительным брачный договор в Майями между Тиммой и Седоковой. Просим выделить супружескую долю и взыскать по 10 млн 666 тыс. рублей [в отношении каждого из трех истцов]», – заявил представитель истцов в ходе заседания.
Соответствующие документы уже приобщены к материалам дела. Истцами по делу выступают родители баскетболиста, а также его первая жена.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале суд принял иск наследников баскетболиста к певице о разделе совместно нажитого имущества.В
июле родственники спортсмена запланировали подать на артистку в суд из-за обвинений в домашнем насилии.
Годом ранее Анна Седокова подала заявление о вступлении в наследство покойного мужа в последний возможный день.