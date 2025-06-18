Седокова подала заявление на наследство Тиммы

Седокова подала заявление на вступление в наследство баскетболиста Тиммы

Tекст: Вера Басилая

По словам адвоката, певица Анна Седокова подала заявление о вступлении в наследство покойного баскетболиста Яниса Тиммы в последний день, передает канал 360.

Гаврилова сообщила, что развод между Седоковой и Тиммой юридически не вступил в силу, поэтому певица считается вдовой, а не бывшей женой. После свадьбы пара заключила брачный контракт в США, который адвокат намерена оспорить из-за кабальных условий.

По словам Гавриловой, по этому брачному договору Седокова могла претендовать на все имущество Тиммы, в том числе приобретенное до брака, даже в случае развода. Адвокат заявила, что после консультаций с юристами Седокова решила подать заявление на наследство, поскольку в случае признания брачного контракта недействительным, она могла бы потерять все имущество.

Гаврилова уточнила, что Седокова, как вдова, имеет право на половину совместно нажитого имущества и на четверть имущества, приобретенного Тиммой до брака, остальная часть наследства должна перейти к родителям, сестре и сыну баскетболиста. Родители спортсмена отказались от своей доли в пользу внука, поэтому все остальное имущество переходит мальчику.

Адвокат также указала, что речь идет о значительных суммах, поскольку в браке Седокова совершала сделки с недвижимостью, покупая квартиры на этапе строительства и продавая после сдачи домов.

В случае отмены брачного договора все сделки будут признаны недействительными, и деньги покупателям квартир должны быть возвращены, а квартиры будут распределяться между наследниками.

Гаврилова подчеркнула, что подача заявления на вступление в наследство стала для Седоковой единственным шансом сохранить имущество.

Ранее следственная проверка установила, что латвийский баскетболист Янис Тимма и бывший супруг певицы Анны Седоковой покончил с собой.

Семья Тиммы обжаловала отказ в возбуждении дела о смерти спортсмена.

Анна Седокова заявила о возвращении на сцену после трагедии с Тиммой.